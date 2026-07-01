وداعاً لمشاركة رقم الهاتف... ما هي ميزة «واتساب» الجديدة؟

يستعد تطبيق «واتساب» لإطلاق واحدة من أكبر المزايا في تاريخه، في خطوة من شأنها تغيير الطريقة التي يتواصل بها المستخدمون عبر التطبيق. فبدلاً من الاعتماد الحصري على أرقام الهواتف، سيتمكن المستخدمون من استخدام «أسماء المستخدمين» للتواصل وإضافة الآخرين، وهي ميزة طال انتظارها تهدف إلى تعزيز الخصوصية وتسهيل تبادل جهات الاتصال. ووفقاً لصحيفة «إندبندنت»، فإن هذه الإضافة تمثل تحولاً كبيراً في تجربة استخدام التطبيق، لكنها في الوقت نفسه تتطلب الانتباه إلى عدد من النقاط المهمة قبل البدء باستخدامها.

وتتيح ميزة «أسماء المستخدمين» للمستخدمين اختيار اسم فريد بدلاً من مشاركة رقم الهاتف، بحيث يتمكن الآخرون من العثور عليهم وإضافتهم باستخدام هذا الاسم.

ويهدف هذا التغيير إلى الحد من الحاجة إلى مشاركة أرقام الهواتف مع أشخاص قد لا يرغب المستخدم في الكشف عنها لهم، كما يجعل تبادل بيانات التواصل أكثر سهولة، إذ إن تذكر اسم مستخدم ومشاركته سيكون في الغالب أسهل من حفظ رقم هاتف كامل.

ورغم المزايا التي تقدمها هذه الخطوة، فإن استخدامها يتطلب الانتباه إلى أمرين أساسيين تنبغي معرفتهما منذ البداية.

أولاً، من المهم معرفة أن أسماء المستخدمين أصبحت متاحة بالفعل للحجز، على الرغم من أن الإطلاق الرسمي للميزة لن يتم إلا في وقت لاحق من هذا العام. ويمكن للمستخدمين حجز اسم المستخدم من خلال التوجه إلى إعدادات «واتساب» - مع ضرورة تحديث التطبيق إذا لم يظهر الخيار - ثم اختيار إعداد اسم المستخدم، علماً بأن التطبيق سيعرض أيضاً إشعارات وتنبيهات داخلية لإرشاد المستخدمين إلى الميزة.

ويُعد حجز اسم المستخدم في وقت مبكر خطوة مهمة، نظراً إلى احتمال الإقبال الكبير على الأسماء المميزة. فكلما بادر المستخدم إلى التسجيل مبكراً، ازدادت فرصته في الحصول على الاسم الذي يريده، خصوصاً إذا كان اسماً شائعاً أو قصيراً أو ذا قيمة.

أما الأمر الثاني، فهو ضرورة اختيار اسم المستخدم بعناية، خاصة بالنسبة للمستخدمين الذين يحرصون على حماية خصوصيتهم والحد من إمكانية تواصل الغرباء معهم.

ولهذا السبب، قد يكون من الأفضل تجنب استخدام اسم المستخدم نفسه الذي تعتمد عليه في منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، أو اختيار نسخة مختصرة من اسمك الحقيقي، لأن ذلك قد يُسهّل على الآخرين العثور عليك. وفي المقابل، فإن اختيار اسم مختلف سيجعل من الصعب على الغرباء تخمين اسم المستخدم والبدء في مراسلتك إذا كنت تفضل الحد من هذا النوع من التواصل.

ولتعزيز مستوى الخصوصية، يوفر «واتساب» خياراً إضافياً يتمثل في استخدام «مفتاح» خاص إلى جانب اسم المستخدم. وهذه الميزة اختيارية، لكنها تضيف طبقة إضافية من الحماية، إذ سيحتاج أي شخص يحاول إضافتك للمرة الأولى إلى معرفة اسم المستخدم والمفتاح معاً. ونظراً إلى صعوبة تخمين هذا المفتاح، فإنه يسهم في الحد من محاولات التواصل غير المرغوب فيها ويعزز خصوصية المستخدم.

وفي الوقت نفسه، لن يكون استخدام أسماء المستخدمين إلزامياً. إذ سيظل بإمكان المستخدمين الاستمرار في استخدام «واتساب» بالطريقة التقليدية المعتمدة على أرقام الهواتف، كما سيبقى التسجيل في التطبيق لأول مرة مرتبطاً بإدخال رقم هاتف، حتى بعد إطلاق الميزة الجديدة.