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يوميات الشرق سفر وسياحة

ماذا تضع في حقيبة الإسعافات الأولية أثناء السفر؟

نصائح سريعة مفيدة عند الحوادث

من الضروري أخذ حقيبة خاصة بالإسعافات الأولية في السفر (نيويورك تايمز)
من الضروري أخذ حقيبة خاصة بالإسعافات الأولية في السفر (نيويورك تايمز)
TT
TT

ماذا تضع في حقيبة الإسعافات الأولية أثناء السفر؟

من الضروري أخذ حقيبة خاصة بالإسعافات الأولية في السفر (نيويورك تايمز)
من الضروري أخذ حقيبة خاصة بالإسعافات الأولية في السفر (نيويورك تايمز)

سقط الرجل، الذي كان قد ترجّل من القطار قبلي، فجأة فانشقت حواجبه بجرح عميق حين ارتطم وجهه بالرصيف الخرساني. وسالت دماؤه على بدلته، بينما شهقت زوجته في ذعر. وتمتم الرجل: «كان من المفترض أن أذهب إلى المسرح».

جزء من عملي، بوصفي حارس أمن ومسؤولاً عن تنظيم الدخول، هو التعامل بوصفي مُسعفاً في حالات الطوارئ الناجمة عن المشاجرات والحرائق والحوادث. وقد طلبت، بشكل تلقائي، من الركاب المحيطين أن يتراجعوا إلى الخلف، ومددت يدي نحو حقيبة الإسعافات الأولية المحمولة المثبّتة في سترتي... قبل أن أتذكر أنني كنت خارج أوقات العمل الرسمية.

وبالنسبة للمسافرين الذين لا يرغبون في الاعتماد على الغرباء للحصول على مساعدة فورية عند الحاجة، هناك بعض الأدوات المفيدة التي قد يكون من الحكمة وضعها في حقيبة السفر.

خلال رحلة جوية إلى إسبانيا مؤخراً، جاء صوت عبر مكبّرات الصوت في الطائرة قائلاً: «هل يوجد بين الركاب مَن لديه أي معرفة طبية؟ إن وُجد، يُرجى منه أن يُعرّف نفسه».

رفعت يدي، فجرى توجيهي إلى رجل كان يتصبب عرقاً بغزارة، وأوضح الرجل أنه مصاب بالسكري وأنه لم يتناول وجبة الإفطار، فطلبتُ من طاقم الطائرة أن يقدم له كوباً صغيراً من عصير البرتقال؛ وكان من الممكن، كبديل، إعطاؤه نحو ملعقة كبيرة من السكر أو بضع قِطع صغيرة من الحلوى.

أما الحلوى فهي أيضاً خيار ممتاز لتهدئة المسافرين الأصغر سناً، إذ تُوفر لهم شيئاً يشغل انتباههم بينما يتلقون الإسعافات الأولية.

ورغم أن الكمادات الباردة الكيميائية لا تكون عادةً ضِمن محتويات كثير من حقائب الإسعافات الأولية الجاهزة، فإنها قد توفر راحة من الصداع وآلام الظهر والحروق. وخلال موجات الحر، يمكنها كذلك مساعدتك على النوم إذا وجدتَ نفسك في فندق لا يوجد به جهاز تكييف؛ فما عليك سوى وضع الكمادة أمام مروحة، بالطريقة نفسها التي قد تضع بها زجاجة ماء مجمدة أمامها.

وتأتي الضمادات اللاصقة في مقدمة الأدوات الأكثر استخداماً في حقيبتي الطبية، إذ تستخدم لعلاج كل شيء؛ من جرح بسيط في طرف الإصبع، إلى خدش أو جرح بالركبة.

وحيثما أمكن، اختر الأنواع المصنوعة من القماش والمزوَّدة بمادة لاصقة قوية؛ لضمان بقائها في مكانها. كذلك، لا تقع في فخ اعتقاد أن عليك إزالة الضمادة ليلاً حتى «يتنفس» الجرح.

إذا كان الجرح، الذي أُصبتَ به، قد تجاوز مجرد قَطع في الجلد ووصل إلى نسيج أعمق، فإن الوقت يبدأ العمل ضدك، فالنزيف الشرياني، كتلك الحالة التي تعرَّض لها متسلق جبال فرنسي بصورة مأساوية بعدما سقط في وادٍ عام 2019 ونزف حتى الموت، يمكن أن يودي بحياة الإنسان في غضون دقيقتين فقط.

