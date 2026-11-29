هل انتكس الأهلي أم اختلفت توقعات جماهيره؟ سؤال تطرحه حالة عدم الرضا التي تسود جانباً من المدرجات الأهلاوية، في ظل تصاعد المطالبات بإقالة المدرب مارينو بوسيتش، رغم أن الأرقام تكشف عن ثاني أفضل بداية نقطية للفريق خلال المواسم الأربعة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين، وأفضل حصيلة تهديفية له خلال الفترة ذاتها.

وتكشف المقارنة بين نتائج الأهلي في الجولات الـ13 الأولى من المواسم الأربعة الأخيرة عن مفارقات لافتة، لا تقتصر على التحولات الفنية التي طرأت على أداء الفريق، بل تمتد إلى طبيعة العلاقة بين الجماهير والجهاز الفني، ومدى ارتباط حالة الرضا الجماهيري بالنتائج أو بسقف الطموحات والتوقعات. ففي موسم 2023-2024، احتل الأهلي المركز الثالث برصيد 26 نقطة، بعدما سجل 26 هدفاً واستقبلت شباكه 19 هدفاً، في حين حل خامساً في موسم 2024-2025 برصيد 23 نقطة، مسجلاً 20 هدفاً مقابل 11 هدفاً استقبلتها شباكه.

وفي الموسم الماضي، احتل الأهلي المركز الرابع برصيد 28 نقطة، بعدما سجل 19 هدفاً واستقبلت شباكه 10 أهداف، في حين يحتل المركز ذاته في الموسم الحالي برصيد 27 نقطة، جمعها من 9 انتصارات و4 خسائر، دون تسجيل أي حالة تعادل، مسجلاً 34 هدفاً مقابل 21 هدفاً استقبلتها شباكه.

وتعكس هذه الأرقام تحولاً واضحاً في الهوية الفنية للفريق؛ إذ ارتفعت حصيلته التهديفية بنسبة تقارب 79 في المائة مقارنة بالموسم الماضي، في مقابل ارتفاع عدد الأهداف المستقبلة بنسبة 110 في المائة.

وارتفع معدل التسجيل من 1.46 هدف إلى 2.62 هدف في المباراة الواحدة، في حين ارتفع معدل استقبال الأهداف من 0.77 هدف إلى 1.62 هدف، ما يعكس تطوراً هجومياً يقابله تراجع في الصلابة الدفاعية.

وعلى الرغم من أن الأهلي يملك حالياً أفضل حصيلة تهديفية وأفضل فارق أهداف له خلال المواسم الأربعة الأخيرة، بواقع 13 هدفاً، فإنه يعاني في الوقت ذاته من أسوأ حصيلة دفاعية خلال الفترة نفسها.

أما على صعيد المنافسة على الصدارة، فيتأخر الأهلي حالياً بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر، الذي يملك مباراة مؤجلة، وهو الفارق ذاته الذي كان يفصله عن المتصدر في الموسم الماضي، مقابل 13 نقطة في موسم 2024-2025، و9 نقاط في موسم 2023-2024.

وتطرح هذه المعطيات تساؤلاً حول ما إذا كانت حالة الغضب الجماهيري الراهنة تعكس تراجعاً فعلياً في نتائج الفريق، أم أن سقف التوقعات الأهلاوية بات أعلى مما كان عليه في المواسم السابقة، بحيث لم يعد الوجود بين فرق المقدمة كافياً لتحقيق حالة الرضا الجماهيري.

لاعبو الأهلي يحتفلون مع جماهيرهم بعد الفوز الأخير على التعاون (تصوير: عدنان مهدلي)

وفي خضم هذا المشهد، كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن بدر تركستاني، رئيس رابطة جماهير النادي الأهلي، لن يحضر المباريات المقبلة للفريق، دون أن تتضح حتى الآن أسباب غيابه أو مدته، وما إذا كان قراره مرتبطاً بالأوضاع الراهنة للنادي.

