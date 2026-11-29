تمكن النجم النرويجي إرلينغ هالاند من معادلة رقم إريك بروك، ليصبح ثاني الهدافين التاريخيين لفريق مانشستر سيتي على مدار 132 عاماً، بعدما سجل هدفاً أمام آرسنال في مباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل 2 - 2، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد.

وسجل المهاجم النرويجي الآن 177 هدفاً بقميص سيتي منذ انضمامه للفريق في عام 2022، ليصبح الأرجنتيني سيرخيو أغويرو اللاعب الوحيد الذي سجل أهدافاً أكثر منه في تاريخ النادي.

ووصل هالاند إلى هذا الرقم خلال 215 مباراة فقط، بينما احتاج بروك إلى 493 مباراة بين عامي 1928 و1939 للوصول إلى رصيده النهائي، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي.

ويواصل أغويرو تصدر قائمة الهدافين التاريخيين لسيتي برصيد 260 هدفاً في 390 مباراة، متفوقاً بفارق 83 هدفاً على صاحب القميص رقم 9 الحالي.

وسجل هالاند أكثر من 40 هدفاً في المتوسط خلال كل موسم من مواسمه الأربعة الكاملة في إنجلترا.

ومع بداية موسمه الخامس مع مانشستر سيتي، يواصل هالاند (26 عاماً) تألقه المذهل أمام المرمى، بعدما سجل 15 هدفاً في 17 مباراة، هذا الموسم.

وتمتع هالاند بفاعلية تهديفية كبيرة منذ وصوله إلى إنجلترا في صيف عام 2022، حيث سجل 52 هدفاً في موسمه الأول، وهو رقم قياسي في تاريخ النادي، خلال الموسم الذي شهد تتويجه بالثلاثية التاريخية.

كما تُوج هالاند بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى، بعدما سجل 36 هدفاً في المسابقة وحدها.

وواصل النجم النرويجي تألقه في موسم 2023 - 2024، بعدما تُوج بالحذاء الذهبي مجدداً بفضل تسجيله 27 هدفاً في الدوري، إلى جانب 11 هدفاً آخر في بقية المسابقات.

وسجل هالاند 34 هدفاً في جميع المسابقات خلال موسم 2024 - 2025، وتُوج بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة، الموسم الماضي.

وبرصيد 123 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، عادل هالاند الآن رقم رحيم سترلينغ في المركز العشرين بقائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة العريقة.

كما سجل هالاند 62 هدفاً في 61 مباراة بدوري أبطال أوروبا، ولم يتفوق عليه سوى 6 لاعبين في قائمة الهدافين التاريخيين لأعرق بطولات الأندية الأوروبية.

وجاء 39 هدفاً من تلك الأهداف بقميص السيتي، ليصبح الهداف التاريخي للنادي في البطولة.

ورغم تحمله مسؤوليات أكبر ليصبح أحد قادة فريق المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا بحلته الجديدة، هذا الموسم، حافظ هالاند على سجله التهديفي المذهل بوصفه أبرز هدافي كرة القدم.