ولكل من يستكشف المناطق البرية، أُوصي بحمل شاش مرقئ مخصص لإيقاف النزيف، والذي يمكنه أن يوقف النزيف سريعاً، حتى في حالة الجروح الخطيرة. ويُضغط هذا الشاش في عمق الجرح، ويحتوي على مواد تساعد على تسريع عملية تخثر الدم. كذلك يأتي مطوياً داخل غلاف يسهل تمزيقه وفتحه بسرعة عند الحاجة.

وعلاوة على ذلك، إذا تعرضت لجرح كبير لا يمكن تغطيته بالضمادات اللاصقة، فهناك ضمادة الطوارئ المزوّدة بوسادة معقمة يبلغ عرضها 6 بوصات، وقضيب تثبيت يتيح توفير مقدار من الضغط يعادل نحو 40 رطلاً.

كذلك هي غير لاصقة، وهو ما يعني عدم تسببها في ألم أو تمزيق للجلد عند إزالتها. وأنا بالفعل أحتفظ بواحدة منها في جيب زي العمل الرسمي الخاص بي.

ولكل من يعرف مدى محدودية ضوء الهاتف الذكي عند محاولة استخدامه لفحص إصابة أو تقييم حالتها، فإن مصباح «زي بي 1 تي»، الذي يأتي على شكل حلقة مفاتيح من شركة «زفايبرودر»، أصغر من إصبعك، لكنه يطلق عند تشغيله بأقصى طاقة شعاعاً يصل إلى مسافة أكثر من 200 ياردة؛ وهو أمر عظيم الفائدة إذا كنت تحاول لفت انتباه الآخرين وطلب النجدة.

وهناك بعض الحوادث التي تستدعي خلع الملابس الخارجية بسرعة للوصول إلى موضع الإصابة.

ولا تستطيع مقصّات الطوارئ القابلة للطي من شركة «ليذرمان» اختراق أغلب أنواع الأقمشة، بما فيها الجلد، فحسب، بل هي مزودة بقاطع للأحزمة يمكن استخدامه لإزالة الأربطة وأحزمة الأمان، فضلاً عن أداة مدمجة لكسر الزجاج ومفتاح لأسطوانات الأكسجين.

بعد ذلك، لن تعود إلى الغوص أو قيادة السيارة وأنت تتوجس من وقوع حادث طارئ، كما كنت من قبل.

أما إذا كنت تفضل أداة متعددة الاستخدامات، فإن بريطانيا لديها بعض من أكثر قوانين حمل السكاكين صرامة في العالم، ومع ذلك فإن أداة «فيكتورينوكس سويس تشامب» لا يمثل مخالفة لأي منها.

وتأتي الأداة مزودة بملقط يمكن استخدامه لإزالة الشظايا، بل بفتاحة زجاجات أيضاً؛ وهي أداة قد تحتاج إليها عندما تنتهي من معالجة الإصابات، وتحتاج أنت شخصياً لقدر من الرعاية الطبية.

خدمة «نيويورك تايمز»

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مالطا تجذب السياح الباحثين عن التاريخ والعصرية (بيكسيلز)
مالطا تجذب السياح الباحثين عن التاريخ والعصرية (بيكسيلز)
TT
TT

مالطا... تجربة سياحية تتجاوز الشواطئ والمياه الفيروزية إلى التاريخ والفنون

مالطا تجذب السياح الباحثين عن التاريخ والعصرية (بيكسيلز)
مالطا تجذب السياح الباحثين عن التاريخ والعصرية (بيكسيلز)

تقدم مالطا، الواقعة في قلب البحر الأبيض المتوسط، تجربة سياحية تتجاوز الشواطئ والمياه الفيروزية إلى المدن التاريخية والفعاليات الثقافية والأنشطة البحرية. وتجمع جزرها بين العمارة القديمة والمتاحف والعروض الموسيقية وسباقات اليخوت، ما يجعلها وجهة مناسبة للمهتمين بالتاريخ والفنون والطبيعة.

من شوارع مدينا المحصنة إلى أزقة بيرغو التاريخية، مروراً بالمسارح في فاليتا والمناظر الساحلية في غوزو، تتنوع التجارب التي تتيح للزوار اكتشاف جوانب مختلفة من الثقافة المالطية.

