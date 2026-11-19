​أبدى المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الخميس، رغبة في التفاوض كـ«فريق واحد مع كييف وواشنطن» مقابل موسكو، بعد استئناف المباحثات بين روسيا وأوكرانيا برعاية أميركية، سعياً للتوصل إلى تسوية للحرب.

وقال ميرتس عقب اجتماع لحلفاء أوكرانيا في برلين: «نريد أن نشارك في هذه المفاوضات»، مضيفاً: «الاستعدادات تجري على قدم وساق، وبدءاً من هذه الليلة سيجتمع مستشارون أوروبيون وأوكرانيون وأميركيون هنا في مقر المستشارية تحضيراً للجولة المقبلة».

ووصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمبعوثان الأميركيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، الخميس، إلى برلين للمشاركة في اجتماع «تحالف الراغبين»، في حين تسعى أوروبا إلى حجز مقعد على طاولة مفاوضات السلام، وإيجاد تمويل للمجهود الحربي الأوكراني.

وبدأ، عصراً، الاجتماع الذي تشارك فيه نحو 30 دولة، والذي يترأسه قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بعد ساعات من قمة ثلاثية تاريخية في مدينة شنجن الصينية، جمعت دونالد ترمب وفلاديمير بوتين وشي جينبينغ.

وقال كوشنر عبر منصة «إكس» إنه أطلع المستشار الألماني فريدريش ميرتس على «محادثات دونالد ترمب في الصين، والجهود الأخيرة الرامية للتوصل إلى سلام عادل ومستدام في أوكرانيا». وقال ميرتس من جهته إن القمة الثلاثية كانت مجرد «جلسة لالتقاط صور».

ميرتس وزيلينسكي وماكرون ورئيس الوزراء البريطاني السابق كير ستارمر في اجتماع بباريس يوم 13 يوليو 2026 (أ.ب)

بالنسبة إلى ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام، ونظرائهم، خصوصاً الأوروبيين، وكذلك أستراليا وكندا واليابان، يهدف اجتماع برلين إلى تنسيق المواقف كي تفرض أوروبا نفسها طرفاً لا غنى عنه على طاولة المفاوضات التي تقتصر حتى الآن على الأوكرانيين والروس والأميركيين.

وأعلن بوتين، الخميس، أنه دعا مسؤولين أوروبيين إلى موسكو لإجراء محادثات تمهيداً لاحتمال مشاركتهم في المفاوضات بشأن حرب أوكرانيا.

وشدّد الرئيس الروسي على أن موسكو لا يمكنها القبول بأي شكل من التعاون العسكري بين أوكرانيا وأوروبا بوصفه جزءاً من أي اتفاق لإنهاء الحرب.

وتسعى روسيا إلى ربط إنهاء النزاع بإعادة صياغة البنية الأمنية الأوروبية التي تعدُّها معادية لها؛ نظراً لكونها قائمة في معظمها على «حلف شمال الأطلسي» (ناتو). أما الأوروبيون فيرون أنه لا ينبغي إعادة النظر في بنيتهم الأمنية بطلب من دولة أشعلت فتيل النزاع الأكثر عنفاً في القارة منذ عام 1945.

وتبحث قمة برلين أيضاً تمويل أوكرانيا التي يُقدَّر عجزها لعام 2027 بنحو سبعين مليار يورو، فضلاً عن ملف الضمانات الأمنية الغربية لكييف في مرحلة ما بعد الحرب، بهدف ردع موسكو عن أي غزو جديد. وأشار زيلينسكي عبر منصة «إكس» إلى أنه استعرض مع ميرتس وماكرون وبيرنهام «القضايا والاحتياجات الرئيسية» لأوكرانيا المتمثلة في وسائل الدفاع الجوي و«حماية قطاع الطاقة والبنى التحتية».

وأهدى المستشار كل مشارك في اجتماع الخميس قطعة من جدار برلين الذي أُسقِط في عام 1989، معتبراً أنه جلب «القمع وانعدام الأمن ونقص السلام».

وتابع: «هذا بالتحديد ما مثّله (لقاء) يالطا»، في إشارة إلى اللقاء الثلاثي بين قادة الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفياتي في عام 1945، والذي جرى خلاله تقاسم النفوذ في أوروبا قبيل انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وشدد ميرتس على أن «صيغة (يالطا) لا يمكنها أن تحقق السلام» في أوكرانيا. وقال: «ترمز برلين وسقوط الجدار إلى رسالة أخرى وعالم آخر: الحرية والسلام أقوى من القمع والانقسام».