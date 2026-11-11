ماذا تضع في حقيبة الإسعافات الأولية أثناء السفر؟

سقط الرجل، الذي كان قد ترجّل من القطار قبلي، فجأة فانشقت حواجبه بجرح عميق حين ارتطم وجهه بالرصيف الخرساني. وسالت دماؤه على بدلته، بينما شهقت زوجته في ذعر. وتمتم الرجل: «كان من المفترض أن أذهب إلى المسرح».

جزء من عملي، بوصفي حارس أمن ومسؤولاً عن تنظيم الدخول، هو التعامل بوصفي مُسعفاً في حالات الطوارئ الناجمة عن المشاجرات والحرائق والحوادث. وقد طلبت، بشكل تلقائي، من الركاب المحيطين أن يتراجعوا إلى الخلف، ومددت يدي نحو حقيبة الإسعافات الأولية المحمولة المثبّتة في سترتي... قبل أن أتذكر أنني كنت خارج أوقات العمل الرسمية.

وبالنسبة للمسافرين الذين لا يرغبون في الاعتماد على الغرباء للحصول على مساعدة فورية عند الحاجة، هناك بعض الأدوات المفيدة التي قد يكون من الحكمة وضعها في حقيبة السفر.

خلال رحلة جوية إلى إسبانيا مؤخراً، جاء صوت عبر مكبّرات الصوت في الطائرة قائلاً: «هل يوجد بين الركاب مَن لديه أي معرفة طبية؟ إن وُجد، يُرجى منه أن يُعرّف نفسه».

رفعت يدي، فجرى توجيهي إلى رجل كان يتصبب عرقاً بغزارة، وأوضح الرجل أنه مصاب بالسكري وأنه لم يتناول وجبة الإفطار، فطلبتُ من طاقم الطائرة أن يقدم له كوباً صغيراً من عصير البرتقال؛ وكان من الممكن، كبديل، إعطاؤه نحو ملعقة كبيرة من السكر أو بضع قِطع صغيرة من الحلوى.

أما الحلوى فهي أيضاً خيار ممتاز لتهدئة المسافرين الأصغر سناً، إذ تُوفر لهم شيئاً يشغل انتباههم بينما يتلقون الإسعافات الأولية.

ورغم أن الكمادات الباردة الكيميائية لا تكون عادةً ضِمن محتويات كثير من حقائب الإسعافات الأولية الجاهزة، فإنها قد توفر راحة من الصداع وآلام الظهر والحروق. وخلال موجات الحر، يمكنها كذلك مساعدتك على النوم إذا وجدتَ نفسك في فندق لا يوجد به جهاز تكييف؛ فما عليك سوى وضع الكمادة أمام مروحة، بالطريقة نفسها التي قد تضع بها زجاجة ماء مجمدة أمامها.

وتأتي الضمادات اللاصقة في مقدمة الأدوات الأكثر استخداماً في حقيبتي الطبية، إذ تستخدم لعلاج كل شيء؛ من جرح بسيط في طرف الإصبع، إلى خدش أو جرح بالركبة.

وحيثما أمكن، اختر الأنواع المصنوعة من القماش والمزوَّدة بمادة لاصقة قوية؛ لضمان بقائها في مكانها. كذلك، لا تقع في فخ اعتقاد أن عليك إزالة الضمادة ليلاً حتى «يتنفس» الجرح.

إذا كان الجرح، الذي أُصبتَ به، قد تجاوز مجرد قَطع في الجلد ووصل إلى نسيج أعمق، فإن الوقت يبدأ العمل ضدك، فالنزيف الشرياني، كتلك الحالة التي تعرَّض لها متسلق جبال فرنسي بصورة مأساوية بعدما سقط في وادٍ عام 2019 ونزف حتى الموت، يمكن أن يودي بحياة الإنسان في غضون دقيقتين فقط.

ولكل من يستكشف المناطق البرية، أُوصي بحمل شاش مرقئ مخصص لإيقاف النزيف، والذي يمكنه أن يوقف النزيف سريعاً، حتى في حالة الجروح الخطيرة. ويُضغط هذا الشاش في عمق الجرح، ويحتوي على مواد تساعد على تسريع عملية تخثر الدم. كذلك يأتي مطوياً داخل غلاف يسهل تمزيقه وفتحه بسرعة عند الحاجة.

وعلاوة على ذلك، إذا تعرضت لجرح كبير لا يمكن تغطيته بالضمادات اللاصقة، فهناك ضمادة الطوارئ المزوّدة بوسادة معقمة يبلغ عرضها 6 بوصات، وقضيب تثبيت يتيح توفير مقدار من الضغط يعادل نحو 40 رطلاً.

كذلك هي غير لاصقة، وهو ما يعني عدم تسببها في ألم أو تمزيق للجلد عند إزالتها. وأنا بالفعل أحتفظ بواحدة منها في جيب زي العمل الرسمي الخاص بي.

ولكل من يعرف مدى محدودية ضوء الهاتف الذكي عند محاولة استخدامه لفحص إصابة أو تقييم حالتها، فإن مصباح «زي بي 1 تي»، الذي يأتي على شكل حلقة مفاتيح من شركة «زفايبرودر»، أصغر من إصبعك، لكنه يطلق عند تشغيله بأقصى طاقة شعاعاً يصل إلى مسافة أكثر من 200 ياردة؛ وهو أمر عظيم الفائدة إذا كنت تحاول لفت انتباه الآخرين وطلب النجدة.

وهناك بعض الحوادث التي تستدعي خلع الملابس الخارجية بسرعة للوصول إلى موضع الإصابة.

ولا تستطيع مقصّات الطوارئ القابلة للطي من شركة «ليذرمان» اختراق أغلب أنواع الأقمشة، بما فيها الجلد، فحسب، بل هي مزودة بقاطع للأحزمة يمكن استخدامه لإزالة الأربطة وأحزمة الأمان، فضلاً عن أداة مدمجة لكسر الزجاج ومفتاح لأسطوانات الأكسجين.

بعد ذلك، لن تعود إلى الغوص أو قيادة السيارة وأنت تتوجس من وقوع حادث طارئ، كما كنت من قبل.

أما إذا كنت تفضل أداة متعددة الاستخدامات، فإن بريطانيا لديها بعض من أكثر قوانين حمل السكاكين صرامة في العالم، ومع ذلك فإن أداة «فيكتورينوكس سويس تشامب» لا يمثل مخالفة لأي منها.

وتأتي الأداة مزودة بملقط يمكن استخدامه لإزالة الشظايا، بل بفتاحة زجاجات أيضاً؛ وهي أداة قد تحتاج إليها عندما تنتهي من معالجة الإصابات، وتحتاج أنت شخصياً لقدر من الرعاية الطبية.

خدمة «نيويورك تايمز»