قطر تستعد لاستقبال الزوار السعوديين ببرنامج من الفعاليات السياحيةhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9/5343274-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9
قطر تستعد لاستقبال الزوار السعوديين ببرنامج من الفعاليات السياحية
الكثير من النشاطات بانتظار العرب في قطر (الشرق الأوسط)
تستعد دولة قطر لاستقبال القادمين براً من السعودية خلال إجازة نوفمبر (تشرين الثاني)، الممتدة من 20 إلى 27 نوفمبر الحالي، بالتزامن مع تنظيم مجموعة من الفعاليات الثقافية والرياضية والترفيهية التي تستهدف الزوار والمقيمين.
وفي إطار الترتيبات الخاصة باستقبال المسافرين، أعلنت «Visit Qatar» عن مبادرة ترحيبية للزوار القادمين بمركبات تحمل لوحات تسجيل غير قطرية، تتيح للمؤهلين الحصول على قسائم رقمية محدودة لتعبئة الوقود من محطات، بقيمة إجمالية تبلغ 150 ريالاً قطرياً، إلى جانب شريحة اتصال إلكترونية من «فودافون».
ويتطلب الاستفادة من المبادرة التسجيل عبر صفحة الحملة المخصصة. كما يتعين على المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي الحصول على تأشيرة مسبقة الموافقة عبر منصة «هيا» قبل السفر.
وتتزامن العطلة مع عدد من الفعاليات، أبرزها مشروع «سكيك الدوحة»، الذي يستمر حتى 17 مايو (أيار) 2027، ويضم مساراً ثقافياً يربط 5 وجهات تاريخية في الدوحة، من بينها فريج الأصمخ وبيت الزمان ودار الكتب القطرية واستاد «الدوحة»، فيما يُقام حفل الافتتاح الرسمي في 24 نوفمبر.
كما تستضيف قطر منافسات كأس العالم تحت 17 سنة «FIFA قطر 2026»، خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى 13 ديسمبر (كانون الأول)، بمشاركة 48 منتخباً، على أن تُقام المباريات في مجمع «أسباير زون».
وعلى صعيد الرياضات القتالية، تُقام بطولة «UFC Fight Night Doha» يوم 21 نوفمبر في صالة «علي بن حمد العطية»، فيما تستضيف حلبة «لوسيل» الدولية سباق جائزة «قطر الكبرى للفورمولا 1» خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر.
وتشهد الفترة نفسها تنظيم سباق «الترا ماراثون قطر من الشرق إلى الغرب» يوم 27 نوفمبر، لمسافة 90 كيلومتراً، انطلاقاً من كورنيش الدوحة وصولاً إلى شاطئ دخان.
يتطلع المنتخب القطري لكرة القدم إلى استعادة توازنه عندما يواجه نظيره الكوري الجنوبي، الثلاثاء، على استاد عبد الله بن خليفة بالعاصمة الدوحة.
«الشرق الأوسط» (الدوحة)
قطر تستعد لاستقبال الزوار السعوديين ببرنامج من الفعاليات السياحيةhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9/5343274-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9
قطر تستعد لاستقبال الزوار السعوديين ببرنامج من الفعاليات السياحية
الكثير من النشاطات بانتظار العرب في قطر (الشرق الأوسط)
تستعد دولة قطر لاستقبال القادمين براً من السعودية خلال إجازة نوفمبر (تشرين الثاني)، الممتدة من 20 إلى 27 نوفمبر الحالي، بالتزامن مع تنظيم مجموعة من الفعاليات الثقافية والرياضية والترفيهية التي تستهدف الزوار والمقيمين.
وفي إطار الترتيبات الخاصة باستقبال المسافرين، أعلنت «Visit Qatar» عن مبادرة ترحيبية للزوار القادمين بمركبات تحمل لوحات تسجيل غير قطرية، تتيح للمؤهلين الحصول على قسائم رقمية محدودة لتعبئة الوقود من محطات، بقيمة إجمالية تبلغ 150 ريالاً قطرياً، إلى جانب شريحة اتصال إلكترونية من «فودافون».
