أعلن قصر الإليزيه، الخميس، أن نائبة الرئيس الأميركي السابقة كامالا هاريس، التي قد تسعى مجدداً للوصول إلى البيت الأبيض بعد عامين، ستجري زيارة قصيرة إلى فرنسا للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون.

وذكر مكتب ماكرون في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن هذا «اللقاء البروتوكولي» سيُعقد الجمعة في باريس، ويأتي في ظل علاقات متوترة بين الرئيس الفرنسي ونظيره الأميركي دونالد ترمب.

وكان ماكرون قد أبدى انتقاداته تجاه الموقف الأميركي-الإسرائيلي من إيران، وكذلك تجاه تقارب ترمب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا سيما في ما يتعلق بالحرب في أوكرانيا.

يُذكر أن هاريس، التي شغلت منصب نائبة الرئيس جو بايدن في الفترة من 2021 إلى 2025، حلّت محلّه كمرشحة للحزب الديمقراطي في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وذلك بعد انسحاب بايدن لأسباب صحية.

وعلى الرغم من خسارتها بفارق كبير، فإنها تُعتبر مرشحة محتملة في انتخابات عام 2028، وإن كانت لم تعلن رسمياً عن نيتها الترشح حتى الآن.