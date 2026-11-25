نفى رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم عبدولاي فال، الأربعاء، أي تواصل مع أحد المحكّمين الثلاثة المكلفين بالبتِّ في الاستئناف المُقدَّم من هيئته الكروية أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، وذلك اعتراضاً على منح المغرب لقب كأس أمم أفريقيا 2025 بقرار إداري.

وقبل ساعات من قرار «كاس»، الثلاثاء، إعادة اللقب القاري إلى السنغال، تلقت محكمة التحكيم إخطاراً بشأن «حادثة» يُشتبه في وقوعها.

وبحسب مصدر مقرّب من الجامعة المغربية لكرة القدم والذي أكد معلومات أوردتها إذاعة «آر إم سي» الفرنسية، يُعتقد أن اتصالاً هاتفياً جرى، الأحد، بين أحد المحكّمين الثلاثة المكلّفين بالنظر في القضية ورئيس الاتحاد السنغالي.

لكن فال نفى، الأربعاء، المزاعم المغربية التي تحدثت عن «اتصال» جرى «بين المحكّم الألماني أولريش هاس ورئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم» قبل 48 ساعة من صدور القرار، قائلاً لقناة «تي إف إم» التلفزيونية الخاصة: «هذا غير صحيح إطلاقاً. لم يسبق لي أن تواصلت مع أي عضو في محكمة التحكيم الرياضي».

وأضاف: «فوجئت واستغربت صدور مثل هذه الاتهامات. لم أكن على تواصل مع أي شخص في إطار هذه القضية».

وفي 18 يناير (كانون الثاني) الماضي في الرباط، تُوِّجت السنغال بطلة لأفريقيا للمرة الثانية بعد 2021، إثر فوزها على المغرب 1 - 0 بعد التمديد، وفي ختام مباراة شهدت كثيراً من الفوضى.

فبعد احتساب ركلة جزاء لمنتخب المغرب في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع والتي أهدرها لاحقاً إبراهيم دياز، غادر عدد كبير من اللاعبين السنغاليين أرض الملعب احتجاجاً على القرار.

وبعد توقف دام نحو ربع ساعة، استؤنفت المباراة وأكملها الحكم الكونغولي جان-جاك ندالا حتى صافرة النهاية التي أعلنت فوز السنغال بهدف باب غي مطلع الوقت الإضافي (94).

ورأت المحكمة التي لجأ إليها الاتحاد السنغالي، أن «الحكم لم يرتكب أي خطأ قانوني» عندما أمر باستئناف اللعب بعد الأحداث التي شهدتها المباراة، مؤكدة مجدداً سلطة الحكم في جميع القرارات المرتبطة بمجريات اللعب على أرض الملعب.

وبعد قرار أولي بفرض عقوبات تأديبية من دون المساس بنتيجة المباراة، أصدرت لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي، بناء على استئناف تقدمت به الجامعة الملكية المغربية، قراراً في 17 مارس (آذار) باعتبار السنغال خاسرة بنتيجة 0 - 3.

واستندت اللجنة إلى المادتين 82 و84 من لوائح كأس الأمم الأفريقية اللتين تحظران «مغادرة أرض الملعب قبل نهاية المباراة القانونية من دون إذن من الحكم».

لكن محكمة التحكيم قالت: «لا شك في أن آثار قرار الحكم كانت محصورة داخل أرض الملعب. وبناء على ذلك، ترى الهيئة أن قرار الحكم يندرج ضمن مبدأ (ميدان اللعب). ولما كانت المادتان 82 و84 من لوائح كأس الأمم تهدفان حصراً إلى تحديد نتيجة مباراة عندما يؤدي سلوك أحد الفريقين إلى أن يقرر الحكم الإيقاف النهائي للمباراة، فإنهما لا تنطبقان على هذه القضية».

وتابعت: «خلاصة القول إن هيئة التحكيم ترى أن الحَكم لم يرتكب أي خطأ قانوني».

وتملك الجامعة الملكية المغربية إمكانية الطعن أمام المحكمة الفدرالية السويسرية التي لا تنظر في جوهر القضية، بل تتدخل في المسائل الإجرائية فقط.