ويتطلب الاستفادة من المبادرة التسجيل عبر صفحة الحملة المخصصة. كما يتعين على المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي الحصول على تأشيرة مسبقة الموافقة عبر منصة «هيا» قبل السفر.
وتتزامن العطلة مع عدد من الفعاليات، أبرزها مشروع «سكيك الدوحة»، الذي يستمر حتى 17 مايو (أيار) 2027، ويضم مساراً ثقافياً يربط 5 وجهات تاريخية في الدوحة، من بينها فريج الأصمخ وبيت الزمان ودار الكتب القطرية واستاد «الدوحة»، فيما يُقام حفل الافتتاح الرسمي في 24 نوفمبر.
كما تستضيف قطر منافسات كأس العالم تحت 17 سنة «FIFA قطر 2026»، خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى 13 ديسمبر (كانون الأول)، بمشاركة 48 منتخباً، على أن تُقام المباريات في مجمع «أسباير زون».
وعلى صعيد الرياضات القتالية، تُقام بطولة «UFC Fight Night Doha» يوم 21 نوفمبر في صالة «علي بن حمد العطية»، فيما تستضيف حلبة «لوسيل» الدولية سباق جائزة «قطر الكبرى للفورمولا 1» خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر.
وتشهد الفترة نفسها تنظيم سباق «الترا ماراثون قطر من الشرق إلى الغرب» يوم 27 نوفمبر، لمسافة 90 كيلومتراً، انطلاقاً من كورنيش الدوحة وصولاً إلى شاطئ دخان.
المدينة المنورة... رحلة بين سكينة الروح وذاكرة التاريخhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9/5342892-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%88%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
المدينة المنورة... رحلة بين سكينة الروح وذاكرة التاريخ
المسجد النبوي أولى محطات زوار المدينة (واس)
ثمة شعور يصعب وصفه، يتسلل إلى النفس مع الاقتراب من المدينة المنورة. فكلما توارت المسافات خلف المسافر، وبدأت ملامح الجبال والمآذن تتشكل في الأفق، تبدلت المشاعر شيئاً فشيئاً، وكأن ضجيج الحياة الذي رافقه طوال الطريق أخذ يخفت، تاركاً مكانه لطمأنينة لا تشبه سواها.
هنا، لا يبدو الوصول مجرد نهاية رحلة، بل بداية حالة وجدانية تستحضر قدسية المكان، وتعيد إلى الذاكرة سيرة النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، وأصحابه، الذين شهدت هذه الأرض محطات مهمة من تاريخ الإسلام وبناء دولته.
في المدينة المنورة، لا يحتاج الزائر إلى وقت طويل ليدرك خصوصية المكان؛ فالسكينة التي ينشدها تتجلى في رحاب المسجد النبوي، وفي المواقع التي تستحضر السيرة النبوية، كما تنعكس في وجوه أهلها الطيبين، وفي مشهد القادمين من شتى بقاع الأرض، وهم يتجهون نحو المسجد النبوي.
هناك، تتداخل اللغات والثقافات، وتلتقي القلوب على محبة واحدة، في مشهد تتجاور فيه ذاكرة التاريخ مع ملامح مدينة تتجدد.
وعلى امتداد الطرق المؤدية إلى قلب المدينة، تقف الجبال شاهدة على أحداث صنعت فصولاً من التاريخ الإسلامي، في حين تمتد الأحياء الحديثة والطرق الواسعة والمرافق الخدمية، لتكشف جانباً آخر من التحولات التي تعيشها «طيبة».
فالزيارة إليها لم تعد تقتصر على أداء الصلاة في المسجد النبوي، بل باتت تتيح تجربة أوسع تجمع بين العبادة والتاريخ والثقافة واكتشاف المكان.
