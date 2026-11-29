واصل روما مطاردة جاره لاتسيو في صراعهما على الصدارة، بتحقيقه فوزه الخامس توالياً على حساب ضيفه مونزا بنتيجة كبيرة 4-0، الأحد، في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ودخل فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني اللقاء في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف إنتر، حامل اللقب، الذي فاز السبت على جنوا 4-0، وخمس نقاط خلف جاره لاتسيو المتصدر الذي تغلب السبت أيضاً على تورينو 2-1.

لكن بفوزه العاشر هذا الموسم، عاد روما إلى المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف لاتسيو، وذلك بعد لقاء حسمه في الشوط الأول الذي سجل خلاله ثلاثة أهداف.

وفي المباراة الـ659 لغاسبريني، يحتل المركز الرابع خلف كارلو ماتسوني (792) ونيريو روكو (747) وجوفاني تراباتوني (689) على لائحة أكثر المدربين خوضاً للمباريات في الدوري. كان الهولندي دونيل مالين على موعد مع الشباك مجدداً، مسجلاً هدفه الثالث عشر في الدوري هذا الموسم، والثامن عشر في كل المسابقات، بتمريرة من البرتغالي رودريغو مورا، إثر هجمة مرتدة (12).

ثم تحول إلى صانع ألعاب بتمريره كرة الهدف الثاني للأرجنتيني ماتياس سوليه (24) الذي أضاف أيضاً الهدف الثالث بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء (36)، ثم انتظر نادي العاصمة حتى الوقت بدلاً من الضائع لإضافة الهدف الرابع عبر الأرجنتيني سانتياغو كاسترو بتمريرة من دانييلي غيلاردي (1+90).

ويلعب لاحقاً كومو مع يوفنتوس.