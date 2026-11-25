مع الكشف عن اختيار النجم البريطاني روبرت باتينسون لتجسيد شخصية العميل السري الشهير جيمس بوند، تتجدد أجواء الإثارة والترقب حول واحدة من أشهر الشخصيات في تاريخ السينما العالمية، ويعود الاهتمام باستكشاف العالم الساحر الذي ارتبط بمغامرات العميل 007. وبالتزامن مع هذا الحدث، تفتح إنجلترا أبوابها أمام عشاق السلسلة السينمائية الشهيرة، لتقدم لهم فرصة استثنائية للسير على خطى بوند، واكتشاف أبرز المواقع التي احتضنت تصوير أفلامه، من المعالم التاريخية في لندن إلى القصور الفخمة والشواطئ الساحرة في كورنوال.

«الناشونال غاليري» من بين مواقع تصوير أفلام العميل السري (فيزيت بريتان)

اكتشف أشهر مواقع تصوير أفلام جيمس بوند في إنجلترا

1. المعرض الوطني في لندن (The National Gallery)

يُعد المعرض الوطني في لندن من المحطات المميزة لعشاق سلسلة جيمس بوند، فقد شهد أحد المشاهد الشهيرة من فيلم «سكايفول».

2. قصر بلينهايم في أوكسفوردشاير (Blenheim Palace)

يجمع قصر بلينهايم بين عظمة العمارة البريطانية وسحر التاريخ السينمائي، فقد ظهر في فيلم «سبيكتر»، حيث شكّل خلفية لمهمة سرية من مهام العميل 007.

ويتيح القصر للزوار فرصة الاستمتاع بجولة بين قاعاته الفخمة وحدائقه الواسعة، والتعرف على أحد أبرز المعالم التاريخية في الريف الإنجليزي، في تجربة تجمع بين الثقافة والتاريخ وأجواء السينما العالمية.

3. خليج هوليويل في كورنوال (Holywell Bay)

على الساحل الجنوبي الغربي لإنجلترا، يقع خليج هوليويل بالقرب من مدينة نيوكواي، وهو أحد المواقع الطبيعية التي ظهرت في المشاهد الافتتاحية لفيلم Die another day.

ويتميز الخليج بشاطئه الرملي الواسع وكثبانه الرملية ومناظره الساحلية الخلابة، ما يجعله وجهة مثالية لمحبي الطبيعة والمشي على الشاطئ والتصوير الفوتوغرافي.

4. قصر وادسدون في باكينغهامشير (Waddesdon Manor)

يأخذ قصر وادسدون زواره إلى أجواء من الفخامة الأوروبية، وقد ظهر في فيلم Never Say Never Again من بطولة شون كونري، حيث تحولت قاعة الطعام فيه إلى مقر لإحدى الشخصيات الشريرة في الفيلم.

5. مقر جهاز الاستخبارات البريطاني في فوكسهول كروس (Vauxhall Cross)

لعشاق أجواء التجسس والمهمات السرية، يمثل مقر جهاز الاستخبارات البريطاني أحد أبرز المواقع المرتبطة بأفلام جيمس بوند.

6. مشروع إيدن في كورنوال (Eden Project)

يُعد مشروع إيدن من أكثر الوجهات السياحية تميزاً في إنجلترا، وقد ظهر في فيلم Die Another Day، آخر أفلام بيرس بروسنان في دور جيمس بوند.

ويشتهر المشروع بقِبابه البيئية الضخمة وحدائقه التي تحتضن نباتات وبيئات طبيعية من مختلف أنحاء العالم. ويمكن للزوار الاستمتاع برحلة تعليمية وترفيهية لاكتشاف التنوع النباتي والبيئي، ضمن موقع يجمع بين الابتكار المعماري والاستدامة والطبيعة.

ثانياً: تجارب سياحية مستوحاة من عالم العميل

لا تقتصر متعة زيارة إنجلترا على مشاهدة مواقع تصوير الأفلام، بل يمكن للزوار أيضاً خوض تجارب ترفيهية تحاكي أسلوب حياة جيمس بوند، من قيادة السيارات الرياضية الفاخرة إلى تناول الكوكتيلات الشهيرة والمشاركة في مغامرات تفاعلية.