الانطلاق من المسجد النبوي
تبدأ حكاية كثير من الزوار من المسجد النبوي، حيث تتسع الساحات أمام أفواج المصلّين والزائرين، في مشهد تتراجع أمامه الفوارق بين الجنسيات واللغات.
ومن هناك، تنطلق رحلة أخرى لا تقل حضوراً في وجدان الزائر، تقوده إلى مسجد قباء، أول مسجد أُسس في الإسلام، ثم إلى مسجد القبلتين، الذي يستحضر واحدة من أبرز الوقائع في التاريخ الإسلامي، حين تحولت قبلة المسلمين من بيت المقدس إلى المسجد الحرام.
ولا تختزل المدينة المنورة تاريخها في المساجد وحدها؛ فبين جبالها وأوديتها وآبارها القديمة، تتوزع شواهد على حياة امتدت قروناً، وتحمل تفاصيل اجتماعية وعمرانية ارتبطت بنشأة المدينة وتطورها.
فمن جبل سلع إلى وادي العقيق، ومن بئر غرس إلى بئر أريس، وصولاً إلى جبل أُحد الشامخ، تتناثر مواقع تحتفظ بصلتها بالسيرة النبوية وتاريخ المدينة، في حين تكشف المتاحف والمعارض جوانب من الحياة التي عرفتها طيبة عبر العصور.
وتمنح هذه الوجهات الزائر فرصة للتعرف على المكان من زوايا متعددة، تجمع بين الوقوف على أحداث التاريخ الإسلامي واستكشاف المعالم التي ارتبطت بحياة سكان المدينة وتطور عمرانها، في رحلة تتجاوز زيارة المواقع الشهيرة إلى اكتشاف تفاصيل أكثر عمقاً عن هوية المكان.
الطبيعة والزراعة... وجه آخر للمدينة
على الرغم من ثراء المدينة المنورة بالمواقع التاريخية والتراثية وطبيعتها الصحراوية، تظل الزراعة حاضرة في محيطها، لتمنح الزائر فرصة لاكتشاف وجه آخر من ملامحها.
وتُشكل مزارع النخيل جزءاً من المشهد الزراعي للمنطقة، إذ تضم ملايين الأشجار التي تنتج أصنافاً متعددة من التمور، في حين تنتشر مزارع أخرى تنتج محاصيل تشتهر بها المنطقة، من بينها الرمان والعنب والليمون.
وتتيح زيارة هذه المزارع التعرف على جانب من الحياة الزراعية التي ارتبطت بالمدينة عبر الزمن، وعلى مكانة النخيل في بيئتها واقتصادها المحلي، بعيداً عن المسارات التقليدية للزيارة الدينية والتاريخية.
برامج متنوعة للزوار
وفي سياق تنامي الاهتمام بتطوير تجربة الزائر، أوضح المهندس عبد المحسن السالم، وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة والزيارة، لـ«الشرق الأوسط»، أن موسم العمرة يشهد إقبالاً على زيارة المدينة المنورة من مختلف دول العالم ومن داخل السعودية، مع توقع استمرار النشاط خلال الفترات التي تتميز باعتدال الأجواء.
وأشار السالم إلى حرص وزارة الحج والعمرة على تمكين شركات العمرة ومقدمي الخدمات ودعمهم، وتحفيزهم على تصميم برامج تلبي احتياجات المعتمرين ورغباتهم، وتتيح لهم خيارات متنوعة لاستكشاف المدينة المنورة وما تحتضنه من مواقع تاريخية وإسلامية.
وتعكس هذه البرامج توجهاً نحو توسيع تجربة الزائر، بحيث لا تقتصر على أداء الشعائر، بل تمتد إلى التعرف على المعالم المرتبطة بالسيرة النبوية وتاريخ المدينة، والاستفادة من الخدمات التي تساعد على تنظيم الرحلات واختيار الوجهات وفق اهتمامات الزوار والوقت المتاح لهم.
