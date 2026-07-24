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العالم العربي

اليمن يعزز حضوره الدبلوماسي بتعيين الزوبة وزيرة للخارجية

تعديل وزاري محدود شمل «التخطيط» و«الإدارة المحلية»

الوزيرة اليمنية في حكومة الزنداني أفراح الزوبة خلال تأديتها اليمين الدستورية (سبأ)
الوزيرة اليمنية في حكومة الزنداني أفراح الزوبة خلال تأديتها اليمين الدستورية (سبأ)
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اليمن يعزز حضوره الدبلوماسي بتعيين الزوبة وزيرة للخارجية

الوزيرة اليمنية في حكومة الزنداني أفراح الزوبة خلال تأديتها اليمين الدستورية (سبأ)
الوزيرة اليمنية في حكومة الزنداني أفراح الزوبة خلال تأديتها اليمين الدستورية (سبأ)

حمل التعديل الوزاري المحدود الذي أصدره مجلس القيادة الرئاسي اليمني رسائل سياسية وإدارية تتجاوز حدود تغيير الأسماء داخل الحكومة، إذ أعاد رسم توزيع المسؤوليات في واحدة من أكثر المراحل تعقيداً التي تمرُّ بها البلاد، ودفع بكفاءات تكنوقراطية إلى واجهة العمل التنفيذي، في خطوة يرى مراقبون أنَّها تستهدف تعزيز أداء المؤسسات والدبلوماسية اليمنية، وتحسين إدارة الملفات الاقتصادية والخدمية.

وجاء القرار الجمهوري، بناءً على عرض رئيس الوزراء، شائع الزنداني، بتعيين الدكتورة أفراح عبد العزيز الزوبة وزيرةً للخارجية وشؤون المغتربين، لتصبح أول امرأة تتولى قيادة الدبلوماسية اليمنية في تاريخ البلاد الحديث، كما شمل تعيين المهندس بدر محمد مبارك باسلمة وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، والدكتورة عهد محمد سالم جعسوس وزيرةً للإدارة المحلية.

ولم ينظر متابعون إلى التعديل بوصفه تغييراً روتينياً، بل بوصفه إعادة ترتيب لأولويات الحكومة في مرحلة تواجه فيها الشرعية اليمنية تحديات متزامنة على المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية.

وأبرز ما حمله القرار إنهاء تولي شائع الزنداني حقيبة الخارجية بالإنابة، وهو الوضع الذي فرضته ظروف استثنائية خلال الفترة الماضية، بما يتيح له التَّفرُّغ لإدارة الملفات الاقتصادية والتنموية والخدمية التي تُشكِّل أولويةً للحكومة في المحافظات المُحرَّرة، بينما تتولى وزيرة الخارجية الجديدة إدارة التحرُّك السياسي والدبلوماسي مع المجتمعَين الإقليمي والدولي.

اجتماع سابق في واشنطن حضره الوزيران اليمنيان الزوبة وباسلمة (إعلام حكومي)

كما يعكس التعديل، وفق مراقبين، توجهاً لدى القيادة السياسية نحو تدوير الكفاءات، والاستفادة من الخبرات المتراكمة داخل الفريق الحكومي، بدلاً من استقدام شخصيات جديدة. فالوزراء الثلاثة سبق لهم تولي مسؤوليات تنفيذية، وانتقلوا إلى مواقع جديدة استناداً إلى خبراتهم المهنية والإدارية.

وفي هذا السياق، انتقلت الدكتورة أفراح الزوبة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى وزارة الخارجية، بينما تولى المهندس بدر باسلمة حقيبة التخطيط بعد خبرة في وزارتَي الإدارة المحلية والنقل، بينما انتقلت الدكتورة عهد جعسوس من منصب وزيرة الدولة لشؤون المرأة إلى وزارة الإدارة المحلية.

خبرة تفاوضية واقتصادية

تدخل الدكتورة أفراح الزوبة وزارة الخارجية في مرحلة تتطلب مزيجاً من الخبرة السياسية والقدرة على إدارة الملفات الاقتصادية والتنموية المرتبطة بعلاقات اليمن الخارجية.

