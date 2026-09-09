بولبينة لـ«الشرق الأوسط»: سنثبت أن الدرعية يستحق مكانا بين الكبار

قال الجزائري عادل بولبينة لاعب فريق الدرعية، إن هدفهم الثالث الملغى أمام الفتح، صحيح 100 في المائة.
وتابع بولبينة خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»: بعد أن سجلنا الهدف قام الحكم بالتشاور مع مساعده ومن ثم قرر إلغاءه، ولا أعلم ما السبب، فنحن لا نلعب في دورة رمضانية، لأن الحكم سمح لنا باستكمال الهجمة، وبعد أن سجلنا الهدف قام بإلغاءه، وفي النهاية الحمد لله على تحقيقنا 3 نقاط ثمينة.
️ | عادل بولبينة مهاجم فريق الدرعية في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»:- منذ يومي الأول مع الفريق شعرت بأننا عائلة واحدة كما قال المدرب، وبإذن الله سنكون الحصان الأسود في الدوري.- المهم اليوم أننا حققنا ثلاث نقاط، والهدف الثالث صحيح ولا أعرف لماذا قام بإلغائه الحكم ولسنا في دورة... pic.twitter.com/mwxGadxG1f
— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 9, 2026
وأضاف: المهم أننا حققنا النقاط الثلاث، بغض النظر عمن يقول أننا استحقينا الانتصار أم لم نستحقه، وإن شاء الله في قادم المباريات نوضح للجميع أن الدرعية يستحق مكاناً بين الكبار، ومنذ اليوم الأول الذي وصلت فيه للدرعية وأنا أشعر بأن الفريق كالعائلة الواحدة، الذي يملك روح المجموعة، و بالرغم من أن الفريق يضم مجموعة من اللاعبين الجدد، إلا أننا مع خوض المباريات سوياً في الفترة المقبلة سنكون أكثر قوة، وأؤكد للجميع بأن الدرعية سيكون الحصان الأسود في الدوري السعودي للمحترفين.