وفيما يلي سبع فعاليات وتجارب تسلط الضوء على هذا التنوع السياحي:

وجهة تاريخية على المتوسط (بيكسيلز)

1. مالطا كلاسيك: السيارات الكلاسيكية في مدينا

تجمع هذه الفعالية عشاق السيارات التاريخية في محيط مدينة مدينا، المعروفة بأسوارها القديمة وشوارعها الضيقة. ويتضمن برنامجها استعراضات للسيارات الكلاسيكية وسباقات صعود المرتفعات، إلى جانب سباق جائزة مدينا الكبرى، الذي تمر خلاله السيارات على طرق تحيط بالمدينة التاريخية. وتتيح الزيارة الجمع بين متابعة السباقات واستكشاف المعالم المعمارية للمدينة المعروفة باسم «المدينة الصامتة».

2. نوتّي بيانكا: الفنون في شوارع فاليتا

تتحول العاصمة فاليتا خلال هذه الفعالية إلى فضاء مفتوح للعروض الفنية والثقافية، حيث تستضيف شوارعها وساحاتها عروضاً موسيقية ومسرحية وفنية متنوعة. وتوفر المناسبة فرصة لاكتشاف المعالم التاريخية في أجواء مختلفة، والتعرف إلى المشهد الثقافي المحلي بعيداً عن الجولات السياحية التقليدية.

3. أمسيات الجاز في فاليتا

تستضيف ساحة تياترو ريال، المقامة في موقع دار الأوبرا الملكية السابقة، فعاليات موسيقية متنوعة في الهواء الطلق. ومن بينها أمسيات الجاز التي تجمع موسيقيين مالطيين في عروض تستفيد من الطابع المعماري للمكان وموقعه في قلب العاصمة. ويمكن إدراج زيارة الساحة ضمن جولة لاستكشاف المسارح والمعالم الثقافية في فاليتا.

تختلف مواعيد الأنشطة السياحية بحسب المواسم (بيكسيلز)

4. سباق رولكس للبحر المتوسط

يُعد هذا السباق من أبرز مسابقات الإبحار الشراعي في المنطقة؛ إذ ينطلق من الميناء الكبير في مالطا بمشاركة يخوت دولية، ويغطي مساراً يبلغ نحو 606 أميال بحرية عبر البحر الأبيض المتوسط، مروراً بالمياه المحيطة بصقلية. ويمكن للزوار متابعة استعدادات اليخوت وانطلاقها من محيط الميناء، الذي تحيط به تحصينات تاريخية تعكس الأهمية البحرية للجزيرة.

5. بيرغوفِست: أجواء تاريخية في بيرغو

تقع بيرغو ضمن المدن الثلاث التاريخية المقابلة لفاليتا، وتتميز بأزقتها القديمة ومبانيها التراثية وواجهتها البحرية. وخلال هذه الفعالية، تضاء الشوارع بالشموع والمصابيح التقليدية، في مشهد يبرز تفاصيل العمارة القديمة. ويمكن الجمع بين التجول في المدينة وزيارة حصن سانت أنجلو المطل على الميناء، للتعرف إلى جانب من تاريخ مالطا العسكري والبحري.

6. أوبرا «لا ترافياتا» في غوزو

تستضيف دار أوبرا أورورا في مدينة فيكتوريا، عاصمة جزيرة غوزو، عروضاً فنية وأوبرالية. ومن أبرز الأعمال التي قدمها المسرح أوبرا «لا ترافياتا» للمؤلف الإيطالي جوزيبي فيردي، وهي من أشهر الأعمال الأوبرالية العالمية. وتتيح زيارة غوزو الجمع بين حضور العروض الثقافية واستكشاف القرى التقليدية والمعالم التاريخية والمناظر الطبيعية التي تميز الجزيرة.

7. مهرجان القصور الثلاثة

يقدم هذا المهرجان عروضاً موسيقية في عدد من القصور والمباني التاريخية في مالطا، جامعاً بين الفنون والتراث المعماري. وتمنح هذه التجربة الزوار فرصة للتعرف إلى المباني التاريخية من خلال استخدامها فضاءات للعروض الثقافية، بما يبرز العلاقة بين التراث والحياة الفنية المعاصرة.

