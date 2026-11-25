في الأسابيع التي سبقت عرض فيلم «الأوديسة (The Odyssey)»، تسابق الجمهور على حجز مقاعد العروض الفيلمية بقياس 70 ملم، والمتاحة حالياً في 41 صالة «آيماكس» فقط حول العالم، بوصفها تمنح المشاهد التجربة البصرية الأقرب لرؤية المخرج.

أما عروض الفيلم في الشرق الأوسط فجاءت عبر أنظمة «آيماكس» الرقمية والليزرية، فدار نقاش واسع بين عشاق الفن السابع حول الفارق بين تصوير الفيلم بكاميرات «آيماكس» وعرضه على شريط 70 ملم.

ووصل هذا الاهتمام إلى السوق السعودية، إذ سبق أن أعلنت شركة «آيماكس» أن «الأوديسة» أصبح أعلى أفلامها إيراداً في 24 سوقاً دولية، بينها المملكة.

وخلال الشهر الحالي، كشفت الشركة عن أن إيرادات الفيلم عبر شاشات «آيماكس» حول العالم تجاوزت 550 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 30 في المائة من إجمالي إيراداته العالمية التي لامست 1.8 مليار دولار.

ومع فتح الحجوزات المبكرة لـ«دوون: الجزء الثالث (Dune: Part Three )» على شاشات «آيماكس»، يعود الاهتمام حول نوع التجربة التي تتيحها دور السينما السعودية، ومدى اختلافها من شاشة إلى أخرى، إذ تراهن الدور على كلمة «آيماكس» لضمان إقفال الحجوزات المبكرة قبل عرض الفيلم الذي سيكون في الـ17 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

واختارت إحدى الشركات المشغلة أن تعلن وصول شاشة «آيماكس» إلى المنطقة الشرقية بالتزامن مع بدء حجوزات «دوون: الجزء الثالث»، بعد أن أتاحتها في الرياض وجدة، ليس ذلك فقط، بل وكذلك إعادة عرض فيلم «الأوديسة» بشاشة «آيماكس» الجديدة، في عروض تبدأ هذا الأسبوع، لإتاحة الفرصة لمَن لم يشاهد الفيلم بهذه الصيغة.

دينيس ڤيلنوف يوجّه تيموثي شالامي في كواليس «دوون: الجزء الثالث» المصوَّر بعضه بكاميرات «آيماكس» (IMDb)

كيف تؤثر في الأفلام؟

سينمائياً، يختلف تعامل المخرجَين كريستوفر نولان ودينيس ڤيلنوف مع هذه التقنية، إذ صوّر نولان «الأوديسة» كاملاً بكاميرات «آيماكس» الفيلمية، في سابقة للأفلام الروائية بعد تطوير الجيل الجديد من الكاميرات الأكثر هدوءاً. أما ڤيلنوف فاستخدم كاميرات «آيماكس» في أجزاء من «دوون: الجزء الثالث» للمرة الأولى في السلسلة.

ويفتح هذا الاختلاف باباً لقراءة أثر التقنية في صناعة السينما، إذ تداول كثيرون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقارنات بين لقطات الأفلام على شاشات «آيماكس» ونظيرتها على الشاشات التقليدية، تُظهر كيف يمكن لاختلاف نسبة أبعاد الصورة أن يؤدي إلى اقتطاع أجزاء من التكوين الأصلي للكادر، وهو ما بات محل تندر في أحيان كثيرة.

واسم «آيماكس» نفسه يضم صيغاً متعددة للعرض، فهناك الأنظمة الرقمية، ومنها أجهزة العرض بالليزر التي توفر تبايناً أعلى وسطوعاً أكبر، إلى جانب عروض النسخ الفيلمية بقياس 70 ملم.

وتختلف هذه الأنظمة في وسيط العرض ونسبة أبعاد الصورة، فالتصوير بكاميرات «آيماكس» يحدِّد إمكانات الصورة الملتقطة، بينما يرتبط العرض بنوع الجهاز والنسخة المتوافرة في كل صالة.

وهنا تكمن المفارقة التي أثارها عرض «الأوديسة»، إذ يستطيع الجمهور السعودي مشاهدة الفيلم بصيغة «آيماكس» الرقمية التي تتيح كادراً أكثر اتساعاً في مشاهد الفيلم، وإن اختلفت نسبة أبعاد الصورة باختلاف نظام العرض، بينما تتوافر النسخة الفيلمية بقياس 70 ملم في صالات محدودة عالمياً لأسباب تقنية ولوجستية، كما أن عبارة «صُوّر بـ(آيماكس)» وحدها لا تحدد صيغة العرض المتاحة في كل بلد.

بلغ عدد الشاشات في السعودية 603 شاشات موزعة على 62 موقعاً بنهاية 2025 (واس)

خريطة الشاشات السعودية

ووفق بيانات التقرير السنوي لصناعة الأفلام السعودية لعام 2025، الذي أصدرته هيئة الأفلام مؤخراً، بلغ عدد الشاشات العاملة في المملكة بنهاية هذا العام 603 شاشات موزعة على 62 موقعاً، مقابل 630 شاشة في 64 موقعاً خلال 2024.

ويعزو التقرير جزءاً من التراجع إلى إعادة تموضع مواقع سينمائية بهدف تعزيز الربحية، والتركيز على رفع جودة التجربة السينمائية عبر الشاشات الممتازة (PLF)، من دون أن يحدد التقرير أنواع هذه الشاشات.

وتصدرت منطقة الرياض توزيع الشاشات بـ246 شاشة، تلتها مكة المكرمة بـ169، ثم المنطقة الشرقية بـ100. بمعنى أن منطقتَي الرياض ومكة المكرمة تضمان 415 شاشة، أي نحو 69 في المائة من الإجمالي.

وبين عامَي 2024 و2025، تراجع عدد الشاشات في الرياض من 264 إلى 246، وارتفع في مكة من 156 إلى 169، وفي الشرقية من 97 إلى 100، وسجَّلت عسير 26 شاشة، والقصيم 21، وتبوك 11، وحائل وجازان والمدينة المنورة 10 شاشات لكل منها.

وبينما تتجه السوق السينمائية السعودية إلى تعزيز حضور الشاشات الممتازة، يبدو أن المنافسة بين دور السينما لم تعد تقتصر على استقطاب الجمهور لمشاهدة الأفلام، بل باتت تشمل نوعية التجربة التي تقدمها لمشاهدتها، في ظل اهتمام متزايد من عشاق السينما بالفوارق التقنية بين صيغ العرض وأثرها في نقل الرؤية الفنية للمخرجين.