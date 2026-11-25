لقي 30 شخصاً مصرعهم وأصيب 15 آخرون في حريق اندلع أعلى نفق على الطريق الدائري بحي الوراق بمحافظة الجيزة المصرية، مساء الأربعاء، إثر انقلاب شاحنة محملة بمواد بترولية واشتعالها؛ ما تسبب في انفجارات متتالية وامتداد النيران إلى عدد من السيارات المجاورة.

وأفادت تقارير محلية بتفحم عشر سيارات، وتسببت تداعيات الحادث في إغلاق أجزاء من الطريق الدائري واضطراب حركة النقل.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم اللازم لأسر ضحايا ومصابي حادث الطريق الدائري. وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا الحادث.

كما وجَّه الرئيس الجهات المعنية بتقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة للمصابين وأسر الضحايا، وكذا توفير الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين. ووجَّه أيضاً بسرعة إزالة آثار حادث الطريق الدائري وإعادة انتظام الحركة المرورية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين.

لقطة من فيديو منشور على وسائل التواصل يصور الحريق الضخم بمنطقة الوراق جنوبي القاهرة (أ.ف.ب)

من جهته، تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، مع الوزراء المعنيين، تطورات حادث الحريق الذي اندلع أعلى الطريق الدائري بالوراق بمحافظة الجيزة.

وأجرى رئيس الوزراء عدة اتصالات هاتفية، تابع من خلالها مع وزير الصحة خالد عبد الغفار، جهود تقديم الخدمات الإسعافية والطبية لمصابي الحادث، كما تابع مع وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، جهود تقديم الدعم والتدخلات الإغاثية اللازمة، لتخفيف تبعات هذا الحادث من خلال أجهزة الوزارة وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري.

وفي هذا الإطار كلف مدبولي بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، والدعم الفائق والتعويضات للمضارين.

وأكدت وزارة الصحة المصرية في بيان أنه يشارك في عمليات الإنقاذ 39 سيارة إسعاف، وأشارت في بيان إلى أن الحادث أسفر حتى الآن عن إصابة 15 شخصاً تم نقلهم إلى عدد من المستشفيات، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 30 حالة وفاة في حصر أولي.

وتؤكد وزارة الصحة مواصلة متابعة الموقف من كثب، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

سيارات محترقة في موقع الحادث بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة (أ.ب)

وبحسب شهود عيان «بدأت النيران في شاحنة على الطريق الدائري، قبل أن تمتد إلى سيارات مجاورة، وسط سماع انفجارات وتصاعد أعمدة كثيفة من الدخان». فيما انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى الموقع لإخماد النيران وتأمين المنطقة وتنظيم المرور.

وتتعدد الحوادث المروعة في مناطق متفرقة بمصر، في ظلِّ شكاوى من عدم الالتزام بالقواعد المرورية على الطرق السريعة، وكذلك تراجع جودة بعض الطرق الرابطة بين المراكز والقرى.

ووفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق والقطارات في مصر بنسبة 10.8 في المائة خلال عام 2025 ليصل إلى 5829 حالة وفاة.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء، نهاية الشهر الماضي، عن إطلاق برنامج قومي لرفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات بتكلفة تقديرية تصل إلى 42 مليار جنيه (نحو 770 مليون دولار) على أن يتم الانتهاء من تنفيذه خلال ثلاث سنوات بما يسهم في تحسين حالة الطرق وتيسير حركة المواطنين والمركبات.