مالطا... تجارب متنوعة على مدار العام

تتيح مالطا زيارة المدن التاريخية واستكشاف المتاحف والمواقع الساحلية وحضور الفعاليات الفنية والرياضية. ويمكن تنظيم رحلة تجمع بين فاليتا ومدينا وبيرغو، مع تخصيص وقت لزيارة جزيرة غوزو والتعرف إلى طبيعتها وقراها.

وتختلف مواعيد الفعاليات وبرامجها من عام إلى آخر، لذلك يُنصح بالتحقق من المعلومات الرسمية قبل السفر، مع إتاحة الوقت لاستكشاف المطبخ المحلي والأسواق والمناطق الساحلية، للتعرف إلى جوانب أوسع من الحياة والثقافة المالطية.

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سفر وسياحة مالطا
يوميات الشرق سفر وسياحة

ماذا تضع في حقيبة الإسعافات الأولية أثناء السفر؟

من الضروري أخذ حقيبة خاصة بالإسعافات الأولية في السفر (نيويورك تايمز)
من الضروري أخذ حقيبة خاصة بالإسعافات الأولية في السفر (نيويورك تايمز)
TT
TT

ماذا تضع في حقيبة الإسعافات الأولية أثناء السفر؟

من الضروري أخذ حقيبة خاصة بالإسعافات الأولية في السفر (نيويورك تايمز)
من الضروري أخذ حقيبة خاصة بالإسعافات الأولية في السفر (نيويورك تايمز)

سقط الرجل، الذي كان قد ترجّل من القطار قبلي، فجأة فانشقت حواجبه بجرح عميق حين ارتطم وجهه بالرصيف الخرساني. وسالت دماؤه على بدلته، بينما شهقت زوجته في ذعر. وتمتم الرجل: «كان من المفترض أن أذهب إلى المسرح».

جزء من عملي، بوصفي حارس أمن ومسؤولاً عن تنظيم الدخول، هو التعامل بوصفي مُسعفاً في حالات الطوارئ الناجمة عن المشاجرات والحرائق والحوادث. وقد طلبت، بشكل تلقائي، من الركاب المحيطين أن يتراجعوا إلى الخلف، ومددت يدي نحو حقيبة الإسعافات الأولية المحمولة المثبّتة في سترتي... قبل أن أتذكر أنني كنت خارج أوقات العمل الرسمية.

وبالنسبة للمسافرين الذين لا يرغبون في الاعتماد على الغرباء للحصول على مساعدة فورية عند الحاجة، هناك بعض الأدوات المفيدة التي قد يكون من الحكمة وضعها في حقيبة السفر.

خلال رحلة جوية إلى إسبانيا مؤخراً، جاء صوت عبر مكبّرات الصوت في الطائرة قائلاً: «هل يوجد بين الركاب مَن لديه أي معرفة طبية؟ إن وُجد، يُرجى منه أن يُعرّف نفسه».

رفعت يدي، فجرى توجيهي إلى رجل كان يتصبب عرقاً بغزارة، وأوضح الرجل أنه مصاب بالسكري وأنه لم يتناول وجبة الإفطار، فطلبتُ من طاقم الطائرة أن يقدم له كوباً صغيراً من عصير البرتقال؛ وكان من الممكن، كبديل، إعطاؤه نحو ملعقة كبيرة من السكر أو بضع قِطع صغيرة من الحلوى.

أما الحلوى فهي أيضاً خيار ممتاز لتهدئة المسافرين الأصغر سناً، إذ تُوفر لهم شيئاً يشغل انتباههم بينما يتلقون الإسعافات الأولية.

ورغم أن الكمادات الباردة الكيميائية لا تكون عادةً ضِمن محتويات كثير من حقائب الإسعافات الأولية الجاهزة، فإنها قد توفر راحة من الصداع وآلام الظهر والحروق. وخلال موجات الحر، يمكنها كذلك مساعدتك على النوم إذا وجدتَ نفسك في فندق لا يوجد به جهاز تكييف؛ فما عليك سوى وضع الكمادة أمام مروحة، بالطريقة نفسها التي قد تضع بها زجاجة ماء مجمدة أمامها.

وتأتي الضمادات اللاصقة في مقدمة الأدوات الأكثر استخداماً في حقيبتي الطبية، إذ تستخدم لعلاج كل شيء؛ من جرح بسيط في طرف الإصبع، إلى خدش أو جرح بالركبة.