ويكتسب احتجاب تركستاني أهمية تتجاوز غيابه الشخصي عن المدرجات، بالنظر إلى طبيعة الدور الذي يؤديه رئيس الرابطة في تنظيم التشجيع وتوحيد المدرجات وتحفيز الجماهير، خصوصاً أن غيابه يأتي في توقيت يشهد حالة من الانقسام الجماهيري بشأن مستقبل الجهاز الفني، وسط حاجة الفريق إلى تعزيز الالتفاف حوله في ظل استمرار المنافسة على أكثر من جبهة.

ولعل السؤال الذي يطرحه هذا الغياب لا يتعلق بأسبابه فحسب، بل بما يعنيه احتجاب قائد المدرج في الوقت الذي يحتاج فيه الأهلي إلى توحيد مدرجاته، ومدى قدرة الرابطة على أداء دورها في ظل تباين المواقف الجماهيرية تجاه الجهاز الفني.

ولم ينجح بوسيتش حتى الآن في بناء علاقة مستقرة مع شريحة من جماهير الأهلي، رغم تحقيق الفريق عدداً من الانتصارات المهمة، كان من أبرزها الفوز على النصر والتعاون.

واللافت في المشهد الأهلاوي أن المطالبات بإبعاد المدرب لم تتوقف حتى مع تحقيق الانتصارات، وهو ما يعكس أن حالة عدم الرضا لدى جانب من الجماهير لم تعد مرتبطة بنتيجة مباراة بعينها، بقدر ارتباطها بتراكمات فنية، وعدم القناعة بقدرته على قيادة الفريق نحو تحقيق طموحاته. غير أن تقييم التجربة الفنية يتطلب النظر إلى عوامل عدة، من بينها التغييرات التي طرأت على قائمة اللاعبين مقارنة بالموسم الماضي، والإصابات، وضغط المنافسات، ومدى ملاءمة العناصر المتاحة للأسلوب الذي يتبعه المدرب، دون أن يعفي ذلك الجهاز الفني من مسؤولية معالجة الأخطاء المتكررة.

كما أن ارتفاع المعدل التهديفي لا يعني بالضرورة نجاح المنظومة الفنية بصورة متكاملة، مثلما أن ارتفاع عدد الأهداف المستقبلة يستدعي مراجعة فنية لا تقتصر على أداء المدافعين، بل تشمل التنظيم الجماعي للفريق.

ولا تقتصر القضية الأهلاوية على نتائج الفريق أو مستقبل مدربه، بل تمتد إلى حدود تأثير الجماهير في صناعة القرار داخل شركة النادي، وطبيعة العلاقة بين المدرجات والإدارة والجهاز الفني، ومدى انعكاس الأجواء المحيطة بالفريق على أداء اللاعبين داخل المستطيل الأخضر.

وفي كرة القدم الحديثة، أصبحت الجماهير عنصراً مؤثراً في توجهات الأندية، سواء من خلال الحضور في المدرجات أو التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو التعبير عن الرضا والغضب تجاه القرارات الإدارية والفنية. لكن القرار المتعلق باستمرار المدرب أو إقالته يظل مسؤولية إدارة شركة النادي، التي يُفترض أن تستند في تقييمها إلى تقارير فنية ومعايير مهنية، فضلاً عن دراسة الالتزامات المالية والبدائل التدريبية المتاحة.

ومن شأن اتخاذ القرارات تحت وطأة الضغط الجماهيري وحده أن يضع الأندية أمام حالة من عدم الاستقرار، خصوصاً إذا أصبح تغيير المدربين مرتبطاً بردود الفعل عقب كل تعثر. في المقابل، فإن تجاهل مطالب الجماهير وعدم التواصل معها قد يؤدي إلى اتساع الفجوة بينها وبين الإدارة.

وتبقى المعادلة الأهلاوية في قدرة الإدارة على الاستماع إلى الجماهير دون التخلي عن مسؤوليتها في صناعة القرار، وفي قدرة الجماهير على ممارسة حقها في النقد دون أن تتحول المدرجات إلى مصدر ضغط مستمر على الفريق، خصوصاً في مرحلة يحتاج فيها الأهلي إلى توحيد جهوده داخل الملعب وخارجه.