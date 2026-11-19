أعلن مدعي عام في مقاطعة دان كونتي، يوم الخميس، أنه لن يوجه اتهامات جنائية لأحد ضباط الشرطة في مدينة ماديسون بولاية ويسكونسن المتهم بإطلاق النار على رجل أسود يبلغ من العمر (38 عاماً) وأرداه قتيلاً في يوليو (تموز)، في واقعة أثارت احتجاجات للمطالبة بالعدالة العرقية ودعوات متجددة لإصلاح جهاز الشرطة.

وأطلق كيل بايتينجر بيترسون، وهو رجل شرطة أبيض لديه خبرة تزيد على عشر سنوات في العمل الشرطي، الرصاصات التي أودت بحياة كوري رويز في 22 يوليو (تموز).

وقالت الشرطة إن بايتينجر بيترسون كان واحداً من أربعة رجال شرطة استجابوا لبلاغات عن شخص يتفقد السيارات المتوقفة، وعن محاولة سطو مزعومة. وأحاط رجال الشرطة برويز، الذي كان يستقل دراجة هوائية.

وقال مدعي مقاطعة دان كونتي، إسماعيل أوزان، في بيان أعلن فيه قراره: «تبين لي أن استخدام رجل الشرطة للقوة المميتة كان مبرراً، بعدما قاوم هذا الشخص رجال الشرطة واستل سكينا، ولم يتأثر بمحاولات صعقه باستخدام مسدسات الصعق الكهربائي في أثناء محاولة رجال الشرطة السيطرة عليه».