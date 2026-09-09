أكد الكرواتي دامير بوريتش، مدرب أبها، أن فريقه قدم أداءً جيدًا رغم خسارته أمام النصر بنتيجة 2-1، مشددًا على حاجة فريقه إلى استغلال الفرص بصورة أفضل.وقال بوريتش في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: في المباراة الماضية لعبنا بشكل جيد، ولكن في الدوري السعودي إذا جاءت لك فرصة يجب أن تستغلها. لدينا حاليًا مشكلة تتمثل في العناصر الجديدة، وهذا يحتاج إلى عمل أكبر، وبشكل عام الفريق قدم أداءً جيدًا.وأشار مدرب أبها إلى تأثير الغيابات والفروقات بين الفريقين، موضحًا: تحدثت قبل المباراة عن العناصر والفروقات، واليوم لعبنا بخمسة لاعبين أجانب. ومن أبرز الغائبين عمر ديالو، والنصر مميز في الضغط.وشدد بوريتش على أن فريقه بحاجة إلى تحقيق الفوز من أجل استعادة الثقة وتحسين نتائجه، قائلاً: ما ننتظره الآن هو الانتصار، فالمكسب يجر مكسبًا. اليوم قاتلنا وقدمنا كل ما لدينا، والفريق قدم أداءً كبيرًا.
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11:27 دقيقه
مدرب أبها: مشكلتنا في العناصر الجديدة https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5316587-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
مدرب أبها: مشكلتنا في العناصر الجديدة
مدرب أبها: مشكلتنا في العناصر الجديدة
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