وحيثما أمكن، اختر الأنواع المصنوعة من القماش والمزوَّدة بمادة لاصقة قوية؛ لضمان بقائها في مكانها. كذلك، لا تقع في فخ اعتقاد أن عليك إزالة الضمادة ليلاً حتى «يتنفس» الجرح.

إذا كان الجرح، الذي أُصبتَ به، قد تجاوز مجرد قَطع في الجلد ووصل إلى نسيج أعمق، فإن الوقت يبدأ العمل ضدك، فالنزيف الشرياني، كتلك الحالة التي تعرَّض لها متسلق جبال فرنسي بصورة مأساوية بعدما سقط في وادٍ عام 2019 ونزف حتى الموت، يمكن أن يودي بحياة الإنسان في غضون دقيقتين فقط.

ولكل من يستكشف المناطق البرية، أُوصي بحمل شاش مرقئ مخصص لإيقاف النزيف، والذي يمكنه أن يوقف النزيف سريعاً، حتى في حالة الجروح الخطيرة. ويُضغط هذا الشاش في عمق الجرح، ويحتوي على مواد تساعد على تسريع عملية تخثر الدم. كذلك يأتي مطوياً داخل غلاف يسهل تمزيقه وفتحه بسرعة عند الحاجة.

وعلاوة على ذلك، إذا تعرضت لجرح كبير لا يمكن تغطيته بالضمادات اللاصقة، فهناك ضمادة الطوارئ المزوّدة بوسادة معقمة يبلغ عرضها 6 بوصات، وقضيب تثبيت يتيح توفير مقدار من الضغط يعادل نحو 40 رطلاً.

كذلك هي غير لاصقة، وهو ما يعني عدم تسببها في ألم أو تمزيق للجلد عند إزالتها. وأنا بالفعل أحتفظ بواحدة منها في جيب زي العمل الرسمي الخاص بي.

ولكل من يعرف مدى محدودية ضوء الهاتف الذكي عند محاولة استخدامه لفحص إصابة أو تقييم حالتها، فإن مصباح «زي بي 1 تي»، الذي يأتي على شكل حلقة مفاتيح من شركة «زفايبرودر»، أصغر من إصبعك، لكنه يطلق عند تشغيله بأقصى طاقة شعاعاً يصل إلى مسافة أكثر من 200 ياردة؛ وهو أمر عظيم الفائدة إذا كنت تحاول لفت انتباه الآخرين وطلب النجدة.

وهناك بعض الحوادث التي تستدعي خلع الملابس الخارجية بسرعة للوصول إلى موضع الإصابة.

ولا تستطيع مقصّات الطوارئ القابلة للطي من شركة «ليذرمان» اختراق أغلب أنواع الأقمشة، بما فيها الجلد، فحسب، بل هي مزودة بقاطع للأحزمة يمكن استخدامه لإزالة الأربطة وأحزمة الأمان، فضلاً عن أداة مدمجة لكسر الزجاج ومفتاح لأسطوانات الأكسجين.

بعد ذلك، لن تعود إلى الغوص أو قيادة السيارة وأنت تتوجس من وقوع حادث طارئ، كما كنت من قبل.

أما إذا كنت تفضل أداة متعددة الاستخدامات، فإن بريطانيا لديها بعض من أكثر قوانين حمل السكاكين صرامة في العالم، ومع ذلك فإن أداة «فيكتورينوكس سويس تشامب» لا يمثل مخالفة لأي منها.

وتأتي الأداة مزودة بملقط يمكن استخدامه لإزالة الشظايا، بل بفتاحة زجاجات أيضاً؛ وهي أداة قد تحتاج إليها عندما تنتهي من معالجة الإصابات، وتحتاج أنت شخصياً لقدر من الرعاية الطبية.

