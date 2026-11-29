ذكرت وسائل إعلام ألمانية، الأحد، أن مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونيخ، حامل لقب الدوري المحلي لكرة القدم، يتوقع اعتزال اللعب بنهاية الموسم الحالي، وفقاً لما قاله خلال منتدى للجماهير.

وعانى نوير (40 عاماً) من الإصابات هذا الموسم، إذ تعرض لتمزق جزئي في الوتر هذا الشهر، وسط تزايد الانتقادات حول مستواه.

ونقلت محطة «سكاي سبورتس ألمانيا» عن نوير قوله: «أعتقد أن مسيرتي لن تستمر بعد الصيف. أحاول الآن الاستمتاع بالوقت المتبقي».

ويلعب نوير، الذي ينتهي عقده في يونيو (حزيران) 2027، مع بايرن منذ عام 2011، وخلال هذه الفترة حقّق 13 لقباً في الدوري الألماني، ولقبين في دوري أبطال أوروبا.

وكان نوير قد اعتزل اللعب الدولي في أغسطس (آب) 2024، بعدما ساهم في فوز ألمانيا بكأس العالم 2014 في البرازيل، وهي البطولة التي حصل خلالها على جائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس مرمى.

لكنه تراجع عن هذا القرار ليشارك في كأس العالم الصيف الماضي، ويظهر للمرة الخامسة توالياً في النهائيات، وقال خلال البطولة إنه سيتقاعد عن اللعب الدولي مجدداً. وخاض نوير 128 مباراة دولية مع ألمانيا.

وقالت وسائل إعلام ألمانية، مطلع الشهر الحالي، إن بايرن يعتزم الاعتماد على يوناس أوربيغ حارساً أساسياً بداية من الموسم المقبل، مع سعي النادي للتعاقد مع حارس بديل يتحلى بالخبرة.