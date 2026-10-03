بيمينتا: نُريد العودة بكأس الخليج إلى الإمارات

أعرب لوكس بيمينتا، لاعب المنتخب الإماراتي، عن سعادته ببلوغ نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27»، عقب الفوز على عُمان 1-0 في الدور نصف النهائي، مؤكداً جاهزية «الأبيض» لمواجهة المنتخب السعودي في المباراة النهائية.
وقال بيمينتا، في حديثه لممثلي وسائل الإعلام عقب المباراة: «كانت مواجهة صعبة للغاية، وكنا نعرف أن المنتخب العُماني يملك فريقاً جيداً. دخلنا المباراة ونحن مستعدون، وكنا نعرف أسلوبه وطريقة لعبه. أنا سعيد جداً بتأهلنا إلى النهائي».
️ لوكس بمنتا، لاعب المنتخب الإماراتي، لممثلي وسائل الإعلام:- مواجهة عمان كانت صعبة، وكنا مستعدين ونعرف جيداً أسلوبهم وطريقتهم في اللعب، وسعيد جداً بتأهلنا إلى النهائي.- مواجهة السعودية ستكون كبيرة وجميلة، وسنلعب أمام مدرجات ممتلئة وأجواء رائعة، ونتمنى تحقيق الفوز وإعادة الكأس... pic.twitter.com/wTz5Ki4z6q
— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 3, 2026
وعن مواجهة المنتخب السعودي، قال: «ستكون مباراة كبيرة وجميلة، وسنلعب أمام مدرجات ممتلئة وفي أجواء رائعة. أتمنى أن ننجح في تحقيق الفوز وإعادة الكأس إلى بلادنا».
وكان المنتخب الإماراتي قد حجز مقعده في المباراة النهائية لـ«خليجي 27»، عقب تغلبه على نظيره العُماني بهدف دون مقابل، ليضرب موعداً مع المنتخب السعودي في نهائي البطولة.