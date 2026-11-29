لم يسبق للإنسان أن امتلك هذا القدر من المعلومات عن العالم، ومع ذلك لا يبدو أن قدرته على فهم ما يجري حوله قد تطورت بالقدر نفسه. يستطيع المرء اليوم أن يعرف خلال دقائق ما يحدث في أقصى الأرض، وأن يطالع آراء الخبراء في الاقتصاد والسياسة والفلسفة، وأن يصل إلى مكتبات كاملة دون أن يغادر مقعده. لكن السؤال الذي يستحق التأمل هو: هل جعلتنا هذه الوفرة أكثر فهماً، أم أنها منحتنا شعوراً بالمعرفة قد لا يستند إلى شيء حقيقي؟

ثمة فرق بين أن نعرف شيئاً وأن نفهمه. يمكن لأي شخص أن يحفظ تاريخ معركة، وأسماء قادتها، وعدد ضحاياها، دون أن يدرك الظروف التي جعلتها ممكنة أو النتائج التي ترتبت عليها. ويمكن لقارئ أن يعرف أسماء عشرات الفلاسفة ومذاهبهم، دون أن يكون قد استوعب مشكلة فلسفية واحدة. فالمعلومات تقدم لنا الوقائع، أما الفهم فيقتضي إدراك العلاقات التي تربط بينها، والتمييز بين ما هو جوهري وما هو عارض.

ولعل المفارقة أن سهولة الوصول إلى المعلومات قد أضعفت أحياناً شعورنا بالحاجة إلى بذل الجهد لفهمها. ففي الماضي، كان الوصول إلى المعرفة يتطلب البحث في الكتب، والمقارنة بين الآراء، والصبر على النصوص الصعبة. أما اليوم، فقد أصبح الجواب يظهر فور طرح السؤال، وأصبح من الممكن الانتقال من موضوع إلى آخر دون التوقف طويلاً عند أي منهما. وهكذا قد يتحول الاطلاع إلى نشاط متواصل لا يترك وراءه سوى انطباعات سريعة.

لكن المشكلة ليست في التكنولوجيا نفسها، فهي من أعظم الوسائل التي أتاحتها الحضارة لنشر المعرفة. المشكلة تكمن في الطريقة التي نتعامل بها مع ما توفره لنا. فالوسيلة التي تتيح قراءة كتاب كامل تتيح أيضاً الاكتفاء بملخصه، والتي تمكننا من متابعة محاضرة فلسفية مطولة تقدم لنا في الوقت نفسه مقطعاً قصيراً يدعي اختزال فلسفة صاحبها في دقيقة واحدة. وهنا تصبح السرعة معياراً ضمنياً لقيمة المعرفة، مع أن بعض الأفكار لا يمكن فهمها إلا بالتأني.

كان الفيلسوف الألماني هانز جورج غادامير يرى أن الفهم ليس مجرد استقبال سلبي للمعلومات، وإنما عملية تأويل يدخل فيها الإنسان بخبراته وأسئلته وتصوراته السابقة. فنحن لا نقترب من النصوص والعالم بعقول فارغة، بل نحمل معنا تاريخاً من التجارب والأحكام. ولذلك فإن الفهم الحقيقي قد يتطلب مراجعة ما نظنه معروفاً، لا مجرد إضافة معلومة جديدة إلى ما نعرفه.

دوستويفسكي

وهذا ما يمنح الأدب مكانته الخاصة بين أشكال المعرفة. فالرواية العظيمة لا تقدم لنا معلومات عن شخصياتها بقدر ما تتيح لنا الدخول إلى عوالمها. يستطيع المؤرخ أن يشرح الظروف الاجتماعية التي عاش فيها الفقراء في روسيا القرن التاسع عشر، لكن قراءة دوستويفسكي تضعنا أمام تجارب الخوف والذنب والمعاناة والتردد الأخلاقي من داخل الحياة نفسها. ولا يعني ذلك أن الأدب أكثر صدقاً من التاريخ، وإنما يعني أن لكل منهما طريقته في الكشف عن التجربة الإنسانية.

ومن هنا يمكن فهم الفرق بين قراءة الرواية والاكتفاء بمعرفة أحداثها. فمن يعرف قصة «الجريمة والعقاب» لا يكون بالضرورة قد فهمها. فالقيمة الأدبية لا تكمن في معرفة أن راسكولنيكوف ارتكب جريمة، وإنما في متابعة التوتر النفسي والفكري الذي يعيشه، والأسئلة الأخلاقية التي تثيرها تجربته. وهذه المعاني لا تنفصل عن الطريقة التي صاغ بها الكاتب عمله، ولذلك لا يستطيع الملخص أن يحل محل القراءة.

ويمتد الأمر إلى الفنون الأخرى. فمعرفة اسم الرسام وتاريخ اللوحة والمدرسة التي ينتمي إليها لا تعني أننا فهمنا العمل الفني. قد نقف أمام لوحة شهيرة حاملين معلومات دقيقة عنها، لكننا لا نرى فيها سوى ما قيل لنا أن نراه. أما التذوق الفني فيبدأ حين نمنح العمل فرصة لمخاطبتنا، وننتبه إلى ما يفعله اللون والتكوين والضوء في تجربتنا البصرية. وهنا تتحول المعرفة من كلام عن الفن إلى لقاء مع الفن نفسه.

ولا يصح مع ذلك أن نتصور الماضي عصراً ذهبياً للفهم، أو أن كثرة المعلومات تقود حتماً إلى السطحية. فقد كان الجهل واسع الانتشار، وكانت المعرفة حكراً على فئات محدودة. وما يميز عصرنا أنه أزال كثيراً من الحواجز أمام التعلم، لكنه وضعنا أمام تحدٍّ مختلف: كيف نختار ما يستحق المعرفة؟ وكيف نمنح أنفسنا الوقت الكافي لاستيعابه؟

لعل الثقافة تبدأ من هذا السؤال الأخير. فليس المثقف من يستطيع الحديث عن أكبر عدد من الموضوعات، وإنما من يعرف حدود معرفته، ويستطيع أن يتوقف أمام فكرة واحدة حتى تتضح أبعادها. وقد يكون التقدم الحقيقي الذي نحتاج إليه اليوم أقل ارتباطاً بإضافة المزيد من المعلومات إلى ذاكرتنا، وأكثر اتصالاً بتنمية قدرتنا على السؤال والتأويل والتمييز.

ولعل أخطر ما أنتجته وفرة المعلومات ليس الإنسان الجاهل، بل الإنسان الذي فقد قدرته على إدراك جهله. ففي الماضي، كان الجاهل يعرف أحياناً أنه لا يعرف، أما اليوم فقد أصبح بوسعه أن يتحدث في كل شيء، وأن يجد لكل رأي يتبناه ما يؤيده. وهكذا نواجه مفارقة ثقافية غير مسبوقة: لم يعد الجهل نقيض المعرفة بالضرورة، بل صار قادراً على التخفي وراءها. وربما كان أخطر أنواع الجهل هو ذلك الذي يمنح صاحبه شعوراً دائماً بأنه يفهم.

* كاتب سعودي