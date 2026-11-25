وفاة 30 على الأقل بحريق اندلع على طريق في مصرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5345695-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-30-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
قالت وزارة الصحة المصرية، اليوم (الأربعاء)، إن حصراً أولياً أشار إلى وفاة 30 شخصاً وإصابة 15 آخرين في حريق اندلع فوق نفق بحي الوراق بمحافظة الجيزة المتاخمة للقاهرة.
ووفق وكالة «رويترز» للأنباء، كانت وسائل إعلام محلية ذكرت في وقت سابق أن حريقاً اندلع في شاحنة صهريج محمّلة بالمواد البترولية أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق.
وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي نيراناً مشتعلة في عدد من السيارات.
مشاهد توثق اللحظات الأولى للكارثةسقوط مفاجئ لسيارة مواد بترولية من أعلى الطريق الدائري في #الوراق يحول المنطقة إلى كتلة من اللهب وسط دوي انفجارات متتاليةالحصيلة الأولية: وفاة 20 شخص وإصابة 15 آخرينهل برأيكم حواجز الطريق الدائري كافية لمنع تكرار مثل هذه الكوارث؟ #الوراق... pic.twitter.com/1pKnpm6Wfe
أكد بدر عبد العاطي خلال لقاء أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح»، الأربعاء، في القاهرة، أهمية تعزيز وحدة الصف الفلسطيني وتكثيف جهود الحوار الوطني.
محمد محمود (القاهرة )
وفاة 30 على الأقل بحريق اندلع على طريق في مصرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5345695-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-30-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
قالت وزارة الصحة المصرية، اليوم (الأربعاء)، إن حصراً أولياً أشار إلى وفاة 30 شخصاً وإصابة 15 آخرين في حريق اندلع فوق نفق بحي الوراق بمحافظة الجيزة المتاخمة للقاهرة.
ووفق وكالة «رويترز» للأنباء، كانت وسائل إعلام محلية ذكرت في وقت سابق أن حريقاً اندلع في شاحنة صهريج محمّلة بالمواد البترولية أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق.
وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي نيراناً مشتعلة في عدد من السيارات.
مشاهد توثق اللحظات الأولى للكارثةسقوط مفاجئ لسيارة مواد بترولية من أعلى الطريق الدائري في #الوراق يحول المنطقة إلى كتلة من اللهب وسط دوي انفجارات متتاليةالحصيلة الأولية: وفاة 20 شخص وإصابة 15 آخرينهل برأيكم حواجز الطريق الدائري كافية لمنع تكرار مثل هذه الكوارث؟ #الوراق... pic.twitter.com/1pKnpm6Wfe
الجيش المصري يدعم المشروعات التنموية في سيناء وسط «قلق إسرائيلي»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5345692-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
الجيش المصري يدعم المشروعات التنموية في سيناء وسط «قلق إسرائيلي»
قائد قوات شرق القناة بالجيش المصري خلال لقائه محافظ جنوب سيناء (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
أكد الجيش المصري استمرار دعمه المشروعات التنموية في شبه جزيرة سيناء، والتي توسعت بها الدولة خلال السنوات الماضية، وذلك بعد استعادة حركة القطارات ومد خط «العريش - طابا»، الذي كان مثار قلق وانتقادات في إسرائيل.
وأشار قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب في الجيش المصري، اللواء أركان حرب هشام فتحي شندي، إلى «استمرار الدعم الذي تقدمه القوات المسلحة، وتسخير الإمكانات المتاحة كافة لتحقيق التنمية المستدامة في سيناء»، مشدداً على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة المعنية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي سيناء.
وتفقد قائد قوات شرق القناة عدداً من المشروعات التنموية والمنشآت الخدمية ودور العبادة في شبه جزيرة سيناء؛ وشملت الجولة متابعة تنفيذ عدد من التجمعات التنموية ومراكز الخدمات الزراعية المتكاملة، وكذلك تفقد مشروع «التجلي الأعظم» بمدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، حسب بيان صادر عن المتحدث العسكري المصري، الأربعاء.
