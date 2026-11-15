محادثات مصرية - كويتية تتناول خفض التصعيد بالمنطقة

فقدت السودانية وردة محمد خمسة من أفراد أسرتها خلال يومين... أصيبوا بإسهال حاد بعد أن شربوا من بئر تبعد خطوات عن المنزل، ولم تتوفر محاليل وريدية لعلاجهم، ولم يكن لديها المال الكافي الذي تشترط «قوات الدعم السريع» دفعه للسماح بخروجهم من المدينة.

تقول وردة التي تسكن حي المسيد بمدينة الهلالية في ولاية الجزيرة: «تساقط أبنائي مثل أوراق الشجر. كنت عاجزة عن فعل شيء».

وردة محمد قالت إن 5 من أفراد أسرتها ماتوا جراء تسممهم بعد شرب ماء بئر (الشرق الأوسط)

ففي بلدات الهلالية وود النورة بالجزيرة، والكراديس بولاية النيل الأبيض، دفن الأهالي قتلاهم في قبور جماعية. وخلال زيارات ميدانية لـ«الشرق الأوسط» في تلك الولايات، بدت بعض القبور كأنها تلال من الرمال بلا علامات، بينما حملت أخرى أسماء الضحايا وتواريخ مقتلهم.

وفي الخرطوم، قال مصدر بالطب العدلي لـ«الشرق الأوسط» إن عمليات نقل الجثامين من الساحات والمدارس تضمنت جثامين مجهولة الهوية، في حين تواصل أسر البحث عن مفقوديها.

وفيات تحت الحصار

تقول وردة لـ«الشرق الأوسط» إنها رأت أفراداً من «الدعم السريع» يصبون سائلاً من قارورة في البئر، أعقب ذلك انتشار الإسهال المائي.

أما عواطف إبراهيم، وهي من سكان الهلالية أيضاً، فتصف الهجوم الذي أعقب انشقاق «أبو عاقلة كيكل» عن «الدعم السريع» وانضمامه إلى الجيش بأنه «حملة انتقامية»، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «القوات طلبت مبالغ مالية ممن حاولوا الخروج، وطالبت نساءً بتسليم حليهن تحت التهديد بقتل أفراد من أسرهن».

ويروي العشار محمد لـ«الشرق الأوسط» كيف فقد 37 من أفراد عائلته، وشارك في دفن ما بين 70 و80 قتيلاً في يوم واحد. وبحسب شهادته، كانت الجثامين تنقل بعربات «الكارو» التي تجرها الحمير، ويتم دفن ما بين 8 و10 جثامين في القبر الواحد.

العشار محمد شارك في دفن عشرات الجثث يومياً بمدينة الهلالية (الشرق الأوسط)

ويقول الطيب الأمين، عضو لجنة تطوير المنطقة، لـ«الشرق الأوسط» إن المقابر امتلأت، فخُصص أحد ملاعب كرة القدم للدفن.

وكان مؤتمر الجزيرة، وهو تجمع شعبي، قد أعلن أنه وثق 527 وفاة في مدينة الهلالية بين 21 أكتوبر (تشرين الأول) و17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وخلال مدة حصار البلدة راجت روايات عن أن القتلى تناولوا حبوباً يُشتبه في تلوثها؛ بينما أوردت منصات صحافية عدة روايات من بينها أن الضحايا تناولوا حبوب «ذرة» مخلوطة بسماد اليوريا، وشحنات قمح دخلت المدينة بعد نفاد صلاحيتها. ولم يتسن التحقق مما إذا كانت الحبوب تقاوي معالجة كيميائياً، أو ما إذا كان تناولها وراء الوفيات.

وفي 15 نوفمبر 2024، نقلت «رويترز» عن مصدر طبي أن فحوص عشرات ممن غادروا الهلالية جاءت إيجابية للكوليرا، بينما نقلت عن أطباء وشاهد أن بعض السكان اضطروا إلى استخدام بئر قديمة، يُحتمل أنها اختلطت بمياه الصرف.

بئر مهجورة اتهم سكان بالمنطقة «قوات الدعم السريع» بتسميم مياهها (الشرق الأوسط)

وبعد عامين، اتهم المرصد السوداني لحقوق الإنسان «قوات الدعم السريع» بتسميم مصادر المياه عمداً في الهلالية والقرى المجاورة، وعزا ذلك إلى عدد الوفيات الكبير الذي قدره بأكثر من 1900 وفاة.

