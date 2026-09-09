بولبينة لـ«الشرق الأوسط»: سنثبت أن الدرعية يستحق مكانا بين الكبار

وصف البرتغالي برونو لاج مدرب الدرعية، فوزهم على الفتح بالصعب، مشيرا أن خصمهم يملك هجوما قويا، «وسعينا إلى الحد من خطورتهم والتقدم مرتين والفوز بالمباراة، وهذا هو الفوز الثالث لنا خارج ملعبنا، وهذه المرة أيضاً جاء الانتصار أمام فريق متمرس على أرضه ووسط أنصاره، ونجحنا في جمع 10 نقاط من 6 جولات».

وأضاف: خلقنا مجموعة مميزة ومتجانسة، لأن البيئة في النادي إيجابية جداً، واللاعبون متحفزون، وكل شيء يسير وفق ما نخطط له بجهود الجميع، والدوري صعب، واليوم مثلاً النصر حامل اللقب فاز بصعوبة على أبها الصاعد، لذلك لا توجد مباراة سهلة، واليوم فزنا بركلتي جزاء صحيحة، وسنعود للرياض من أجل الاستعداد لبقية المباريات.

وعن رده حول رأي مدرب الفتح بأن ركلة الجزاء الثانية للدرعية غير صحيحة، قال: أرى أنها صحيحة ومستحقة، حارس مرماهم أعاق لاعبنا، وأيضاً كان لنا هدف ثالث وألغي، تحدثت مع الحكم وكان له رأي وأنا أحترمه.

وحول خوض المباريات بشكل متتالي في شهر أغسطس، قال: في شهر أغسطس من الصعوبة اللعب مباراة كل ثلاثة أيام، في شهر هكذا من الأفضل أن تلعب مباراة كل أسبوع، وحتى الآن هناك صعوبة في الأجواء، لكن الضغط على الجميع، نحن نتحدث في هذا من أجل مصلحة الدوري.