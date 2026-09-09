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الرياضة رياضة سعودية

بولبينة لـ«الشرق الأوسط»: سنثبت أن الدرعية يستحق مكانا بين الكبار

بولبينة خلال إحدى هجمات الدرعية أمام الفتح (تصوير: سعد الدوسري)
بولبينة خلال إحدى هجمات الدرعية أمام الفتح (تصوير: سعد الدوسري)
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بولبينة لـ«الشرق الأوسط»: سنثبت أن الدرعية يستحق مكانا بين الكبار

بولبينة خلال إحدى هجمات الدرعية أمام الفتح (تصوير: سعد الدوسري)
بولبينة خلال إحدى هجمات الدرعية أمام الفتح (تصوير: سعد الدوسري)

قال الجزائري عادل بولبينة لاعب فريق الدرعية، إن هدفهم الثالث الملغى أمام الفتح، صحيح 100 في المائة.

وتابع بولبينة خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»: بعد أن سجلنا الهدف قام الحكم بالتشاور مع مساعده ومن ثم قرر إلغاءه، ولا أعلم ما السبب، فنحن لا نلعب في دورة رمضانية، لأن الحكم سمح لنا باستكمال الهجمة، وبعد أن سجلنا الهدف قام بإلغاءه، وفي النهاية الحمد لله على تحقيقنا 3 نقاط ثمينة.

وأضاف: المهم أننا حققنا النقاط الثلاث، بغض النظر عمن يقول أننا استحقينا الانتصار أم لم نستحقه، وإن شاء الله في قادم المباريات نوضح للجميع أن الدرعية يستحق مكاناً بين الكبار، ومنذ اليوم الأول الذي وصلت فيه للدرعية وأنا أشعر بأن الفريق كالعائلة الواحدة، الذي يملك روح المجموعة، و بالرغم من أن الفريق يضم مجموعة من اللاعبين الجدد، إلا أننا مع خوض المباريات سوياً في الفترة المقبلة سنكون أكثر قوة، وأؤكد للجميع بأن الدرعية سيكون الحصان الأسود في الدوري السعودي للمحترفين.

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برونو لاج: الدرعية يحصد ثمار البيئة الإيجابية

برونو لاج مدرب الدرعية يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: سعد الدوسري)
برونو لاج مدرب الدرعية يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: سعد الدوسري)
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برونو لاج: الدرعية يحصد ثمار البيئة الإيجابية

برونو لاج مدرب الدرعية يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: سعد الدوسري)
برونو لاج مدرب الدرعية يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: سعد الدوسري)

وصف البرتغالي برونو لاج مدرب الدرعية، فوزهم على الفتح بالصعب، مشيرا أن خصمهم يملك هجوما قويا، «وسعينا إلى الحد من خطورتهم والتقدم مرتين والفوز بالمباراة، وهذا هو الفوز الثالث لنا خارج ملعبنا، وهذه المرة أيضاً جاء الانتصار أمام فريق متمرس على أرضه ووسط أنصاره، ونجحنا في جمع 10 نقاط من 6 جولات».

وأضاف: خلقنا مجموعة مميزة ومتجانسة، لأن البيئة في النادي إيجابية جداً، واللاعبون متحفزون، وكل شيء يسير وفق ما نخطط له بجهود الجميع، والدوري صعب، واليوم مثلاً النصر حامل اللقب فاز بصعوبة على أبها الصاعد، لذلك لا توجد مباراة سهلة، واليوم فزنا بركلتي جزاء صحيحة، وسنعود للرياض من أجل الاستعداد لبقية المباريات.

وعن رده حول رأي مدرب الفتح بأن ركلة الجزاء الثانية للدرعية غير صحيحة، قال: أرى أنها صحيحة ومستحقة، حارس مرماهم أعاق لاعبنا، وأيضاً كان لنا هدف ثالث وألغي، تحدثت مع الحكم وكان له رأي وأنا أحترمه.

وحول خوض المباريات بشكل متتالي في شهر أغسطس، قال: في شهر أغسطس من الصعوبة اللعب مباراة كل ثلاثة أيام، في شهر هكذا من الأفضل أن تلعب مباراة كل أسبوع، وحتى الآن هناك صعوبة في الأجواء، لكن الضغط على الجميع، نحن نتحدث في هذا من أجل مصلحة الدوري.

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الأحمري لـ«الشرق الأوسط»: أبها يعيش أزمة «نقاط»

سعد الأحمري (موقع نادي أبها)
سعد الأحمري (موقع نادي أبها)
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الأحمري لـ«الشرق الأوسط»: أبها يعيش أزمة «نقاط»

سعد الأحمري (موقع نادي أبها)
سعد الأحمري (موقع نادي أبها)

أكد سعد الأحمري، رئيس نادي أبها، رضاه عن المستوى الذي ظهر به فريقه أمام النصر رغم الخسارة، مشيراً إلى أن الفريق يمر بمرحلة تتطلب تضافر الجهود والعمل على تصحيح المسار خلال الفترة المقبلة.

وقال الأحمري في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: أنا راضٍ تمام الرضا عن المستوى الذي قدمه الفريق، والنصر فريق كبير ويستحق الانتصار، وبدأنا بالفعل خطوات التصحيح، ونعمل ليل نهار، وبإذن الله في القريب العاجل ستشاهدون أبها بصورة مختلفة.

وأوضح رئيس أبها أن المرحلة الحالية لا تحتمل القرارات المتسرعة، مبيناً أن تغيير الجهاز الفني ليس الخيار المطروح كما كان يحدث في السابق، وأن الإدارة تعمل على اتخاذ مجموعة من الخطوات لمعالجة وضع الفريق.

وأضاف: «لا نستطيع تغيير المدرب بسهولة مثل السابق، ويجب اتخاذ عدة خطوات، وننتظر أن يقدم الفريق مستوى كبيراً أمام الدرعية، فنحن حالياً في أزمة جمع النقاط، ونسعى للخروج منها في أقرب وقت».

وتأتي تصريحات الأحمري في وقت يبحث فيه أبها عن استعادة توازنه وتحسين نتائجه، إذ تمثل مواجهة الدرعية محطة مهمة للفريق من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقفه وتمنحه دفعة معنوية في المرحلة المقبلة.

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نقل النجدي لاعب النصر إلى المستشفى

من مباراة النصر أمام أبها (موقع النادي)
من مباراة النصر أمام أبها (موقع النادي)
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نقل النجدي لاعب النصر إلى المستشفى

من مباراة النصر أمام أبها (موقع النادي)
من مباراة النصر أمام أبها (موقع النادي)

توجه سالم النجدي، لاعب النصر إلى إحدى المستشفيات بالقرب من ملعب الأول بارك، وذلك لإجراء الفحوص الطبية والاطمئنان على إصابته في الاسنان واللثة والفك.

وتعرض النجدي للإصابة لها خلال مباراة فريقه أمام أبها، والتي اضطر على إثرها إلى مغادرة الملعب.

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