وقال المرصد إن تحليل عينات من بئر أظهر مؤشرات كيميائية، وإنه يحتفظ بالعينات للفحص المستقل.

ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من حصيلة المرصد أو من سبب الوفاة لدى جميع الضحايا.

من ود النورة إلى الكراديس

في 5 يونيو (حزيران) 2024، هاجمت «قوات الدعم السريع» ود النورة التابعة لمحلية 24 القرشي غرب ولاية الجزيرة، وأفادت تقارير نُشرت عقب الهجوم بمقتل أكثر من 100 شخص.

ويقول بشرى عبد المولى، الذي شارك في محاولة صد الهجوم، لـ«الشرق الأوسط» إن كثيراً من الشبان واجهوا القوات بالعصي، بينما كانت تطلق الرصاص والقذائف.

ويشير اثنان من الأهالي، بلة أحمد وصباح الخير عوض الله لـ«الشرق الأوسط» إلى أن سكان المنطقة دفنوا أكثر من 117 شخصاً في اليوم الأول، وأنهم خصصوا جزءاً من أرض مستشفى ود النورة للدفن.

بلة أحمد وصباح الخير عوض الله شاركا في دفن ضحايا مجزرة ود النورة (الشرق الأوسط)

وتتذكر مكة عبد الله أنها مشت 3 أيام وسط الطين حتى بلغت قرية نائية، وما زالت الأصوات العالية تزعجها.

وفي فبراير (شباط) 2025، طال هجوم لـ«قوات الدعم السريع» منطقة الكراديس في القطينة بولاية النيل الأبيض. ويقول إدريس حسين لـ«الشرق الأوسط» إن الأهالي جمعوا الجثامين من الشوارع والمزارع في اليوم التالي، ودفنوا 27 متوفى في قبر واحد.

مكة عبد الله تشير إلى مكان دفن أحد أفراد أسرتها (الشرق الأوسط)

وتقول آمنة حسن إن أفراداً من القوات ضربوها بمؤخرة سلاح، وأطلقوا النار على قدم زوجها حين قال لهم إنهما لا يملكان مالاً ولا ذهباً.

جثامين بلا أسماء

ويتحدث مصدر بـ«هيئة الطب العدلي» لـ«الشرق الأوسط» عن مقابر جماعية عُثر عليها في محليات ولاية الخرطوم السبع بعد استعادة الجيش السيطرة عليها، بينما لم يتسنَّ التحقق من الأعداد التي ذكرها بخصوص الجثامين ومجهولي الهوية.

من جهته، نفى الناطق الرسمي باسم حكومة «تأسيس»، أحمد تقد لسان، علمه بوجود مقابر جماعية في المناطق التي كانت تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، وقال إن انتهاكات وقعت من الجيش والقوات المتحالفة معه ومن عناصر في «الدعم السريع».

شباب من مدينة الهلالية يشاركون في تشييد سور لمقابر الضحايا (الشرق الأوسط)

وحذر مصدر بوزارة الصحة من إعادة دفن الجثامين مجهولة الهوية دون تسجيل موضع دفن كل جثمان، وقال إنها تصعِّب على الأسر العثور على ذويها. بينما أوصى دليل اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» وشركائها بإعطاء كل جثمان رقماً مرجعياً وتوثيق موضع دفنه، والاستعانة بتحليل الحمض النووي عند الحاجة.

وبعد سيطرة «قوات الدعم السريع» على الفاشر في أكتوبر 2025، رصد مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل، في صور الأقمار الاصطناعية، مؤشرات على دفن جماعي قرب المستشفى السعودي، وأفادت منظمة الصحة العالمية بتلقي تقارير عن مقتل أكثر من 460 مريضاً ومرافقاً في المستشفى.

من جهته، قال الخبير القانوني المعز حضرة إن وصول بعثة تقصّي الحقائق إلى مواقع الانتهاكات ضروري لجمع الأدلة.

إدريس حسن بالقرب من مقابر جماعية في منطقة الكراديس بولاية النيل الأبيض (الشرق الأوسط)

وكانت البعثة الأممية، التي ترفض الحكومة التعامل معها، قد خلصت إلى أن طرفي الحرب ارتكبا انتهاكات يرقى معظمها إلى جرائم حرب، وأن نطاق إحالة هذه الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية من اختصاص مجلس الأمن الذي يوصي بتحويلها لها، أسوة بما فعل في جرائم دارفور السابقة إبان حكم الرئيس السابق عمر البشير.