وشاركت الزوبة في محطات مفصلية من العملية السياسية اليمنية، من بينها عملها نائباً أول للأمين العام لـ«مؤتمر الحوار الوطني الشامل»، وعضويتها في «لجنة صياغة الدستور»، وهي خبرات أكسبتها معرفةً بآليات التفاوض وصناعة التوافقات، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تنشيط حضورها السياسي أمام المجتمع الدولي.

وفي الجانب التنفيذي، راكمت الوزيرة الجديدة خبرةً واسعةً في إدارة ملفات التعاون الدولي، من خلال رئاستها الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ الإصلاحات، وهو ما يمنحها، بحسب متابعين، قدرةً على الربط بين التَّحرُّك السياسي ومتطلبات التنمية والتمويل.

وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة اليمنية أفراح الزوبة (إكس)

ويرى محللون أنَّ الدبلوماسية اليمنية خلال المرحلة المقبلة قد تتجه بصورة أكبر إلى توظيف ملفات الاقتصاد وإعادة الإعمار والتنمية في تعزيز الشراكات مع الدول والمؤسسات الدولية، إلى جانب مواصلة حشد الدعم السياسي للحكومة الشرعية.

وتكتسب حقيبة الخارجية أهمية إضافية لارتباطها بملف شؤون المغتربين، الذي يمثل أحد الملفات الاقتصادية والاجتماعية الحيوية، نظراً إلى الدور الذي تؤديه تحويلات ملايين اليمنيين في الخارج في دعم الاقتصاد الوطني والأسر اليمنية. ويبرز ضمن أولويات الوزارة تطوير أداء السفارات والقنصليات، وتحسين الخدمات المقدمة للمغتربين، وتعزيز حماية مصالحهم في بلدان إقامتهم.

رسالة تمكين

يحمل التعديل أيضاً بعداً يتعلق بتوسيع مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، مع تعيين امرأتين في حقيبتين وزاريَّتين تُعدَّان من الوزارات السيادية والخدمية المهمة.

وتتولى الدكتورة عهد جعسوس وزارة الإدارة المحلية، مستندةً إلى خلفية أكاديمية في إدارة الأعمال وخبرة في برامج تمكين المرأة وبناء السلم الاجتماعي، في وقت تعول فيه الحكومة على تنشيط أداء السلطات المحلية وتحسين الخدمات وتعزيز اللامركزية الإدارية والتنموية.

وزيرة الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية عهد جعسوس (إكس)

ويرى مراقبون أنَّ هذا الحضور النسائي يعكس توجُّهاً عملياً نحو توسيع مشاركة المرأة في إدارة مؤسسات الدولة، بما ينسجم مع الدعوات الدولية لتعزيز تمثيل النساء في مواقع صنع القرار اليمني، ويتجاوز البُعد الرمزي إلى إسناد حقائب ذات تأثير مباشر في السياسات العامة.

وفي المقابل، يضمن انتقال المهندس بدر باسلمة إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي استمرارية العمل في أحد أكثر الملفات ارتباطاً بعلاقات اليمن مع المؤسسات المالية والجهات المانحة. وتؤهله خبراته السابقة في الإدارة المحلية والنقل للمضي في إدارة برامج التنمية والاستثمار والتنسيق مع الشركاء الدوليِّين.

ويأتي هذا التعديل في وقت تتطلع فيه الحكومة اليمنية إلى تنشيط أدائها التنفيذي والدبلوماسي، وسط تحديات اقتصادية وإنسانية وأمنية متشابكة، بينما يترقَّب المتابعون للشأن اليمني الخطوات الأولى للفريق الوزاري الجديد، ومدى قدرته على تحويل خبراته الإدارية والتكنوقراطية إلى نتائج عملية تسهم في تعزيز حضور الشرعية، واستقطاب مزيد من الدعم الدولي، ودفع جهود الاستقرار والتنمية.

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