تنامي أعداد الزوار واتساع تجربة الزيارة
شهدت المدينة المنورة نمواً ملحوظاً في أعداد زوارها، خلال الأعوام الماضية. فوفق بيانات منشورة لوكالة الأنباء السعودية، استقبلت المدينة أكثر من 8.2 مليون زائر في عام 2022، و14.1 مليون زائر في عام 2023، ثم أكثر من 18 مليون زائر خلال عام 2024.
وتعكس هذه الأرقام تنامي مكانة المدينة بوصفها وجهة دينية وتاريخية تستقطب الزوار من داخل المملكة وخارجها.
كما أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن عدد زوار المدينة المنورة بلغ نحو 6.45 مليون زائر، خلال الربع الأول من عام 2025، وفق الإحصاءات المنشورة عن الزوار من داخل المملكة وخارجها.
ولا يقتصر تطور تجربة الزيارة على ارتفاع الأعداد، بل يمتد إلى تنوع الوجهات والأنشطة المتاحة، مع توجه متزايد نحو التعرف على المواقع المرتبطة بالسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي، إلى جانب المعالم الثقافية والطبيعية.
ويمنح هذا التنوع الزائر مساحة أوسع لاستكشاف تاريخ المدينة وذاكرتها الدينية والحضارية، بدلاً من اقتصار رحلته على عدد محدود من المواقع.
وفيما يتعلق بالزيارات إلى المواقع التاريخية والإسلامية، أُعلن تسجيل نحو 55 مليون زيارة للمواقع التاريخية والوجهات الإثرائية في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال عام 2025، وفق بيانات برنامج خدمة ضيوف الرحمن.
ويعكس هذا الرقم تنامي الاهتمام بالوجهات المرتبطة بتاريخ المدينتين، وإن كان لا يعني بالضرورة أن كل زيارة تعود إلى زائر مختلف.
وشملت الوجهات التي يقصدها الزوار في المدينة المنورة جبل أُحد، وساحة الشهداء، ومسجد قباء، وميقات ذي الحليفة، ومواقع أخرى مرتبطة بالسيرة النبوية وتاريخ المدينة.
وتتيح هذه المواقع للزائر استحضار أحداث تاريخية بارزة والتعرف على المكان الذي شهد جانباً مهماً من نشأة المجتمع الإسلامي.
«نسك»... تنظيم الرحلة واكتشاف الوجهات
لم تعد رحلة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة تقتصر على أداء مناسك العمرة والزيارة، بل أصبحت تشمل برامج استكشافية تتيح التعرف على المعالم الدينية والتاريخية والثقافية، ضمن جهود تطوير تجربة الزائر.
في هذا الإطار، توفر منصة «نسك» خدمات ومعلومات تساعد الزوار على استكشاف الوجهات والاطلاع على الخيارات المتاحة للزيارة، بما في ذلك البرامج السياحية التي تنظمها الجهات المقدمة للخدمات.
وتسهم الأدوات الرقمية في تسهيل التخطيط للرحلات، والتعرف على تفاصيل الوجهات ومساراتها، واختيار البرامج المناسبة وفق اهتمامات الزائر.
ويمثل هذا التوجه خطوة نحو ربط المواقع التاريخية بخدمات تساعد على الوصول إليها والتعرف على قيمتها، بما يعزز حضورها ضمن تجربة الزيارة ويمنح المعتمرين فرصة أوسع لاكتشاف ما تحتضنه المدينتان من إرث ديني وثقافي.
دليل متكامل للزيارة
وفي إطار تعزيز تجربة الزائر، يتضمن دليل العمرة الرسمي التعريف بعدد من المعالم والمواقع التاريخية في المدينة المنورة؛ بهدف إرشاد المعتمرين والزوار إلى الوجهات المرتبطة بتاريخ المدينة والسيرة النبوية.
