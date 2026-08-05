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تكنولوجيا

حسابات تختفي من «واتساب» بشكل غامض... ما القصة؟

عدد من المستخدمين أبلغوا عن حذف أو تعليق حساباتهم في تطبيق «واتساب» (رويترز)
عدد من المستخدمين أبلغوا عن حذف أو تعليق حساباتهم في تطبيق «واتساب» (رويترز)
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حسابات تختفي من «واتساب» بشكل غامض... ما القصة؟

عدد من المستخدمين أبلغوا عن حذف أو تعليق حساباتهم في تطبيق «واتساب» (رويترز)
عدد من المستخدمين أبلغوا عن حذف أو تعليق حساباتهم في تطبيق «واتساب» (رويترز)

أثار اختفاء عدد من حسابات المستخدمين على تطبيق «واتساب» خلال اليومين الماضيين موجة من التساؤلات والقلق، بعدما أفاد مستخدمون عبر منصات التواصل الاجتماعي بأن حساباتهم حُظرت أو اختفت من التطبيق دون سابق إنذار أو توضيح للأسباب. وبينما أكدت شركة «واتساب» أن بعض عمليات الحظر قد تحدث عن طريق الخطأ، شددت في الوقت نفسه على أن هذه الإجراءات تُعد جزءاً من جهودها لمكافحة إساءة استخدام المنصة وحماية مستخدميها، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

وخلال اليومين الماضيين، أبلغ عدد من المستخدمين عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن حذف أو تعليق حساباتهم في التطبيق دون أي تفسير واضح.

ويتلقى المستخدمون المتضررون إشعاراً يفيد بحظر حساباتهم وإخضاعها للمراجعة من قبل الشركة الأم «ميتا».

وجاء في الرسالة التي يتلقاها المستخدمون: «يتم فحص نشاط حسابك ومعلومات جهازك للتأكد من مطابقتها لشروط الخدمة. سنبلغك بالنتيجة خلال 24 ساعة عادةً».

وأقرت «واتساب» بأن عمليات الحظر قد تشمل بعض الحسابات عن طريق الخطأ، لكنها أكدت أن هذه الإجراءات ضرورية للحد من إساءة استخدام الخدمة.

وتنص شروط استخدام التطبيق على إمكانية حظر الحسابات لأسباب متعددة. وفي صفحة المساعدة، يشير «واتساب» تحديداً إلى أن من بين أسباب الحظر إرسال الرسائل المزعجة، أو تنفيذ عمليات احتيال، أو القيام بأنشطة «تُعرّض سلامة مستخدمي (واتساب) للخطر».

كما يوضح التطبيق أنه قد يفرض حظراً مؤقتاً على المستخدمين الذين يعتمدون نسخاً غير رسمية من «واتساب»، أو يمارسون ما يُعرف بـ«استخراج البيانات»، وهو ما يعرّفه بأنه «استخراج آلي للمعلومات، سواء كان ذلك بصورة موجهة أو على نطاق واسع، ولأي أغراض غير مصرّح بها». ويحذر التطبيق من أن استمرار هذه الممارسات بعد الحظر المؤقت قد يؤدي إلى حظر دائم للحساب.

وعند حظر حساب «واتساب»، يفقد المستخدم القدرة على إرسال الرسائل أو الوصول إلى سجل المحادثات أو النسخ الاحتياطية. وتعود هذه الخدمات في حال رفع الحظر، إلا أن «واتساب» يشير إلى أن المستخدم لا يستطيع استئناف قرار الحظر إلا مرة واحدة، وبعدها يصبح القرار نهائياً.

وأكدت الشركة أنها أعادت تفعيل الحسابات التي عُلقت عن طريق الخطأ، وأنها تعمل على معالجة مثل هذه الحالات بأسرع وقت ممكن، مع التشديد على أن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على أمن المستخدمين الآخرين.

وقال متحدث باسم «واتساب»: «نسعى دائماً إلى استباق محاولات إساءة استخدام خدمتنا، وحظر الحسابات لحماية المستخدمين الآخرين».

وأضاف: «قد نخطئ أحياناً، وفي هذه الحالة نسعى جاهدين إلى تصحيح الخطأ بأسرع وقت ممكن لإعادة المستخدمين إلى استخدام خدماتنا. وقد اتخذنا الإجراءات اللازمة لاستعادة الحسابات المتضررة».

وجاءت هذه المشكلة بالتزامن تقريباً مع عطل منفصل في الخدمة، يبدو أنه غير مرتبط بعمليات تعليق الحسابات، إذ منع عدداً من المستخدمين من إرسال الصور أو مقاطع الفيديو أو الملصقات عبر التطبيق.

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