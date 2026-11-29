اعتبر مدرب مانشستر سيتي، الإيطالي إنزو ماريسكا، أن قرارات تحكيمية «غريبة أو مؤسفة» اتخذت ضد فريقه في الأسابيع الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد نهاية مثيرة للجدل أمام آرسنال (2-2) الأحد.

وقال ماريسكا، في المؤتمر الصحافي بعد المباراة، مشدداً: «لم نحظ بالحظ مع القرارات التحكيمية في المباريات الأربع أو الخمس الأخيرة»، مشيراً إلى الهزيمة 0-1 أمام برايتون قبل شهر.

وطالب لاعبو مانشستر سيتي، الأحد، ببطاقة حمراء ضد الهولندي يوريين تيمبر، لشدّه شعر البلجيكي جيريمي دوكو وفق وجهة نظرهم.

وطالبوا أيضاً بخطأ على الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما عندما تعادل آرسنال 2-2، ورفضت لهم ركلة جزاء في الوقت بدلا من الضائع بعد لمسة يد من السويدي فيكتور جيوكيريس.

وقال ماريسكا موضحاً: «ليست ركلة الجزاء فقط، بل البطاقة الحمراء لدوكو، والهدف الذي استقبلناه، مع ضربة كوع خلف (دوناروما)، أشياء كثيرة. لكن مرة أخرى، أعتقد أنها مجرد سلسلة من القرارات المؤسفة، وآمل أن يكون لدينا حظ أكبر في المستقبل».

وأقر مدرب آرسنال الإسباني ميكل أرتيتا بأنه ارتجف في نهاية المباراة، من دون أن يبدي رأياً حاسماً في الواقعة المثيرة للجدل.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحافي: «كنت قلقاً جداً بالطبع، لأنه لم يكن هناك وقت بعد ذلك. آمل أن يكون الحكم قد اتخذ القرار الصحيح».

وعاد آرسنال مرتين في النتيجة في المباراة، ما سمح له بالحفاظ على تقدمه بـ6 نقاط على مانشستر سيتي، وصيفه الجديد، بعد 12 مرحلة.

وقال أرتيتا ملخصاً: «بالنسبة إلى المتفرجين، كانت بالطبع مباراة رائعة للمشاهدة. من جهتي، أرى أننا جعلناها فوضوية أكثر من اللازم، خصوصاً مع هذا الكم من الكرات المجانية، والاستلامات السيئة التي فتحت اللعب أمامهم».

وكانت هناك فترات أيضاً «خنق» فيها «المدفعجية» خصمهم، بحسب قوله: «عندما تتأخر مرتين أمام سيتي، بالجودة التي يملكونها، والخبرة التي يملكونها، والطريقة التي يديرون بها المباراة، فإن فعل ما فعلناه أمر لافت».