ومن بين هذه المواقع مسجد قباء، ومسجد القبلتين، ومعرض عمارة المسجد النبوي، والمتحف الدولي للسيرة النبوية، إلى جانب متاحف ومعالم أخرى تتيح للزائر التعرف على جوانب مختلفة من تاريخ المدينة وتطورها.
كما يمكن الاستفادة من الخدمات الرقمية، ومنها تطبيق «نسك»؛ للاطلاع على المعلومات والمواعيد والخدمات المرتبطة بالزيارة، والتخطيط للجولات وفق الخيارات المتاحة.
وهكذا، تتشكل تجربة الزيارة في طيبة من مسارات متعددة، تلتقي فيها روحانية المكان بعمق التاريخ، وتتجاور فيها المعالم الدينية مع المواقع التراثية والطبيعية.
وبين المساجد التي تستحضر السيرة النبوية، والجبال والآبار التي تحفظ ذاكرة المكان، ومزارع النخيل التي تعكس جانباً من بيئته، يجد الزائر أبواباً متنوعة للتعرف على المدينة.
ومع تطور الخدمات والبرامج التي تساعد على اكتشاف هذه الوجهات، تتسع تجربة الزيارة لتصبح أكثر تنوعاً، دون أن تفقد المدينة خصوصيتها الروحية ومكانتها في وجدان المسلمين.
فطيبة ليست مجرد محطة في رحلة دينية، بل مكان تتداخل فيه ذاكرة التاريخ مع تفاصيل الحياة المعاصرة، وتبقى زيارته تجربة تحمل في طياتها من السكينة والمعرفة ما يتجاوز حدود الرحلة نفسها.
مالطا... تجربة سياحية تتجاوز الشواطئ والمياه الفيروزية إلى التاريخ والفنونhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9/5340217-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A6-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
مالطا تجذب السياح الباحثين عن التاريخ والعصرية (بيكسيلز)
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مالطا... تجربة سياحية تتجاوز الشواطئ والمياه الفيروزية إلى التاريخ والفنون
مالطا تجذب السياح الباحثين عن التاريخ والعصرية (بيكسيلز)
تقدم مالطا، الواقعة في قلب البحر الأبيض المتوسط، تجربة سياحية تتجاوز الشواطئ والمياه الفيروزية إلى المدن التاريخية والفعاليات الثقافية والأنشطة البحرية. وتجمع جزرها بين العمارة القديمة والمتاحف والعروض الموسيقية وسباقات اليخوت، ما يجعلها وجهة مناسبة للمهتمين بالتاريخ والفنون والطبيعة.
من شوارع مدينا المحصنة إلى أزقة بيرغو التاريخية، مروراً بالمسارح في فاليتا والمناظر الساحلية في غوزو، تتنوع التجارب التي تتيح للزوار اكتشاف جوانب مختلفة من الثقافة المالطية.
وفيما يلي سبع فعاليات وتجارب تسلط الضوء على هذا التنوع السياحي:
1. مالطا كلاسيك: السيارات الكلاسيكية في مدينا
تجمع هذه الفعالية عشاق السيارات التاريخية في محيط مدينة مدينا، المعروفة بأسوارها القديمة وشوارعها الضيقة. ويتضمن برنامجها استعراضات للسيارات الكلاسيكية وسباقات صعود المرتفعات، إلى جانب سباق جائزة مدينا الكبرى، الذي تمر خلاله السيارات على طرق تحيط بالمدينة التاريخية. وتتيح الزيارة الجمع بين متابعة السباقات واستكشاف المعالم المعمارية للمدينة المعروفة باسم «المدينة الصامتة».