خدمة «نيويورك تايمز»

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سفر وسياحة إسبانيا
يوميات الشرق سفر وسياحة

السياحة الصحية... رحلة العافية والاسترخاء على ساحل البحر الأحمر

لقطة لمنطقة المسبح العائلية في منتجع جاياسوم أمالا (الشرق الأوسط)
لقطة لمنطقة المسبح العائلية في منتجع جاياسوم أمالا (الشرق الأوسط)
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السياحة الصحية... رحلة العافية والاسترخاء على ساحل البحر الأحمر

لقطة لمنطقة المسبح العائلية في منتجع جاياسوم أمالا (الشرق الأوسط)
لقطة لمنطقة المسبح العائلية في منتجع جاياسوم أمالا (الشرق الأوسط)

لم تعد السياحة الصحية تقتصر على الاسترخاء والابتعاد عن ضغوط الحياة اليومية، بل باتت تشمل تجارب تجمع بين اللياقة البدنية، والتغذية، والعلاج الطبيعي، وتحسين النوم؛ في محاولة لمساعدة الأفراد على فهم احتياجاتهم الصحية وتطوير عادات أطول استدامة.

يتوسط مدخل منتجع جاياسوم أمالا عمل فني سعودي لبندول محاط بأعمال من السدو (الشرق الأوسط)

وعلى ساحل البحر الأحمر شمال غربي السعودية، تقدم «وجهة أمالا»، ضمن مشروعات «شركة البحر الأحمر الدولية»، نموذجاً لهذا التوجه، من خلال برامج تجمع بين الحركة، والعلاجات، والاستشارات الصحية. وفي منتجع «جاياسوم أمالا»، تتوزع التجربة بين أنشطة بدنية، وممارسات للاسترخاء، وخيارات غذائية، مع برامج تُصمَّم وفق أهداف الضيوف واحتياجاتهم.

لكن تنوع الخدمات لا يمثل، في نظر كارين كامبل، الرئيسة التنفيذية لعلامة «جاياسوم»، جوهر تجربة العافية «بقدر ما يمثل فهم الفرد ما يحتاج إليه فعلاً، وسط نمط حياة تزداد فيه المطالب وتتقلص فيه المساحة المتاحة للتأمل والراحة».

مطعم «لومي رو» المستوحى من المطبخ اللبناني السعودي في منتجع جاياسوم أمالا (الشرق الأوسط)

العافية تبدأ بالإصغاء إلى الذات

تقول كامبل، في حديثها إلى صحيفة «الشرق الأوسط»، إن وفرة المعلومات والأدوات المتعلقة بالصحة لم تجعل تحديد الاحتياجات الشخصية أمراً سهلاً بالضرورة؛ «إذ قد يصعب على الإنسان، وسط المطالب اليومية المتنافسة على انتباهه، معرفة ما يساعده على الشعور بالعافية وما يحتاج إلى تغييره في نمط حياته».

وتوضح أن الفكرة حاضرة في تصميم البرامج، التي تجمع بين التغذية، والحركة والراحة، وممارسات اليقظة الذهنية، مع مراعاة اختلاف أهداف الضيوف. والغاية، وفق تصورها، هي «توفير مساحة تسمح لهم بإبطاء إيقاعهم وإعادة التواصل مع أنفسهم، ثم نقل ما يناسبهم من عادات إلى حياتهم اليومية».

وترى كامبل أن العافية ليست نتيجة تجربة مؤقتة، «بل ممارسة تتشكل من الخيارات التي يلتزمها الإنسان باستمرار. ومن هنا، فلا تقاس قيمة الرحلة بعدد العلاجات التي يستكشفها الزائر، بل بقدرته على التعرف إلى احتياجاته واتخاذ خيارات أعمق وعياً بعد العودة إلى المنزل».

الحركة والعلاج البدني ضمن تجربة متكاملة

تبدأ البرامج بجلسة مع مستشار للعافية، تُحدَّد خلالها الأهداف والتطلعات، قبل وضع مسار شخصي يجمع بين الاستشارات والأنشطة البدنية والعلاجات المناسبة.

وتشمل التجربة جلسات للياقة والبيلاتس والعلاج الطبيعي، إلى جانب أنشطة مائية وممارسات للاسترخاء. ويعكس هذا التنوع اتجاهاً نحو الجمع بين الحركة والراحة ضمن برنامج واحد، بدلاً من التعامل معهما على أنهما مساران منفصلان.

وتختلف طبيعة هذه البرامج باختلاف احتياجات المشاركين، سواء أتعلق الأمر بتحسين الحركة، أم تعزيز اللياقة، أم الحد من الإجهاد. ومع ذلك، فإنه يظل من المهم التمييز بين الأنشطة التي تستهدف الاسترخاء وتحسين الشعور العام بالعافية، والتدخلات العلاجية التي تستلزم تقييماً مختصاً، خصوصاً عند التعامل مع إصابات أو حالات صحية محددة.

