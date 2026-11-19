اجتمع حلفاء أوروبيون في برلين، الخميس، لدعم أوكرانيا، وحذروا من مغبة أي محاولة لفرض اتفاق سلام دون الرجوع إليهم، بعدما وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه «صديق» خلال قمة مع الزعيم الصيني شي جين بينغ.

وتمارس أوروبا ضغوطاً لإشراكها في المحادثات التي تدعمها الولايات المتحدة لإنهاء حرب روسيا وأوكرانيا. وضم اجتماع ما يعرف باسم «تحالف الراغبين» قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبولندا وإيطاليا وحلف شمال الأطلسي، إلى جانب المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وحقق بوتين إنجازاً دبلوماسياً كبيراً في قمة شنتشن بالصين، مما عزز المخاوف في أوروبا من أن تتخذ قرارات تؤثر على أوكرانيا ومستقبل القارة دون مشاركة أوروبية.

وأثار الاجتماع الذي عقد في شنتشن مقارنات بمؤتمر يالطا عام 1945 بين الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتي، الذي أضفى الطابع الرسمي على مناطق النفوذ وأصبح رمزاً للاتفاقات التي تبرمها قوى عظمى وتفرضها على الدول الأصغر.

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس لصحافيين: «صيغة يالطا لن تجلب السلام»، مضيفاً أن القادة لن يسمحوا بأن يطال الانقسام قارة أوروبا. وسعى كذلك إلى التقليل من أهمية قمة شنتشن باعتبارها «فرصة لالتقاط الصور» قبل كل شيء.

وأضاف ميرتس: «تدرك الولايات المتحدة أنه لا يمكن للسلام أن يتحقق بدوننا. ونحن، بدورنا، ندرك أن اصطفاف واشنطن إلى جانبنا يرفع احتمالات تحقيق السلام».

وسعى كوشنر، بينما كان واقفاً إلى جانب ميرتس، إلى طمأنة الحلفاء، مشدداً على أن ترمب يريد التوصل إلى اتفاق سلام بمشاركة أوروبا، وأن روسيا وافقت على مشاركتها في محادثات متعددة الأطراف.

وقال كوشنر إن ترمب، الذي شارك عبر الهاتف في قمة برلين، خرج من اجتماعه مع بوتين وشي مقتنعاً بأن «السلام قابل للتحقيق».

وأضاف أن ترمب منفتح على تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا استناداً إلى اتفاقية الدفاع المتبادل المنصوص عليها في المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي، وأن روسيا تشعر «بالاطمئنان» تجاه ذلك.

وتابع: «من وجهة نظر الولايات المتحدة، فإن تقديم ضمانات أمنية على غرار المادة الخامسة أمر بالغ الأهمية حقاً. أعتقد أن هذا أمر يرحب به الرئيس ترمب».

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وهو يقف إلى جانب ميرتس وقادة آخرين، إنه ينبغي إشراك أوروبا في مفاوضات السلام في المستقبل.

وأثار لقاء ترمب مع بوتين انتقادات من الحلفاء الأوروبيين ومعارضي ترمب من الحزب الديمقراطي في الداخل الأميركي.

وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، رداً على ترمب: «السيد بوتين ليس صديقنا ولن يكون كذلك على الإطلاق».

وذكرت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن لصحافيين: «لا أجد على الإطلاق ما يفسر رغبة رئيس أميركي في الجلوس مع الرئيس بوتين»، محذرة من أن الرئيس الروسي «سيصبح أكثر جرأة بعد اجتماع اليوم. تبدو عليه السعادة».