2. نوتّي بيانكا: الفنون في شوارع فاليتا
تتحول العاصمة فاليتا خلال هذه الفعالية إلى فضاء مفتوح للعروض الفنية والثقافية، حيث تستضيف شوارعها وساحاتها عروضاً موسيقية ومسرحية وفنية متنوعة. وتوفر المناسبة فرصة لاكتشاف المعالم التاريخية في أجواء مختلفة، والتعرف إلى المشهد الثقافي المحلي بعيداً عن الجولات السياحية التقليدية.
3. أمسيات الجاز في فاليتا
تستضيف ساحة تياترو ريال، المقامة في موقع دار الأوبرا الملكية السابقة، فعاليات موسيقية متنوعة في الهواء الطلق. ومن بينها أمسيات الجاز التي تجمع موسيقيين مالطيين في عروض تستفيد من الطابع المعماري للمكان وموقعه في قلب العاصمة. ويمكن إدراج زيارة الساحة ضمن جولة لاستكشاف المسارح والمعالم الثقافية في فاليتا.
4. سباق رولكس للبحر المتوسط
يُعد هذا السباق من أبرز مسابقات الإبحار الشراعي في المنطقة؛ إذ ينطلق من الميناء الكبير في مالطا بمشاركة يخوت دولية، ويغطي مساراً يبلغ نحو 606 أميال بحرية عبر البحر الأبيض المتوسط، مروراً بالمياه المحيطة بصقلية. ويمكن للزوار متابعة استعدادات اليخوت وانطلاقها من محيط الميناء، الذي تحيط به تحصينات تاريخية تعكس الأهمية البحرية للجزيرة.
5. بيرغوفِست: أجواء تاريخية في بيرغو
تقع بيرغو ضمن المدن الثلاث التاريخية المقابلة لفاليتا، وتتميز بأزقتها القديمة ومبانيها التراثية وواجهتها البحرية. وخلال هذه الفعالية، تضاء الشوارع بالشموع والمصابيح التقليدية، في مشهد يبرز تفاصيل العمارة القديمة. ويمكن الجمع بين التجول في المدينة وزيارة حصن سانت أنجلو المطل على الميناء، للتعرف إلى جانب من تاريخ مالطا العسكري والبحري.
6. أوبرا «لا ترافياتا» في غوزو
تستضيف دار أوبرا أورورا في مدينة فيكتوريا، عاصمة جزيرة غوزو، عروضاً فنية وأوبرالية. ومن أبرز الأعمال التي قدمها المسرح أوبرا «لا ترافياتا» للمؤلف الإيطالي جوزيبي فيردي، وهي من أشهر الأعمال الأوبرالية العالمية. وتتيح زيارة غوزو الجمع بين حضور العروض الثقافية واستكشاف القرى التقليدية والمعالم التاريخية والمناظر الطبيعية التي تميز الجزيرة.
7. مهرجان القصور الثلاثة
يقدم هذا المهرجان عروضاً موسيقية في عدد من القصور والمباني التاريخية في مالطا، جامعاً بين الفنون والتراث المعماري. وتمنح هذه التجربة الزوار فرصة للتعرف إلى المباني التاريخية من خلال استخدامها فضاءات للعروض الثقافية، بما يبرز العلاقة بين التراث والحياة الفنية المعاصرة.
مالطا... تجارب متنوعة على مدار العام
تتيح مالطا زيارة المدن التاريخية واستكشاف المتاحف والمواقع الساحلية وحضور الفعاليات الفنية والرياضية. ويمكن تنظيم رحلة تجمع بين فاليتا ومدينا وبيرغو، مع تخصيص وقت لزيارة جزيرة غوزو والتعرف إلى طبيعتها وقراها.
وتختلف مواعيد الفعاليات وبرامجها من عام إلى آخر، لذلك يُنصح بالتحقق من المعلومات الرسمية قبل السفر، مع إتاحة الوقت لاستكشاف المطبخ المحلي والأسواق والمناطق الساحلية، للتعرف إلى جوانب أوسع من الحياة والثقافة المالطية.