حوض استحمام فوق قمة جبل يجرّ صانع محتوى إلى عاصفة انتقادات

اعتذر صانع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نقل حوض استحمام إلى قمة جبل وتركه هناك، واصفاً ما حدث بأنه «خطأ غير مقصود».

وكان توم كريستوفر (25 عاماً) قد نشر مقطعاً مصوّراً يظهر فيه وهو يحمل حوض الاستحمام، مرتدياً نعلاً مفتوحاً، إلى قمة بن واي فان في متنزه «باناو بريخينيوغ» الوطني، المعروف أيضاً باسم «بريكون بيكونز» في ويلز، خلال موجة طقس حار في 17 يوليو (تموز)، قبل أن يستحم داخله فوق القمة.

ونقلت «بي بي سي» عن كريستوفر، المتحدّر من مدينة سوانزي، قوله إنه كان يعتزم إنزال الحوض فور انتهاء التصوير، وإنما عدد من الأشخاص طلبوا منه تركه في مكانه لالتقاط الصور، وهو ما أثار موجة من الانتقادات بسبب الأثر البيئي لذلك.

وفي اليوم التالي، عثر لاعبو أكاديمية نادي «كارديف» للرغبي على الحوض خلال مشاركتهم في أعمال تطوّعية، ثم سلّموه إلى مسؤولي المتنزه.

وأوضح كريستوفر أنه أراد التقاط «مقطع مصوَّر لطيف وممتع يرسم الابتسامة على وجوه الناس» من خلال حمل حوض الاستحمام إلى قمة الجبل، التي تقع على ارتفاع 2907 أقدام (886 متراً) فوق سطح البحر.

وقال: «لقد كان خطأً غير مقصود تماماً».

وأضاف: «لم أتركه هناك نتيجة النسيان، وإنما كان الخطأ اعتقادي أنني أتصرّف بشكل صحيح بعدما كان الناس يقولون لي إنه أمر رائع ومذهل».

وتابع: «ما كان ينبغي لي ترك شيء فوق الجبل. ويسعدني أنّ الرسالة التي خرج بها الجميع من هذه القصة هي الالتزام بالدفاع عن المتنزه الوطني، حتى وإن كنتُ أنا المخطئ في القصة. الخطأ خطئي لأنني ظننت أن الفكرة جيدة، بينما كان يجدر بي أن أفكّر أكثر في الحفاظ على نظافة الطبيعة».

وأوضح أنه، بعدما شجَّعه بعض الأشخاص على إبقاء الحوض في مكانه، كان يخطّط للعودة بعد يومين لإنزاله باستخدام عجلات.

وأشار إلى أنه تلقّى عدداً كبيراً من الرسائل التي انتقدت تصرّفه بترك الحوض فوق الجبل.

وقال إنّ إدارة المتنزه أبلغته بأن الواقعة سُجلت بوصفها إلقاءً غير قانوني للنفايات، وإنه لا يعلم ما إذا كانت ستُفرض عليه غرامة أم لا.

وأضاف: «لا أملك المال. أنا في حالة سحب على المكشوف من حسابي المصرفي، وليس لدي المال الكافي لعمل أي شيء. وإذا فُرضت عليّ غرامة، فسأشعر بإحباط شديد. وآمل أن يكون هناك خيار للقيام بعمل تطوّعي بدلاً من دفع الغرامة».

وكان لاعبو أكاديمية «كارديف» للرغبي قد عثروا على حوض الاستحمام مصادفةً خلال تنفيذ أعمال صيانة أساسية في الجبل، وساعدوا حراس المتنزه في استعادته.

وكتبت الأكاديمية على صفحتها في موقع «فيسبوك» أنّ العثور على الحوض شكَّل «تمريناً إضافياً وغير متوقَّع لتعزيز روح العمل الجماعي».