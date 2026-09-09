أبطال أوروبا: أرسنال يعود بانتصار ثمين من نابولي

واصل أرسنال انطلاقته المثالية للموسم الحالي، ليحقق انتصارا ثمينا خارج ملعبه على حساب مضيفه نابولي الإيطالي 1 / صفر ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل الهدف الوحيد، لاعب خط الوسط النرويجي مارتن أوديغارد قائد الفريق في الدقيقة 75.

وحقق أرسنال انتصاره الخامس في كل البطولات منذ بداية الموسم، بعدما فاز بمباراة الدرع الخيرية على مانشستر سيتي، وانتصر في مبارياته الثلاثة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودشن وصيف بطل دوري أبطال أوروبا في النسخة الماضية، انطلاقته بالموسم الحالي للمسابقة القارية، بينما تلقى نابولي خسارة أولى على أرضه.

ويستقبل أرسنال ضيفه ليل في الجولة الثانية، أما نابولي فيحل ضيفا على فياريال الإسباني، يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول المُقبل.