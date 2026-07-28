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تكنولوجيا

«إكس» تطلق خدمات مصرفية ضمن رؤية ماسك لجعلها منصة شاملة

صورة تعبيرية تُظهر مجسماً مطبوعاً بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك إلى جانب شعار منصة «إكس» (رويترز)
صورة تعبيرية تُظهر مجسماً مطبوعاً بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك إلى جانب شعار منصة «إكس» (رويترز)
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«إكس» تطلق خدمات مصرفية ضمن رؤية ماسك لجعلها منصة شاملة

صورة تعبيرية تُظهر مجسماً مطبوعاً بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك إلى جانب شعار منصة «إكس» (رويترز)
صورة تعبيرية تُظهر مجسماً مطبوعاً بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك إلى جانب شعار منصة «إكس» (رويترز)

أطلقت منصة «إكس»، أمس الاثنين، خدمة تتيح فتح حسابات تدرّ فوائد على المستخدمين إلى جانب خدمة للدفع المباشر بين الأفراد، في خطوة استراتيجية جديدة نحو تحويل المنصة إلى «تطبيق شامل لكل شيء» (everything app)، وفق رؤية مالكها إيلون ماسك.

ويتضمن هذا المنتج المجاني والمتاح حصرياً لمشتركي خدمة الاشتراك المتميزة «X Premium» المدفوعة في الولايات المتحدة بطاقة خصم مباشر من «فيزا»، ويوفر معدل فائدة يصل إلى 6 في المائة، بحسب بيان صادر بهذا الشأن.

ومن الناحية الفنية، تتم استضافة هذه الحسابات من جانب بنك «كروس ريفر» (Cross River Bank)، وهو مصرف مقره نيوجيرسي، ومتخصص في تقديم الخدمات لشركات التكنولوجيا المالية المبتكرة العاملة في قطاع الخدمات المالية عبر الإنترنت.

وتخضع هذه المؤسسة المالية لرقابة «المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع» (FDIC) في الولايات المتحدة، وبالتالي فهي توفر تأميناً على الودائع يصل إلى 250 ألف دولار لكل عميل.

وبفضل آلية لتوزيع الأموال على بنوك متعددة ضمن شبكة واحدة، تستطيع منصة «إكس» ضمان ودائع تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار لكل مستخدم.

كما سيتمكن أصحاب حسابات الإيداع في «إكس» من إجراء عمليات دفع فورية ومجانية لمستخدمين آخرين على المنصة.

ويصف مصرف «كروس ريفر» هذا الحساب ومزاياه بأنها سابقة هي الأولى من نوعها لشبكة تواصل اجتماعي في الولايات المتحدة.

في المقابل، تعتمد عمليات الشراء والدفع عبر منصات مثل «فيسبوك» و«سنابشات» و«تيك توك»، لا سيما في مجالات المبيعات عبر الإنترنت وتحقيق الدخل من المحتوى، على خدمة «باي بال» (PayPal)، أو شركتها التابعة «هايبر واليت» (Hyperwallet)، أو على حسابات مصرفية تقليدية لا تندرج ضمن الخدمات التي تقدمها شركة «ميتا» نفسها.

مع ذلك، فإن خدمتي المراسلة التابعتين لشركة «ميتا»، أي «واتساب» و«ماسنجر» اللتين لا تُصنفان تقنياً كشبكات تواصل اجتماعي بالمعنى الدقيق، تتضمنان بالفعل نظاماً للدفع المباشر بين الأفراد.

ومنذ استحواذه على «تويتر» (التي أصبحت تُعرف بـ«إكس») في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، سعى إيلون ماسك إلى تحويلها إلى «تطبيق شامل لكل شيء» على غرار المنصات الصينية مثل «وي تشات» (WeChat) التابعة لشركة «تنسنت».

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ايلون ماسك ميتا واتساب أميركا

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