أحد غرف العلاجية في منتجع جاياسوم أمالا (الشرق الأوسط)

الموروث العلاجي في مواجهة أسئلة الطب الحديث

يمثل الطب العربي والإسلامي التقليدي أحد المداخل التي تستكشفها التجربة، إلى جانب ممارسات علاجية مستمدة من ثقافات أخرى. وتقول كامبل إن «هذا الموروث يحمل معارف غنية تتصل بالتوازن، والتغذية، والوقاية، وعلاقة الإنسان بمحيطه. واستكشافُ سبل الاستفادة منه يتيح فتح حوار بين الممارسات التقليدية والطب الحديث».

ويطرح هذا التوجه سؤالاً يتجاوز استعادة المعارف القديمة إلى كيفية تقييمها في سياق صحي معاصر. فالجمع بين الموروث والطب الحديث يتيح مساحة للاستكشاف، لكنه يتطلب أيضاً التمييز بين القيمة الثقافية للممارسات التقليدية، وفاعليتها العلاجية التي ينبغي أن تستند إلى الأدلة العلمية المتاحة.

قبة أيموري الصوتية واحدة من ضمن علاجات جاياسوم أمالا (الشرق الأوسط)

«الثقافة والمكان» جزء من العافية

لا تحصر كامبل مفهوم العافية في التجربة الفردية، بل تربطه أيضاً بالبيئة والعلاقات الاجتماعية. وتشير إلى أن «الضيافة والروابط الأسرية في المجتمع السعودي تتيحان النظر إلى العافية بوصفها تجربة يمكن مشاركتها، من خلال الأنشطة المشتركة وتخصيص وقت للتواصل مع الأشخاص الأقرب».

ويَظهر هذا الارتباط بالمكان أيضاً في حضور أعمال لفنانين سعوديين وتفاصيل تصميمية مستوحاة من الحرف المحلية، ومنها السدو في منطقة تبوك. وترى كامبل أن «الفن واستكشاف الثقافة يمكن أن يوفرا للضيف مساحة للتأمل، وأن يجعلا التجربة أوثق اتصالاً بالبيئة التي تحتضنها».

وتؤكد أن «العمل في السعودية يتطلب التعلم المستمر والتكيف مع الثقافة المحلية»، في مقاربة ترى أن «تجربة العافية لا يمكن فصلها تماماً عن المجتمع والمكان، حتى عندما تتشابه بعض الخدمات المقدمة مع تجارب في وجهات أخرى».

يقدم منتجع «جاياسوم أمالا» على ساحل البحر الأحمر أكثر من 200 علاج وتجربة صحية

التغذية والعادات التي تستمر بعد الرحلة

تحتل التغذية والنوم والراحة موقعاً مكملاً للأنشطة البدنية؛ إذ تتضمن الإقامةُ وجباتٍ صحيةً وخياراتٍ مستوحاةً من مطابخ متعددة، مع التركيز على المكونات الطازجة والموسمية. وتندرج هذه العناصر ضمن تصور أوسع يربط العافية بمجموعة من العادات اليومية؛ لا بخدمة منفردة.

كما يتيح البرنامج إمكانية استمرار الإرشاد بعد انتهاء الإقامة، بما يساعد الضيوف على نقل بعض الممارسات إلى حياتهم المعتادة. ويظل هذا الجانب مهماً في تجربة تقوم على تخصيص البرامج وفق احتياجات الأفراد، وعلى فكرة أن التغيير المستدام يتطلب الاستمرارية أكثر مما يتطلب الابتعاد المؤقت عن الروتين.

جانب من داخل أحد فلل منتجع جاياسوم أمالا بإطلالة ساحلية (الشرق الأوسط)

على ساحل البحر الأحمر، تلتقي السياحة الصحية باللياقة والعلاج البدني والتغذية، في تجربة تتجاوز مفهوم الاستجمام التقليدي. غير أن جوهرها، وفق رؤية كامبل، «لا يكمن في كثرة الخيارات المتاحة، بل في إيجاد مساحة تساعد الإنسان على فهم ما يحتاج إليه، والتمييز بين ما يناسبه وما لا يناسبه، وبناء علاقة أعمق وعياً بصحته في حياته اليومية».

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