تضرر جسران في كييف جراء هجوم ليلي روسي جديد بالصواريخ والمسيرات، على ما أفاد رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية الجمعة.

وقال فيتالي كليتشكو عبر «تلغرام» إنه «نتيجة الهجوم البالستي على العاصمة، تضرر جسر بوديلسكو-فوسكريسينسكي وهو مغلق حاليا أمام حركة السير من الضفة اليمنى إلى الضفة اليسرى. كذلك تضرر جسر دارنيتسكي» مضيفا أنه تم كذلك ضرب جسر فيفديني مجددا من غير أن يوضح إن كان تكبد أضرارا.

وقال كليتشكو إن حريقا اندلع في مبنى من ثلاثة طوابق في حي أوبولونسكي شمال كييف بعد أن أصيب بشظايا صاروخية.

وأضاف عبر تطبيق «تلغرام» أن فرق الطوارئ هرعت لمكان الحادث. وبحسب وكالة «رويترز»، سمعت سلسلة من الانفجارات في المدينة في الساعات الأولى من اليوم الجمعة.

يأتي هذا الهجوم في أعقاب تحذيرات وجهها الحلفاء الأوروبيون أمس الخميس من أي محاولة للتوصل إلى تسوية سلمية من دون مشاورات معهم، بعد أن وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب نظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ«الصديق» خلال قمة مع الزعيم الصيني شي جين بينغ.