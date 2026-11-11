مالطا... تجربة سياحية تتجاوز الشواطئ والمياه الفيروزية إلى التاريخ والفنون

تقدم مالطا، الواقعة في قلب البحر الأبيض المتوسط، تجربة سياحية تتجاوز الشواطئ والمياه الفيروزية إلى المدن التاريخية والفعاليات الثقافية والأنشطة البحرية. وتجمع جزرها بين العمارة القديمة والمتاحف والعروض الموسيقية وسباقات اليخوت، ما يجعلها وجهة مناسبة للمهتمين بالتاريخ والفنون والطبيعة.

من شوارع مدينا المحصنة إلى أزقة بيرغو التاريخية، مروراً بالمسارح في فاليتا والمناظر الساحلية في غوزو، تتنوع التجارب التي تتيح للزوار اكتشاف جوانب مختلفة من الثقافة المالطية.

وفيما يلي سبع فعاليات وتجارب تسلط الضوء على هذا التنوع السياحي:

وجهة تاريخية على المتوسط (بيكسيلز)

1. مالطا كلاسيك: السيارات الكلاسيكية في مدينا

تجمع هذه الفعالية عشاق السيارات التاريخية في محيط مدينة مدينا، المعروفة بأسوارها القديمة وشوارعها الضيقة. ويتضمن برنامجها استعراضات للسيارات الكلاسيكية وسباقات صعود المرتفعات، إلى جانب سباق جائزة مدينا الكبرى، الذي تمر خلاله السيارات على طرق تحيط بالمدينة التاريخية. وتتيح الزيارة الجمع بين متابعة السباقات واستكشاف المعالم المعمارية للمدينة المعروفة باسم «المدينة الصامتة».

2. نوتّي بيانكا: الفنون في شوارع فاليتا

تتحول العاصمة فاليتا خلال هذه الفعالية إلى فضاء مفتوح للعروض الفنية والثقافية، حيث تستضيف شوارعها وساحاتها عروضاً موسيقية ومسرحية وفنية متنوعة. وتوفر المناسبة فرصة لاكتشاف المعالم التاريخية في أجواء مختلفة، والتعرف إلى المشهد الثقافي المحلي بعيداً عن الجولات السياحية التقليدية.

3. أمسيات الجاز في فاليتا

تستضيف ساحة تياترو ريال، المقامة في موقع دار الأوبرا الملكية السابقة، فعاليات موسيقية متنوعة في الهواء الطلق. ومن بينها أمسيات الجاز التي تجمع موسيقيين مالطيين في عروض تستفيد من الطابع المعماري للمكان وموقعه في قلب العاصمة. ويمكن إدراج زيارة الساحة ضمن جولة لاستكشاف المسارح والمعالم الثقافية في فاليتا.

تختلف مواعيد الأنشطة السياحية بحسب المواسم (بيكسيلز)

4. سباق رولكس للبحر المتوسط

يُعد هذا السباق من أبرز مسابقات الإبحار الشراعي في المنطقة؛ إذ ينطلق من الميناء الكبير في مالطا بمشاركة يخوت دولية، ويغطي مساراً يبلغ نحو 606 أميال بحرية عبر البحر الأبيض المتوسط، مروراً بالمياه المحيطة بصقلية. ويمكن للزوار متابعة استعدادات اليخوت وانطلاقها من محيط الميناء، الذي تحيط به تحصينات تاريخية تعكس الأهمية البحرية للجزيرة.

5. بيرغوفِست: أجواء تاريخية في بيرغو

تقع بيرغو ضمن المدن الثلاث التاريخية المقابلة لفاليتا، وتتميز بأزقتها القديمة ومبانيها التراثية وواجهتها البحرية. وخلال هذه الفعالية، تضاء الشوارع بالشموع والمصابيح التقليدية، في مشهد يبرز تفاصيل العمارة القديمة. ويمكن الجمع بين التجول في المدينة وزيارة حصن سانت أنجلو المطل على الميناء، للتعرف إلى جانب من تاريخ مالطا العسكري والبحري.

6. أوبرا «لا ترافياتا» في غوزو

تستضيف دار أوبرا أورورا في مدينة فيكتوريا، عاصمة جزيرة غوزو، عروضاً فنية وأوبرالية. ومن أبرز الأعمال التي قدمها المسرح أوبرا «لا ترافياتا» للمؤلف الإيطالي جوزيبي فيردي، وهي من أشهر الأعمال الأوبرالية العالمية. وتتيح زيارة غوزو الجمع بين حضور العروض الثقافية واستكشاف القرى التقليدية والمعالم التاريخية والمناظر الطبيعية التي تميز الجزيرة.

7. مهرجان القصور الثلاثة

يقدم هذا المهرجان عروضاً موسيقية في عدد من القصور والمباني التاريخية في مالطا، جامعاً بين الفنون والتراث المعماري. وتمنح هذه التجربة الزوار فرصة للتعرف إلى المباني التاريخية من خلال استخدامها فضاءات للعروض الثقافية، بما يبرز العلاقة بين التراث والحياة الفنية المعاصرة.

مالطا... تجارب متنوعة على مدار العام

تتيح مالطا زيارة المدن التاريخية واستكشاف المتاحف والمواقع الساحلية وحضور الفعاليات الفنية والرياضية. ويمكن تنظيم رحلة تجمع بين فاليتا ومدينا وبيرغو، مع تخصيص وقت لزيارة جزيرة غوزو والتعرف إلى طبيعتها وقراها.

وتختلف مواعيد الفعاليات وبرامجها من عام إلى آخر، لذلك يُنصح بالتحقق من المعلومات الرسمية قبل السفر، مع إتاحة الوقت لاستكشاف المطبخ المحلي والأسواق والمناطق الساحلية، للتعرف إلى جوانب أوسع من الحياة والثقافة المالطية.