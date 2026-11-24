يشارك أكثر من 100 كشاف للمواهب من كبرى الأندية العالمية في مباريات بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً لكرة القدم «فيفا قطر 2026»، حيث يمكنهم متابعة الجيل الصاعد من نجوم كرة القدم عن قرب.

ويستضيف مجمع المسابقات في «أسباير زون» 103 مباريات على ملاعبه الثمانية، بواقع يصل إلى ثماني مباريات يومياً خلال دور المجموعات الجاري، فيما يستضيف استاد أحمد بن علي المباراة النهائية في 13 ديسمبر (كانون الأول).

ويتيح هذا النموذج الفريد، الذي يجمع مباريات البطولة في موقع واحد حتى النهائي، لكشافي المواهب حضور عدة مباريات في اليوم الواحد ومتابعة أداء اللاعبين الواعدين عن قرب.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية «قنا» أن اللجنة المحلية المنظمة للبطولة توفر باقة متكاملة تشمل ترتيبات السفر والإقامة وتذاكر المباريات لتيسير مشاركة كشافي المواهب.

وتقدم اللجنة هذا البرنامج للعام الثاني على التوالي، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز كرة القدم للفئات العمرية وتطوير المواهب الناشئة.

وتضم قائمة الأندية العالمية الكبرى التي أوفدت كشافي المواهب إلى البطولة نادي باريس سان جيرمان، ونادي إنتر ميلان، ونادي أياكس أمستردام، ونادي آرسنال، ونادي برشلونة، ونادي أتلتيكو مدريد، وغيرها.

وعلى المستوى الإقليمي، تشهد البطولة حضور كشافي المواهب من أندية دوري نجوم قطر، والدوري السعودي للمحترفين، ودوري الإمارات للمحترفين.

منتخبات مونديال الناشئين تسعى لإبراز نجومها في البطولة (موقع فيفا)

وشهدت بطولة كأس العالم تحت 17 سنة على مدار تاريخها بزوغ عدد من نجوم كرة القدم العالمية، من بينهم رونالدينيو، وتشافي هيرنانديز، وإيكر كاسياس، ونيمار جونيور، وبيدري.

وفي نسخة العام الماضي، لفت المهاجم المصري حمزة عبد الكريم الأنظار بأدائه المميز، قبل أن يشق طريقه لاحقاً إلى نادي برشلونة الإسباني، وكأس العالم 2026.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد خليل العباسي المدير التنفيذي للمسابقات وتطوير كرة القدم في دوري نجوم قطر، أن بطولة كأس العالم تحت 17 سنة تمثل بيئة مثالية لاكتشاف المواهب الكروية الواعدة، مشيراً إلى أن النهج التنظيمي الذي تتبعه دولة قطر في استضافة البطولة، إلى جانب ما تمتلكه من بنية تحتية رياضية عالمية المستوى، جعل منها محطة بارزة على أجندة كرة القدم الدولية تستقطب اهتمام كبرى الأندية العالمية.

وأضاف أن البرنامج الذي أطلقته اللجنة المحلية المنظمة يوفر دعماً متكاملاً لكشافي المواهب، ويضمن لهم تجربة سلسة ومثمرة، بما يمكنهم من تحقيق أقصى استفادة من حضورهم ومتابعتهم لمنافسات البطولة.

وتعد النسخة الحالية الثانية ضمن خمس نسخ متتالية تستضيفها دولة قطر حتى عام 2029، بمشاركة 48 منتخباً تتنافس على اللقب، وهو ما يتيح لكشافي المواهب فرصة متابعة لاعبين من مختلف أنحاء العالم، والتعرف على تنوع المدارس والأساليب الكروية.

ويستفيد تنظيم البطولة من الملاعب ومرافق التدريب المتطورة التي سبق أن احتضنت نخبة من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، بما يوفر بيئة مثالية لمتابعة أداء اللاعبين الناشئين، ويمنحهم الظروف المناسبة لإبراز إمكاناتهم ومهاراتهم الفنية.

من جانبه، يشارك ألكسندر ثريبلتون، كبير الكشافين الفنيين للفريق الأول بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، للمرة الأولى في البطولة المقامة في قطر، معرباً عن تقديره للتسهيلات التنظيمية واللوجستية التي توفرها اللجنة المحلية المنظمة.

وقال ثريبلتون إن إقامة جميع مباريات البطولة في موقع واحد تسهل كثيراً عملية التنقل بين الملاعب ومتابعة المنافسات، مشيراً إلى أن البرنامج الذي توفره اللجنة المحلية المنظمة وتولى ترتيبات السفر والإقامة وغيرها من المتطلبات اللوجستية، أتاح للكشافين التركيز بصورة كاملة على متابعة المباريات ورصد المواهب الواعدة.

وأضاف أن الأجواء في قطر مثالية، والمرافق الرياضية تتمتع بمستوى عال، مؤكداً أهمية حضور أندية بحجم مانشستر يونايتد ومشاركتها في هذه البطولة التي تمثل منصة مهمة لاكتشاف الجيل القادم من نجوم كرة القدم.

واختتم ثريبلتون تصريحه بالتأكيد على حرص النادي على متابعة اللاعبين الواعدين منذ خطواتهم الأولى على الساحة الدولية، ورصد المواهب التي تمتلك مقومات التطور والوصول إلى مستويات متقدمة في المستقبل.