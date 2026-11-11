حسين لبيب: الزمالك ليس للبيع... ونحترم انتقادات الجماهير

أكد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك المصري أن خطوات تطوير شركة كرة القدم لا تستهدف بيع النادي أو نشاط الكرة، مشددا على أن مجلس الإدارة يدرس الملف بما يحقق مصلحة النادي.

وقال لبيب في تصريحات لقناة أون سبورت المصرية مساء الأربعاء إن شركة كرة القدم أنشئت العام الماضي، مضيفا أن تطوير منظومة العمل يتضمن مرحلتين بدأت الأولى بإسناد إدارة النشاط إلى مدير رياضي بوجود جون إدوارد على أن تتضمن الثانية فصل نشاط كرة القدم عن النادي.

وأوضح أن وجود عرض وحيد خلال المناقشات السابقة دفع المجلس إلى التريث، وإجراء مزيد من الدراسة مؤكدا ضرورة تقييم نشاط كرة القدم قبل اتخاذ أي قرار.

ونفى لبيب صحة ما تردد بشأن رفضه عرضا من إدوارد بسبب منحه السيطرة على الشركة، مشيرا إلى أن الأمر كان مرتبطا بالحاجة إلى دراسة أوسع.

وأشاد رئيس الزمالك بدور إدوارد في تتويج الفريق بلقب الدوري، واصفا الفوز بالبطولة بأنه إنجاز إعجازي في ظل الظروف الصعبة التي واجهها النادي.

وأكد حسين لبيب على احترام مجلس الإدارة لانتقادات الجماهير وحقها في التعبير عن رأيها، مشددا على أن الإدارة تدرس الملاحظات البناءة وتستند إليها في اتخاذ القرارات التي تخدم الزمالك.