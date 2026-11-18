ثمة شعور يصعب وصفه، يتسلل إلى النفس مع الاقتراب من المدينة المنورة. فكلما توارت المسافات خلف المسافر، وبدأت ملامح الجبال والمآذن تتشكل في الأفق، تبدلت المشاعر شيئاً فشيئاً، وكأن ضجيج الحياة الذي رافقه طوال الطريق أخذ يخفت، تاركاً مكانه لطمأنينة لا تشبه سواها.

هنا، لا يبدو الوصول مجرد نهاية رحلة، بل بداية حالة وجدانية تستحضر قدسية المكان، وتعيد إلى الذاكرة سيرة النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، وأصحابه، الذين شهدت هذه الأرض محطات مهمة من تاريخ الإسلام وبناء دولته.

في المدينة المنورة، لا يحتاج الزائر إلى وقت طويل ليدرك خصوصية المكان؛ فالسكينة التي ينشدها تتجلى في رحاب المسجد النبوي، وفي المواقع التي تستحضر السيرة النبوية، كما تنعكس في وجوه أهلها الطيبين، وفي مشهد القادمين من شتى بقاع الأرض، وهم يتجهون نحو المسجد النبوي. هناك، تتداخل اللغات والثقافات، وتلتقي القلوب على محبة واحدة، في مشهد تتجاور فيه ذاكرة التاريخ مع ملامح مدينة تتجدد.

وعلى امتداد الطرق المؤدية إلى قلب المدينة، تقف الجبال شاهدة على أحداث صنعت فصولاً من التاريخ الإسلامي، في حين تمتد الأحياء الحديثة والطرق الواسعة والمرافق الخدمية، لتكشف جانباً آخر من التحولات التي تعيشها «طيبة». فالزيارة إليها لم تعد تقتصر على أداء الصلاة في المسجد النبوي، بل باتت تتيح تجربة أوسع تجمع بين العبادة والتاريخ والثقافة واكتشاف المكان.

بئر فقير من المواقع التاريخية المهمة التي يُقبل عليه زوار المدينة (واس)

الانطلاق من المسجد النبوي

تبدأ حكاية كثير من الزوار من المسجد النبوي، حيث تتسع الساحات أمام أفواج المصلّين والزائرين، في مشهد تتراجع أمامه الفوارق بين الجنسيات واللغات. ومن هناك، تنطلق رحلة أخرى لا تقل حضوراً في وجدان الزائر، تقوده إلى مسجد قباء، أول مسجد أُسس في الإسلام، ثم إلى مسجد القبلتين، الذي يستحضر واحدة من أبرز الوقائع في التاريخ الإسلامي، حين تحولت قبلة المسلمين من بيت المقدس إلى المسجد الحرام.

ولا تختزل المدينة المنورة تاريخها في المساجد وحدها؛ فبين جبالها وأوديتها وآبارها القديمة، تتوزع شواهد على حياة امتدت قروناً، وتحمل تفاصيل اجتماعية وعمرانية ارتبطت بنشأة المدينة وتطورها. فمن جبل سلع إلى وادي العقيق، ومن بئر غرس إلى بئر أريس، وصولاً إلى جبل أُحد الشامخ، تتناثر مواقع تحتفظ بصلتها بالسيرة النبوية وتاريخ المدينة، في حين تكشف المتاحف والمعارض جوانب من الحياة التي عرفتها طيبة عبر العصور.

وتمنح هذه الوجهات الزائر فرصة للتعرف على المكان من زوايا متعددة، تجمع بين الوقوف على أحداث التاريخ الإسلامي واستكشاف المعالم التي ارتبطت بحياة سكان المدينة وتطور عمرانها، في رحلة تتجاوز زيارة المواقع الشهيرة إلى اكتشاف تفاصيل أكثر عمقاً عن هوية المكان.