وتشكلت قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، في يناير (كانون الثاني) 2015، بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة. وحسب تصريحات صحافية للواء شندي، فإن قيادة هذه القوات أُنشئت «لإدارة أعمال القتال بهدف القضاء على الإرهاب والإشراف والمتابعة للمشروعات التنموية».
وتأتي زيارة المسؤول العسكري بعد أخرى قام بها وزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير إلى شبه جزيرة سيناء، مطلع هذا الشهر، حيث تابع المشروعات التنموية بالمنطقة، وأبرزها خط قطار السكك الحديدية «العريش - طابا».
«خط دفاع وعمق استراتيجي»
على مدار الأشهر الماضية، كانت المشروعات التنموية المصرية في شبه جزيرة سيناء مثار اهتمام من وسائل إعلام إسرائيلية زعمت أنها «ذات أبعاد استراتيجية وأمنية محتملة»؛ في حين قدمت مصر رسائل طمأنة عديدة، آخرها ما عبر عنه الفريق كامل الوزير بتأكيده أن «خط سكك الحديد في سيناء تنموي بالدرجة الأولى، ولا داعي للقلق منه».
وقال الخبير العسكري والاستراتيجي المصري، اللواء أيمن عبد المحسن، إن الجولة التفقدية لقائد قوات شرق القناة بالتنسيق مع محافظ جنوب سيناء تهدف إلى متابعة المشروعات الخدمية والتنموية والصحية، وتقديم الدعم لأهالي المنطقة بما يسهِم في تحقيق خطط تعميرها، مشيراً إلى أن الزيارة تبرهن أيضاً على أن سيناء تُعدّ خط الدفاع الأول والعمق الاستراتيجي للدولة المصرية، وتُعدّ مركز ثقل أساسياً لحماية الأمن القومي على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي.
وعلى هامش الجولة، عقد قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، لقاءً مع اللواء إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، بمدينة شرم الشيخ، حيث بحثا «أساليب التنسيق والتعاون المشترك بين القوات المسلحة، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وتذليل المعوقات التي تواجه استكمال المشروعات القومية والتنموية الجارية»، حسب بيان المتحدث العسكري المصري.
وقال اللواء عبد المحسن لـ«الشرق الأوسط»: «سيناء شكَّلت مسرحاً رئيسياً لعمليات الجيش المصري ضد التنظيمات الإرهابية منذ عام 2011 وحتى عام 2018، والعمليات كان ضمن أهدافها إحكام السيطرة على المنافذ الحدودية للدولة المصرية».
وتابع: «أهمية الزيارة في كونها تعكس التنسيق المباشر بين الجيش المصري والجهات التنفيذية لتذليل المعوقات وتسريع تنفيذ بعض المشروعات التي تشترك فيها القوات المسلحة».
بينما أكد مستشار «الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية»، اللواء عادل العمدة أن الزيارة تجيء ضمن مخطط مصري جرى تدشينه في عام 2014، ويهدف إلى تأمين شبه جزيرة سيناء عبر محاور أمنية وفكرية وتنموية، وأن الجزء الأمني تحقق بعد القضاء على الإرهاب.
وأشار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مشروعات التنمية «تهدف لتحسين جودة الحياة وتعزيز انتماء أبناء سيناء للدولة المصرية»، وعدَّ تدشين خط قطار يربط شرق قناة السويس بغربها «بمثابة قناة سويس جديدة» براً.
وقال إن هذه المشروعات أضفت قيمة مضافة للأهمية الاستراتيجية لشبه جزيرة سيناء؛ «وهو ما يفرض متابعة مستمرة لتنفيذها والتأكد من تحقق الأهداف التي جرى تدشينها من أجل تحقيقها وفي مقدمتها التوطين، مع وجود خطة حكومية لجذب من ثلاثة إلى ثمانية ملايين مواطن إلى شبه جزيرة سيناء بحلول 2030».
إسهامات القوات المسلحة
وحسب تصريحات اللواء شندي، فإن الجيش المصري يشارك بجميع مجالات التنمية في سيناء انطلاقاً من عقيدة «يدٌ تبني ويدٌ تحمل السلاح»، مشيراً إلى أن إجمالي المشروعات بالتعاون بين القوات المسلحة وأجهزة الدولة بلغ 1039 مشروعاً، تم تنفيذ 597 مشروعاً منها، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 222 مشروعاً، ومخطط البدء في تنفيذ 220 مشروعاً.
