أعيد لقب كأس الأمم الأفريقية إلى السنغال بعد صدور قرار محكمة التحكيم الرياضي ضد المغرب.
وكانت السنغال قد تُوجت باللقب على أرض الملعب في نهائي شهد أحداثاً فوضوية في المغرب خلال شهر يناير (كانون الثاني)، لكنها فقدته لاحقاً في مارس (آذار) بموجب قضية قانونية، وذلك بعد أن انسحب لاعبوها من أرض الملعب احتجاجاً خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.
وقد رفضت محكمة التحكيم الرياضية ذلك القرار، مستندةً إلى قرار الحكم بالسماح باستئناف المباراة عقب الاحتجاج. وكانت السنغال قد فازت بنتيجة 1 - 0 بعد التمديد لشوطين إضافيين.
وتنص لوائح البطولة على أن الفريق الذي يرفض اللعب يُعد خاسراً للمباراة، إلا أن المحكمة أوضحت أن هذه القواعد تنطبق فقط في الحالات التي يؤدي فيها سلوك أحد الفريقين إلى اتخاذ الحكم قراراً بإنهاء المباراة نهائياً.
وأضافت المحكمة أن الحكم ندالا لم يرتكب «خطأً قانونياً» عندما سمح باستئناف اللعب.
وكانت السنغال قد فازت في المباراة النهائية بنتيجة 1 - 0، بعد التمديد، في لقاء اتسم بالفوضى على أرض الملعب ووقوع اشتباكات عنيفة في المدرجات. وبعد شهرين، تم إلغاء النتيجة واعتبار المغرب فائزاً بنتيجة 3 - 0 بقرار من لجنة استئناف شكلها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
وجاء فوز السنغال على المغرب، الدولة المضيفة للبطولة، بعد توقف في اللعب دام 15 دقيقة، حيث غادر لاعبو السنغال أرض الملعب احتجاجاً على احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.
وقد سمح حكم المباراة، الكونغولي جان جاك ندالا، باستئناف اللعب لاحقاً، حيث تصدى حارس السنغال لركلة الجزاء التي سددها المغربي إبراهيم دياز، لتنتهي المباراة بفوز السنغال في الأشواط الإضافية.
وتنص قوانين كرة القدم على أن قرارات الحكم نهائية.
وفي النزاع القانوني الأول الذي جرى في مارس، استندت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى لوائح البطولة التي تنص على أن الفريق الذي يرفض اللعب أو يغادر أرض الملعب قبل انتهاء المباراة رسمياً دون إذن من الحكم، يُعد خاسراً ويُستبعد نهائياً من المنافسة الجارية.
واطلع قضاة محكمة التحكيم الرياضية على الأدلة خلال جلسة استماع عُقدت ليوم واحد الشهر الماضي، ووعدت المحكمة بإصدار حكمها بحلول نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، مع تقديم حيثيات قرارها في وثيقة مكتوبة مفصلة.
ويمكن الطعن في أحكام محكمة التحكيم الرياضية أمام المحكمة العليا في سويسرا، وإن كان ذلك متاحاً فقط بناءً على أسباب إجرائية محدودة.
ومن المقرر أن تنطلق النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية للرجال في شهر يونيو (حزيران) المقبل بتنظيم مشترك بين كينيا وأوغندا وتنزانيا.