المتحف الدولي للسيرة النبوية من الوجهات الرئيسة على مدار العام (واس)

الطبيعة والزراعة... وجه آخر للمدينة

على الرغم من ثراء المدينة المنورة بالمواقع التاريخية والتراثية وطبيعتها الصحراوية، تظل الزراعة حاضرة في محيطها، لتمنح الزائر فرصة لاكتشاف وجه آخر من ملامحها.

وتُشكل مزارع النخيل جزءاً من المشهد الزراعي للمنطقة، إذ تضم ملايين الأشجار التي تنتج أصنافاً متعددة من التمور، في حين تنتشر مزارع أخرى تنتج محاصيل تشتهر بها المنطقة، من بينها الرمان والعنب والليمون.

وتتيح زيارة هذه المزارع التعرف على جانب من الحياة الزراعية التي ارتبطت بالمدينة عبر الزمن، وعلى مكانة النخيل في بيئتها واقتصادها المحلي، بعيداً عن المسارات التقليدية للزيارة الدينية والتاريخية.

جبل أُحد يقف شامخاً ليحكي تاريخاً طويلاً (واس)

برامج متنوعة للزوار

وفي سياق تنامي الاهتمام بتطوير تجربة الزائر، أوضح المهندس عبد المحسن السالم، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أن موسم العمرة يشهد إقبالاً على زيارة المدينة المنورة من مختلف دول العالم ومن داخل المملكة، مع توقع استمرار النشاط خلال الفترات التي تتميز باعتدال الأجواء.

وأشار السالم إلى حرص وزارة الحج والعمرة على تمكين شركات العمرة ومقدمي الخدمات ودعمهم، وتحفيزهم على تصميم برامج تلبي احتياجات المعتمرين ورغباتهم، وتتيح لهم خيارات متنوعة لاستكشاف المدينة المنورة وما تحتضنه من مواقع تاريخية وإسلامية.

وتعكس هذه البرامج توجهاً نحو توسيع تجربة الزائر، بحيث لا تقتصر على أداء الشعائر، بل تمتد إلى التعرف على المعالم المرتبطة بالسيرة النبوية وتاريخ المدينة، والاستفادة من الخدمات التي تساعد على تنظيم الرحلات واختيار الوجهات وفق اهتمامات الزوار والوقت المتاح لهم.

تقع بئر غرس جنوب المسجد النبوي وتستقطب كثيراً من الزوار (واس)

تنامي أعداد الزوار واتساع تجربة الزيارة

شهدت المدينة المنورة نمواً ملحوظاً في أعداد زوارها، خلال الأعوام الماضية. فوفق بيانات منشورة لوكالة الأنباء السعودية، استقبلت المدينة أكثر من 8.2 مليون زائر في عام 2022، و14.1 مليون زائر في عام 2023، ثم أكثر من 18 مليون زائر خلال عام 2024. وتعكس هذه الأرقام تنامي مكانة المدينة بوصفها وجهة دينية وتاريخية تستقطب الزوار من داخل المملكة وخارجها.

كما أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن عدد زوار المدينة المنورة بلغ نحو 6.45 مليون زائر، خلال الربع الأول من عام 2025، وفق الإحصاءات المنشورة عن الزوار من داخل المملكة وخارجها.

ولا يقتصر تطور تجربة الزيارة على ارتفاع الأعداد، بل يمتد إلى تنوع الوجهات والأنشطة المتاحة، مع توجه متزايد نحو التعرف على المواقع المرتبطة بالسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي، إلى جانب المعالم الثقافية والطبيعية. ويمنح هذا التنوع الزائر مساحة أوسع لاستكشاف تاريخ المدينة وذاكرتها الدينية والحضارية، بدلاً من اقتصار رحلته على عدد محدود من المواقع.

وفيما يتعلق بالزيارات إلى المواقع التاريخية والإسلامية، أُعلن تسجيل نحو 55 مليون زيارة للمواقع التاريخية والوجهات الإثرائية في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال عام 2025، وفق بيانات برنامج خدمة ضيوف الرحمن. ويعكس هذا الرقم تنامي الاهتمام بالوجهات المرتبطة بتاريخ المدينتين، وإن كان لا يعني بالضرورة أن كل زيارة تعود إلى زائر مختلف.

