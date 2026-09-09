أبطال أوروبا: إنطلاقة نارية لسبورتنغ لشبونة

بدأ سبورتنغ لشبونة البرتغالي مشواره في النسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال أوروبا على أفضل وجه، عقب فوزه الثمين والمستحق 3 / 1 على ضيفه غالطة سراي التركي، الأربعاء، في الجولة الأولى بمرحلة الدوري للمسابقة القارية.

وتقدم غالطة سراي بهدف عبر (النيران الصديقة)، عقب تسجيل جونكالو إيناسيو، لاعب سبورتنغ لشبونة، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه لمصلحة الفريق التركي في الدقيقة الخامسة.

وسرعان ما استعاد سبورتنغ لشبونة اتزانه من جديد، حيث أحرز جيني كاتامو هدف التعادل للفريق البرتغالي في الدقيقة 27، بينما أضاف زميلاه لويس سواريز ورودريغو زالازار الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 57 من ركلة جزاء و63 على الترتيب.

بتلك النتيجة، حصد سبورتنغ لشبونة أول ثلاث نقاط في مسيرته بالبطولة هذا الموسم، في حين بقي غالطة سراي بلا رصيد من النقاط.

ويحل لشبونة ضيفا على لانس الفرنسي في الجولة المقبلة الشهر القادم، في حين يلتقي غالطة سراي مع ضيفه برشلونة الإسباني في مواجهة من العيار الثقيل.