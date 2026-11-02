خالد بن سلمان يبحث تعزيز التعاون الدفاعي مع نظرائه في اليابان وأستراليا وكوريا

أجرى الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، اتصالات هاتفية منفصلة مع كلٍّ من وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز، ووزير الدفاع الوطني الكوري الجنوبي كانغ شين تشول. وجرى خلال الاتصالات بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق الدفاعي بين المملكة وبلدانهم في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة.

كما استعرض مع نظرائه التطورات الإقليمية، مؤكدين أهمية دعم المساعي الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، مع إدانة الهجمات الإرهابية الحوثية على المملكة.

أجريت اتصالاً هاتفياً بمعالي وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي.أشدنا خلاله بالتعاون العسكري والدفاعي بين بلدينا الصديقين وبحثنا سبل تعزيزه، وأكدنا أهمية دعم الجهود الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وأدنّا الاعتداءات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي على المملكة. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) November 2, 2026

وتناول الاتصال مع وزير الدفاع الياباني التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين، وسُبل تعزيزه، إلى جانب تأكيد أهمية دعم الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وإدانة الاعتداءات الإرهابية التي تشنّها الميليشيا الحوثية على المملكة.

بحثت في اتصالٍ هاتفي مع معالي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين بلدينا الصديقين في المجال الدفاعي، وأكدنا التزامنا المشترك تجاه التحديات الراهنة في المنطقة بما يدعم الأمن والاستقرار، وأدنّا الهجمات الإرهابية الحوثية على المملكة. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) November 1, 2026

كما بحث الأمير خالد بن سلمان مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في المجال الدفاعي، وتأكيد الالتزام المشترك تجاه التحديات الراهنة في المنطقة، بما يدعم الأمن والاستقرار، فضلاً عن إدانة الهجمات الإرهابية الحوثية على المملكة.

هنأت في اتصالٍ هاتفي معالي وزير الدفاع الوطني الكوري كانغ شين تشول، بمناسبة تعيينه وزيرًا للدفاع، وبحثنا آفاق التعاون الدفاعي بين بلدينا الصديقين، والتطورات الإقليمية، وأكدنا أهمية دعم المساعي الرامية لتحقيق السلام في المنطقة والعالم، وأدنّا الهجمات الإرهابية الحوثية على المملكة. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) November 2, 2026

وبحث وزير الدفاع السعودي مع وزير الدفاع الوطني الكوري كانغ شين تشول، آفاق التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين، والتطورات الإقليمية، والتأكيد على أهمية دعم المساعي الرامية لتحقيق السلام في المنطقة والعالم، وإدانة الهجمات الإرهابية الحوثية على المملكة.