1. اكتشف لندن على طريقة جيمس بوند

تتيح جولات المشي السياحية المتخصصة، مثل The 007 London Walking Tour، فرصة اكتشاف العاصمة البريطانية من منظور مختلف، عبر مسارات تمر بمواقع تصوير الأفلام وأماكن مرتبطة بحياة إيان فليمنغ، مبتكر شخصية جيمس بوند، بما في ذلك بعض منازل الكاتب السابقة والمواقع المرتبطة بعالم الاستخبارات.

كما يمكن لعشاق المغامرة المشاركة في تجربة 007: Shadow of Spectre، وهي لعبة تفاعلية واقعية من تنظيم HiddenCity، تعتمد على حل الألغاز وتتبع الأدلة عبر الجوال، حيث تعمل فرق مكونة من شخصين إلى ستة أشخاص على استكشاف مواقع مختلفة واتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة منظمة Spectre الخيالية.

2. اختبر الإثارة خلف مقود أستون مارتن في حلبة سيلفرستون

في حلبة سيلفرستون بمقاطعة نورثهامبتونشير، موطن رياضة السيارات البريطانية، يمكن لعشاق السرعة خوض تجربة قيادة سيارة أستون مارتن على مضمار الحلبة الدولية، بمرافقة مدرب قيادة محترف.

3 . مغامرة جوية فوق مشروع إيدن

للباحثين عن الإثارة والمغامرات، تقدم شركة Hangloose Adventure تجربة Skywire بالقرب من مشروع إيدن في كورنوال، حيث يمكن للزوار الانطلاق في مغامرة انزلاق هوائي على ارتفاعات شاهقة، والاستمتاع بمشاهدة القباب البيئية المميزة من منظور جوي.

ينبغي التحقق من مواعيد التشغيل ومتطلبات المشاركة والحجز المسبق.

أحد مواقع تصوير أفلام جيمس بوند (فيزيت بريتان)

5. استرخاء ومغامرات طبيعية في منطقة البحيرات

بعيداً عن صخب المدن ومطاردات العملاء السريين، تقدم منطقة البحيرات الإنجليزية فرصة للاستمتاع بالهدوء والطبيعة في منتجع Another Place, The Lake، الواقع على ضفاف بحيرة أولسووتر (Ullswater).

يمكن للزوار ممارسة التجديف على الألواح المائية، والاستمتاع بالمسبح وعلاجات السبا والساونا المطلة على الطبيعة، إلى جانب تناول وجبة مميزة في مطعم Rampsbeck.

وتشكل هذه الوجهة خياراً مثالياً للراغبين في الجمع بين الأنشطة الرياضية والاسترخاء والاستمتاع بجمال الريف الإنجليزي.

6. تجربة إقامة وذواقة في Hampton Manor

في منطقة ويست ميدلاندز، بالقرب من مدينة سوليهول، يقدم Hampton Manor تجربة إقامة ريفية راقية داخل عقار تاريخي تحيط به مساحة واسعة من الحدائق والأراضي الطبيعية تبلغ نحو 45 فداناً.

ويشكل الطعام أحد أبرز عناصر التجربة، حيث يمكن للزوار الاختيار بين مطعم Grace & Savour الحائز على نجمة ميشلان، ومطعم Kynd الذي يقدم أطباقاً عصرية تعتمد على المنتجات المحلية والموسمية.

7. إقامة فاخرة وسط الطبيعة في Swinton Estate

في مقاطعة نورث يوركشاير، يقدم منتجع Swinton Estate تجربة استثنائية تجمع بين الإقامة الفاخرة والطبيعة الإنجليزية الساحرة.

ويتميز المنتجع بفندق Swinton Park Hotel ذي الأبراج المعمارية اللافتة، وسط مساحات واسعة من الريف الإنجليزي، بالقرب من بلدة ماشام.

ويمكن للزوار الاستمتاع بمرافق النادي الصحي والسبا، أو المشاركة في أنشطة ريفية مميزة مثل تدريب الصقور وصيد الأسماك بالذباب الاصطناعي.

ثالثاً: رحلة ملكية على متن قطار Britannic Explorer

من لندن إلى أجمل وجهات إنجلترا بأسلوب فاخر

لمن يرغب في استكمال التجربة السياحية بأعلى مستويات الفخامة، يقدم قطار Britannic Explorer، التابع لشركة «Belmond»، رحلة استثنائية تمتد لثلاث ليالٍ، وتنطلق من محطة لندن فيكتوريا باتجاه كورنوال أو منطقة البحيرات.