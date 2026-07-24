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الرياضة رياضة عالمية

يوفنتوس يطارد فيكاريو بعد استبعاده من توتنهام

جولييلمو فيكاريو حارس توتنهام على رادار يوفنتوس (د.ب.أ)
جولييلمو فيكاريو حارس توتنهام على رادار يوفنتوس (د.ب.أ)
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يوفنتوس يطارد فيكاريو بعد استبعاده من توتنهام

جولييلمو فيكاريو حارس توتنهام على رادار يوفنتوس (د.ب.أ)
جولييلمو فيكاريو حارس توتنهام على رادار يوفنتوس (د.ب.أ)

من المتوقع أن يكثف نادي يوفنتوس الإيطالي مساعيه لضم جولييلمو فيكاريو بعد استبعاد حارس المرمى من قائمة فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي لجولته التحضيرية للموسم الجديد، وفقاً لما أفادت به «وكالة الأنباء البريطانية».

ولم ينضم فيكاريو لقائمة توتنهام المكونة من 35 لاعباً التي انطلقت رحلتها إلى نيوزيلندا، الخميس، وأكد بيان صادر عن النادي أن «إصابة طفيفة» أجبرت الحارس الدولي الإيطالي على البقاء في إنجلترا.

ومع ذلك، وبعد أن فقد فيكاريو مكانه الأساسي لصالح أنتونين كينسكي في نهاية الموسم المنصرم، كان الحارس (29 عاماً) قد حصل بالفعل على الضوء الأخضر للرحيل، وسيشجع غيابه عن جولة توتنهام التحضيرية يوفنتوس على المضي قدماً في مساعيه، حسب التقرير.

وكان يوفنتوس وضع حارس مرمى منتخب الأرجنتين وفريق أستون فيلا الإنجليزي، إيميليانو مارتينيز، على رأس قائمة أهدافه، لكن مدير العمليات الكروية في النادي الإنجليزي، داميان فيداجاني، كشف في وقت سابق من هذا الشهر عن أن الحارس لن يتم بيعه.

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