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حسين لبيب: الزمالك ليس للبيع... ونحترم انتقادات الجماهير

حسين لبيب (الشرق الأوسط)
حسين لبيب (الشرق الأوسط)
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حسين لبيب: الزمالك ليس للبيع... ونحترم انتقادات الجماهير

حسين لبيب (الشرق الأوسط)
حسين لبيب (الشرق الأوسط)

أكد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك المصري أن خطوات تطوير شركة كرة القدم لا تستهدف بيع النادي أو نشاط الكرة، مشددا على أن مجلس الإدارة يدرس الملف بما يحقق مصلحة النادي.

وقال لبيب في تصريحات لقناة أون سبورت المصرية مساء الأربعاء إن شركة كرة القدم أنشئت العام الماضي، مضيفا أن تطوير منظومة العمل يتضمن مرحلتين بدأت الأولى بإسناد إدارة النشاط إلى مدير رياضي بوجود جون إدوارد على أن تتضمن الثانية فصل نشاط كرة القدم عن النادي.

وأوضح أن وجود عرض وحيد خلال المناقشات السابقة دفع المجلس إلى التريث، وإجراء مزيد من الدراسة مؤكدا ضرورة تقييم نشاط كرة القدم قبل اتخاذ أي قرار.

ونفى لبيب صحة ما تردد بشأن رفضه عرضا من إدوارد بسبب منحه السيطرة على الشركة، مشيرا إلى أن الأمر كان مرتبطا بالحاجة إلى دراسة أوسع.

وأشاد رئيس الزمالك بدور إدوارد في تتويج الفريق بلقب الدوري، واصفا الفوز بالبطولة بأنه إنجاز إعجازي في ظل الظروف الصعبة التي واجهها النادي.

وأكد حسين لبيب على احترام مجلس الإدارة لانتقادات الجماهير وحقها في التعبير عن رأيها، مشددا على أن الإدارة تدرس الملاحظات البناءة وتستند إليها في اتخاذ القرارات التي تخدم الزمالك.

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الرياضة رياضة عربية

حسين لبيب: الزمالك ليس للبيع... ونحترم انتقادات الجماهير

حسين لبيب (الشرق الأوسط)
حسين لبيب (الشرق الأوسط)
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TT

حسين لبيب: الزمالك ليس للبيع... ونحترم انتقادات الجماهير

حسين لبيب (الشرق الأوسط)
حسين لبيب (الشرق الأوسط)

أكد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك المصري أن خطوات تطوير شركة كرة القدم لا تستهدف بيع النادي أو نشاط الكرة، مشددا على أن مجلس الإدارة يدرس الملف بما يحقق مصلحة النادي.

وقال لبيب في تصريحات لقناة أون سبورت المصرية مساء الأربعاء إن شركة كرة القدم أنشئت العام الماضي، مضيفا أن تطوير منظومة العمل يتضمن مرحلتين بدأت الأولى بإسناد إدارة النشاط إلى مدير رياضي بوجود جون إدوارد على أن تتضمن الثانية فصل نشاط كرة القدم عن النادي.

وأوضح أن وجود عرض وحيد خلال المناقشات السابقة دفع المجلس إلى التريث، وإجراء مزيد من الدراسة مؤكدا ضرورة تقييم نشاط كرة القدم قبل اتخاذ أي قرار.

ونفى لبيب صحة ما تردد بشأن رفضه عرضا من إدوارد بسبب منحه السيطرة على الشركة، مشيرا إلى أن الأمر كان مرتبطا بالحاجة إلى دراسة أوسع.

وأشاد رئيس الزمالك بدور إدوارد في تتويج الفريق بلقب الدوري، واصفا الفوز بالبطولة بأنه إنجاز إعجازي في ظل الظروف الصعبة التي واجهها النادي.

وأكد حسين لبيب على احترام مجلس الإدارة لانتقادات الجماهير وحقها في التعبير عن رأيها، مشددا على أن الإدارة تدرس الملاحظات البناءة وتستند إليها في اتخاذ القرارات التي تخدم الزمالك.

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نادي الزمالك رياضة مصرية مصر
الرياضة رياضة عربية

مؤمن سليمان مدرباً لسيراميكا كليوباترا خلفاً لعلي ماهر

مؤمن سليمان (نادي سيراميكا كليوباترا)
مؤمن سليمان (نادي سيراميكا كليوباترا)
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مؤمن سليمان مدرباً لسيراميكا كليوباترا خلفاً لعلي ماهر

مؤمن سليمان (نادي سيراميكا كليوباترا)
مؤمن سليمان (نادي سيراميكا كليوباترا)

أعلن سيراميكا كليوباترا المصري، الأربعاء، تعيين مؤمن سليمان مدرباً للفريق، ليخلف علي ماهر الذي غادر منصبه لتولي تدريب منتخب مصر.

وحل ماهر محل حسام حسن الذي قاد مصر إلى دور 16 في كأس العالم الماضية، فيما سيخوض سليمان تجربته الأولى في الدوري المصري منذ عام 2019 مع النجوم.

وكانت آخر تجارب سليمان (52 عاماً) مع نادي الكرمة العراقي، وسبق له تدريب سموحة ومصر للمقاصة والسويس بتروجت والزمالك في الدوري المصري.

وفاز سليمان بثلاثة ألقاب في الدوري العراقي مع الشرطة، وقاد الزمالك للفوز بكأس مصر وبلوغ نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2016.

ويحتل سيراميكا المركز الرابع في الدوري وله 18 نقطة بعد ثماني مباريات.

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سيدات الجيش الملكي المغربي إلى نهائي «أبطال أفريقيا»

سيدات فريق الجيش الملكي المغربي لكرة القدم (الشرق الأوسط)
سيدات فريق الجيش الملكي المغربي لكرة القدم (الشرق الأوسط)
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سيدات الجيش الملكي المغربي إلى نهائي «أبطال أفريقيا»

سيدات فريق الجيش الملكي المغربي لكرة القدم (الشرق الأوسط)
سيدات فريق الجيش الملكي المغربي لكرة القدم (الشرق الأوسط)

تأهل نادي الجيش الملكي المغربي؛ حاملُ لقب «دوري أبطال أفريقيا للسيدات» لكرة القدم، إلى المباراة النهائية من نسخة العام الحالي بالفوز 1 - 0 على ليكي إف سي الكاميروني في الدور ما قبل النهائي، الأربعاء.

وسجلت غزلان شاباك الهدف الوحيد للفريق المغربي في الدقيقة الـ48 من المباراة التي أُقيمت في «استاد هيئة قناة السويس» بمحافظة الإسماعيلية شمال شرقي مصر.

وبذلك يتأهل الفريق المغربي إلى المباراة النهائية لرابع مرة في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

وينتظر الفريقُ المغربي بالنهائي الفائزَ من المباراة الثانية في الدور ما قبل النهائي؛ بين فريقَي صن داونز الجنوب أفريقي وكاويمبي ليديز الأوغندي.

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