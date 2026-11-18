رفع البنك المركزي الإندونيسي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، مستأنفاً دورة التشديد النقدي بهدف دعم الروبية والحد من تراجعها، بعدما سجلت العملة مستويات قياسية منخفضة عدة مرات خلال الأسبوع الماضي، وسط اضطرابات سياسية داخلية.

ورفع بنك إندونيسيا سعر الفائدة الأساسي على عمليات إعادة الشراء العكسي لأجل سبعة أيام إلى 6 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2025، بما يتوافق مع توقعات 10 من أصل 27 اقتصادياً استطلعت «رويترز» آراءهم، فيما رجّح الباقون الإبقاء على الفائدة دون تغيير.

كما رفع البنك سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة وسعر الفائدة على تسهيلات الإقراض بالمقدار نفسه، ليبلغا 5.25 و6.75 في المائة على التوالي.

وبذلك يكون البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة الأساسي بمجموع 125 نقطة أساس منذ مايو (أيار) الماضي، في مسعى للدفاع عن الروبية، التي تسجل حالياً أضعف أداء بين عملات الأسواق الآسيوية الناشئة. وكانت العملة قد هبطت، يوم الثلاثاء، إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 18 ألفاً و285 روبية للدولار، وظلت تتداول قرب هذا المستوى منذ ذلك الحين.

وجاء تراجع الروبية عقب استقالة نائب الرئيس الإندونيسي الأسبوع الماضي، وإعلان أربعة من كبار ضباط الشرطة مشتبهين في قضية تنصت غير قانوني واسع النطاق، شملت التنصت على هاتف الرئيس.

تعزيز الاستقرار في ظل الضبابية العالمية

وأضافت التطورات السياسية الداخلية مزيداً من الضبابية إلى قائمة المخاوف المتزايدة لدى المستثمرين بشأن أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا، في ظل إدارة الرئيس برابوو سوبيانتو.

وسبق أن أثار محللون ومستثمرون مخاوف تتعلق باستدامة المالية العامة، واستقلالية البنك المركزي، فضلاً عن قضايا الشفافية في سوق الأسهم.

وقالت نائبة محافظ البنك المركزي، ديستري دامايانتي، خلال مؤتمر صحافي، إن قرار رفع الفائدة يهدف إلى تعزيز الاستقرار في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية.

وعقب الإعلان عن القرار، سجلت الروبية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.06 في المائة، بعدما كانت قد تراجعت بنسبة 0.13 في المائة قبله. كما أثرت التوقعات بتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة والتوترات في الشرق الأوسط على أداء العملة الإندونيسية.

ولم ينعكس تراجع الروبية حتى الآن بصورة كبيرة على التضخم، الذي انخفض قليلاً إلى 3.23 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، ليبقى ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي، والبالغ بين 1.5 و3.5 في المائة. وعزا البنك احتواء الضغوط السعرية إلى دعم الحكومة لأسعار الوقود عبر الإعانات.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات صدرت في وقت سابق من الشهر الحالي أن الاقتصاد الإندونيسي نما بنسبة 5.47 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات البالغة 5.18 في المائة، ومقارنة بنمو قدره 5.29 في المائة في الربع السابق. غير أن هذا الأداء لا يزال بعيداً عن هدف الرئيس سوبيانتو تحقيق نمو بنسبة 8 في المائة بحلول عام 2029.

وكان اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي في أكتوبر قد أثار تساؤلات في أوساط الأسواق، بعدما قرر صانعو السياسة الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير، مع رفع سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة، والإعلان عن خفض تدريجي لنسب الاحتياطي الإلزامي المفروضة على المصارف.