وتتنوع المشروعات في مجالات النقل والموصلات والزراعة والسياحة والتعدين والصناعة والتعليم والإسكان والرعاية الصحية، بإجمالي تكلفة مالية بلغت 866 مليار جنيه (أي ما يعادل نحو 16 مليار دولار)، بالإضافة إلى 26 مليون دولار و289 مليون يورو، حسب تصريحات قائد قوات شرق القناة.
ويرى اللواء أيمن عبد المحسن أن مساحة سيناء الشاسعة (61 ألف كيلومتر مربع تقريباً)، ووقوعها في نطاق جغرافي حيوي كونها البوابة البرية التي تربط مصر بقارتي آسيا وأفريقيا، وما تواجهه من تحديات خارجية، هذا بالإضافة إلى الإرث التاريخي للمنطقة والتي شهدت حروباً وصراعات عديدة، تجعل هناك أهمية لمشاركة الجيش المصري في مشروعات التنمية.
بينما أشار اللواء عادل العمدة إلى أن مشروعات التنمية تحمل رسائل لأطراف معادية مفادها «أن مصر تفرض سيادتها على كامل أراضيها، وعلى أعلى درجات الاستعداد لمواجهة أي تهديدات على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي، وأنها تواجه عناصر معادية ليس من مصلحتها تعمير سيناء».
ليبيا تسارع الخطى شرقاً وغرباً لتوسيع الشراكة مع أنقرةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5345662-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9
ليبيا تسارع الخطى شرقاً وغرباً لتوسيع الشراكة مع أنقرة
إردوغان خلال استقباله حفتر في العاصمة التركية أنقرة الأربعاء (الرئاسة التركية)
تتحرك ليبيا على مسارين متوازيين لتعزيز شراكتها مع تركيا، في تطور يعكس اتساع نطاق التقارب بين أنقرة ومراكز القوى الرئيسية في شرق البلاد وغربها.
فبينما استقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر في أنقرة، الأربعاء، تواصل حكومة «الوحدة الوطنية» في طرابلس استعداداتها لاستضافة القمة الرابعة للشراكة الأفريقية – التركية، الشهر المقبل، بالتزامن مع تحول في موقف مجلس النواب من الاتفاق البحري الموقع بين البلدين.
وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة بالنظر إلى تعدد الملفات المطروحة على أجندة العلاقات بين البلدين، من التعاون العسكري والأمني إلى المصالح الاقتصادية وترسيم الحدود البحرية، وصولاً إلى التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والأفريقية، بما يعكس انفتاح أنقرة على التواصل مع الأطراف الليبية المتنافسة، رغم استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي.
وفي مؤشر على اتساع قنوات التواصل التركية مع شرق ليبيا، التقى إردوغان في أنقرة مع حفتر، وسبق ذلك اجتماع مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بمقر الوزارة في إطار زيارة رسمية إلى تركيا. وشارك في اللقاء عدد من أبرز القيادات العسكرية والإدارية المحسوبة على معسكر حفتر.
وضم الوفد أبناءه - نائبه الفريق صدام حفتر، ورئيس أركان قواته الفريق خالد حفتر، ورئيس صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بلقاسم حفتر - إلى جانب وزير الدفاع التركي يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس هيئة الأركان العامة سلجوق بيرقدار أوغلو.
ووفق بيان القيادة العامة، تناولت المباحثات آخر المستجدات الإقليمية والدولية، والملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين ليبيا وتركيا في مختلف المجالات، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التفاهمات أو الاتفاقات التي بحثها الجانبان.
مذكرة التفاهم البحرية
تزامنت الزيارة مع تطور تشريعي لافت في طرابلس، بعدما نشر مجلس النواب قرارات تتعلق بموقفه من مذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع تركيا عام 2019، في تحول عن موقفه السابق الرافض للتصديق عليها، بما يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعامل مع أحد أكثر ملفات العلاقات الليبية - التركية حساسية.