وشملت الوجهات التي يقصدها الزوار في المدينة المنورة جبل أُحد، وساحة الشهداء، ومسجد قباء، وميقات ذي الحليفة، ومواقع أخرى مرتبطة بالسيرة النبوية وتاريخ المدينة. وتتيح هذه المواقع للزائر استحضار أحداث تاريخية بارزة والتعرف على المكان الذي شهد جانباً مهماً من نشأة المجتمع الإسلامي.

المهندس عبد المحسن السالم وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة والزيارة (وزارة الحج)

«نسك»... تنظيم الرحلة واكتشاف الوجهات

لم تعد رحلة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة تقتصر على أداء مناسك العمرة والزيارة، بل أصبحت تشمل برامج استكشافية تتيح التعرف على المعالم الدينية والتاريخية والثقافية، ضمن جهود تطوير تجربة الزائر.

في هذا الإطار، توفر منصة «نسك» خدمات ومعلومات تساعد الزوار على استكشاف الوجهات والاطلاع على الخيارات المتاحة للزيارة، بما في ذلك البرامج السياحية التي تنظمها الجهات المقدمة للخدمات. وتسهم الأدوات الرقمية في تسهيل التخطيط للرحلات، والتعرف على تفاصيل الوجهات ومساراتها، واختيار البرامج المناسبة وفق اهتمامات الزائر.

ويمثل هذا التوجه خطوة نحو ربط المواقع التاريخية بخدمات تساعد على الوصول إليها والتعرف على قيمتها، بما يعزز حضورها ضمن تجربة الزيارة ويمنح المعتمرين فرصة أوسع لاكتشاف ما تحتضنه المدينتان من إرث ديني وثقافي.

معرض عمارة المسجد النبوي يشهد إقبالاً كبيراً من الزوار (واس)

دليل متكامل للزيارة

وفي إطار تعزيز تجربة الزائر، يتضمن دليل العمرة الرسمي التعريف بعدد من المعالم والمواقع التاريخية في المدينة المنورة؛ بهدف إرشاد المعتمرين والزوار إلى الوجهات المرتبطة بتاريخ المدينة والسيرة النبوية.

ومن بين هذه المواقع مسجد قباء، ومسجد القبلتين، ومعرض عمارة المسجد النبوي، والمتحف الدولي للسيرة النبوية، إلى جانب متاحف ومعالم أخرى تتيح للزائر التعرف على جوانب مختلفة من تاريخ المدينة وتطورها.

كما يمكن الاستفادة من الخدمات الرقمية، ومنها تطبيق «نسك»؛ للاطلاع على المعلومات والمواعيد والخدمات المرتبطة بالزيارة، والتخطيط للجولات وفق الخيارات المتاحة.

وهكذا، تتشكل تجربة الزيارة في طيبة من مسارات متعددة، تلتقي فيها روحانية المكان بعمق التاريخ، وتتجاور فيها المعالم الدينية مع المواقع التراثية والطبيعية. وبين المساجد التي تستحضر السيرة النبوية، والجبال والآبار التي تحفظ ذاكرة المكان، ومزارع النخيل التي تعكس جانباً من بيئته، يجد الزائر أبواباً متنوعة للتعرف على المدينة.

ومع تطور الخدمات والبرامج التي تساعد على اكتشاف هذه الوجهات، تتسع تجربة الزيارة لتصبح أكثر تنوعاً، دون أن تفقد المدينة خصوصيتها الروحية ومكانتها في وجدان المسلمين. فطيبة ليست مجرد محطة في رحلة دينية، بل مكان تتداخل فيه ذاكرة التاريخ مع تفاصيل الحياة المعاصرة، وتبقى زيارته تجربة تحمل في طياتها من السكينة والمعرفة ما يتجاوز حدود الرحلة نفسها.