عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:7 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

كلوب يبدأ مهمته: سأرحل إذا لم أعد الرجل المناسب

يورغن كلوب مدرباً لمنتخب ألمانيا (أ.ب)
يورغن كلوب مدرباً لمنتخب ألمانيا (أ.ب)
TT
TT

كلوب يبدأ مهمته: سأرحل إذا لم أعد الرجل المناسب

يورغن كلوب مدرباً لمنتخب ألمانيا (أ.ب)
يورغن كلوب مدرباً لمنتخب ألمانيا (أ.ب)

بدأ يورغن كلوب حقبته مدرباً لمنتخب ألمانيا برسالة حملت كثيراً من الحماس والثقة، لكنها لم تخلُ من التحدي أيضاً، بعدما أكد أن قيادة «المانشافت» تُمثِّل قمة مسيرته التدريبية، وأنَّه مستعدٌّ للرحيل دون أي تعويض إذا شعر الاتحاد الألماني أو الجماهير بأنَّه لم يعد الرجل المناسب للمهمة.

وفي أول مؤتمر صحافي له بعد تعيينه رسمياً، قال كلوب إنَّه يشعر بـ«احترام هائل» لمنصب مدرب المنتخب الألماني، مؤكداً أنَّ تمثيل بلاده مسؤولية استثنائية، وأنَّ المنتخب قادر على توحيد الألمان أكثر من أي شيء آخر.

وأضاف: «لا أقوم بهذا من أجلي، بل من أجل ألمانيا وكرة القدم الألمانية».

ولم يتردَّد المدرب البالغ من العمر 59 عاماً في إطلاق تصريحات قوية، إذ قال: «في اليوم الذي لا تريدونني فيه، سأرحل فوراً ومن دون أي تعويض. إذا قال الجميع إنني لست الرجل المناسب، فسأغادر». كما طالب وسائل الإعلام باحترام خصوصية عائلته، مشدِّداً على أنَّ أي تجاوز تجاه أسرته سيكون سبباً كافياً لإنهاء مهمته.

كلوب كشف أيضاً عن أنَّ مهمته لن تقتصر على تدريب المنتخب الأول فقط، بل يرى نفسه مسؤولاً عن المساهمة في تطوير كرة القدم الألمانية بأكملها، مؤكداً أنَّه يريد العمل على إعادة بناء المنظومة واستعادة مكانة ألمانيا بين كبار العالم، وليس مجرد تحقيق نتائج على المدى القصير.

ويخلف كلوب المدرب يوليان ناغلسمان بعد خروج ألمانيا المخيب من دور الـ32 في كأس العالم 2026، بعقد يمتد حتى مونديال 2030، على أن تكون أولى مبارياته الرسمية أمام هولندا في دوري الأمم الأوروبية خلال سبتمبر (أيلول) المقبل، وسط آمال كبيرة بأنْ يعيد صاحب الإنجازات مع ليفربول وبروسيا دورتموند الهيبة للمنتخب الألماني.

مواضيع
الرياضة كرة القدم ألمانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

7 إشعارات تضع مونديال 2026 تحت مجهر نزاهة المراهنات

رياضة عالمية فيفا أكد نزاهة مباريات كأس العالم (د.ب.أ)

7 إشعارات تضع مونديال 2026 تحت مجهر نزاهة المراهنات

أثار تقرير دولي جديد جدلاً حول نزاهة بعض الوقائع التي شهدتها نهائيات كأس العالم 2026

The Athletic (كوبنهاغن )
رياضة عالمية لاعب وسط مانشستر سيتي الإسباني روردي على رادار ريال مدريد (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

ريال مدريد يعمل على إتمام صفقة ضم رودري من مانشستر سيتي

يعمل ريال مدريد على التوصل إلى اتفاق للتعاقد مع لاعب وسط مانشستر سيتي الإسباني روردي، وذلك وفقاً لشبكة «The Athletic».

The Athletic (مدريد)
رياضة عالمية بطل العالم مرتين فرناندو ألونسو (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

«فورمولا 1»: هل يستمر ألونسو مع أستون مارتن؟

رأى أدريان نيوي، رئيس فريق أستون مارتن، نهاية «كابوس» وبداية عودة إلى المنافسة بعد ظهور سيارتي فريقه لأول مرة على الحلبة خلال جائزة المجر الكبرى.

«الشرق الأوسط» (بودابست)
رياضة عالمية الكوري الجنوبي لي كانغ يقترب من أتلتيكو مدريد (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

أتلتيكو مدريد يقترب من ضم لي كانغ إن

اقترب الإعلان الرسمي عن صفقة انتقال الكوري الجنوبي لي كانغ إن إلى صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني، قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عالمية فرناندو توريس وبيدري نجما برشلونة يحتفلان بكأس العالم (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

برشلونة يقود العصر الذهبي لإسبانيا... وهيمنة «لاماسيا» مرشحة للازدياد

لم يكن تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026 مجرد إنجاز جديد في تاريخ «لا روخا»، بل حمل أيضاً مؤشرات واضحة على بداية حقبة ذهبية جديدة لكرة القدم الإسبانية.

The Athletic (برشلونة)