وكان المجلس قد صوّت بالإجماع في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على التصديق على المذكرة الموقعة بين حكومة «الوفاق الوطني» السابقة برئاسة فائز السراج وأنقرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، كما ألغى قراريه الصادرين عام 2020، اللذين رفض بموجبهما الاتفاقين البحري والعسكري، ودعا إلى قطع العلاقات السياسية مع تركيا.
وتحدد المذكرة مناطق الصلاحية البحرية بين البلدين وفق الإحداثيات والخريطة المرفقة بها، وتنص على تسجيلها لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وتسوية الخلافات المتعلقة بتفسيرها أو تطبيقها عبر القنوات الدبلوماسية. كما تتيح إبرام اتفاقات للاستغلال المشترك للثروات الطبيعية الممتدة بين المنطقتين الاقتصاديتين للبلدين.
وتلزم المذكرة أي طرف يبدأ مفاوضات مع دولة أخرى بشأن ترسيم منطقته الاقتصادية الخالصة أو تعديل الإحداثيات المحددة بإبلاغ الطرف الآخر والتفاوض معه. وقد أثارت منذ توقيعها اعتراضات مصر واليونان وقبرص والاتحاد الأوروبي، على خلفية ما اعتبرته مساساً بحقوق دول أخرى في شرق المتوسط ومخالفة لقواعد القانون الدولي، بينما تتمسك أنقرة بها بوصفها أساساً للتعاون البحري مع ليبيا.
القمة الأفريقية - التركية
في الوقت ذاته، تسابق حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة الزمن لاستكمال ترتيبات استضافة القمة الرابعة للشراكة الأفريقية - التركية في طرابلس يومي 8 و9 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وسط توقعات بمشاركة إردوغان وعدد من القادة الأفارقة، في حدث تسعى الحكومة إلى توظيفه لتعزيز حضورها الدبلوماسي.
وتشمل الاستعدادات الجوانب التنظيمية والفنية والأمنية واللوجستية، بالتنسيق مع الجانب التركي ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك إعداد الوثائق الختامية، وتجهيز مقار الاجتماعات وإقامة الوفود، وترتيبات استقبال رؤساء الدول والحكومات وتنقلاتهم ومغادرتهم.
واستعرضت الحكومة هذه الترتيبات خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي للجنة الفرعية التابعة للجنة الممثلين الدائمين بالاتحاد الأفريقي والمعنية بالتعاون متعدد الأطراف. وقدم مصطفى المانع، رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الدبيبة والمشروعات الاستراتيجية وعضو اللجنة العليا للقمة، إحاطة بشأن التجهيزات ومراحل تنفيذها.
وشملت الإحاطة إجراءات التأشيرات والتسجيل والاعتماد الإلكتروني والترتيبات البروتوكولية، إلى جانب تأمين مقار انعقاد القمة وإقامة الوفود وخطوط تحركاتها، في تنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي والجانب التركي لضمان استكمال المتطلبات التنظيمية قبل موعد انعقادها.
وفي السياق نفسه، بحث الطاهر الباعور، المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مع السفير التركي لدى ليبيا غوفين بيجيتش، الترتيبات الجارية لاستضافة القمة، وسبل تعزيز التنسيق الثنائي لإنجاحها، فضلاً عن تطوير التعاون في مختلف المجالات.
وعلى المسار الأمني، عقد وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي اجتماعاً موسعاً بمشاركة مسؤولي الأجهزة الأمنية والعسكرية ومديري أمن طرابلس وعدد من المناطق المحيطة بها، لمراجعة الخطط الخاصة بحماية الوفود ومقار إقامتها وتأمين تحركاتها خلال أيام القمة.
ومن المنتظر أن تبحث القمة مسار الشراكة الأفريقية - التركية منذ اجتماع إسطنبول عام 2021، وأولويات التعاون خلال السنوات المقبلة، خصوصاً في مجالات التجارة والاستثمار والتصنيع والبنية التحتية والطاقة والزراعة والأمن الغذائي والتعليم والتكنولوجيا، إلى جانب ملفات السلام والأمن والتنمية المستدامة.