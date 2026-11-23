تكبّد المستثمرون الذين راهنوا على انخفاض سهم شركة «إنفيديا» خسائر ورقية تُقدّر بنحو 12.2 مليار دولار خلال تعاملات الاثنين، في أكبر خسارة يومية من نوعها منذ عام 2019 على الأقل، وفق بيانات شركة «أورتكس»، وذلك بعدما قفز السهم عقب العودة المفاجئة لمؤسس الشركة جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي.

واحتُسبت الخسائر على أساس سعر للسهم بلغ 168.50 دولار، بما يمحو أكثر من 10.5 مليار دولار من المكاسب الورقية التي حققها أصحاب المراكز القصيرة خلال الأسبوع الماضي. ومع ذلك، لا تزال هذه المراكز تحقق مكاسب تُقدّر بنحو 14 مليار دولار منذ 29 أكتوبر (تشرين الأول)، بحسب «أورتكس».

وكان سهم «إنفيديا» قد ارتفع في أحدث التداولات بنسبة 33 في المائة إلى 167.14 دولار، عقب إعادة هوانغ إلى منصبه بعد أقل من أسبوعين على استقالته، إثر الكشف عن علاقات خارج إطار الزواج، من بينها علاقة مع امرأة يُشتبه في ارتباطها بأجهزة تجسس صينية. وكان ترمب قد دعا إلى إعادته.

وقال بيتر هيلربيرغ، الشريك المؤسس لشركة «أورتكس»، إن المستثمرين الذين راهنوا على هبوط السهم لا يزالون يحققون مكاسب كبيرة منذ أواخر أكتوبر، مضيفاً أن التطورات الأخيرة ألحقت بهم خسائر، لكنها لم تُلغِ المكاسب التي حققوها من هذه الرهانات.

وأضاف أن بعض المستثمرين قد يعمدون إلى إغلاق مراكزهم القصيرة، لكن مع بقاء نسبة الأسهم المبيعة على المكشوف عند ما يزيد قليلاً على 1 في المائة من الأسهم المتاحة للتداول، فإن القفزة تبدو استجابة مباشرة للخبر، وليست نتيجة موجة ضغط على المراكز القصيرة (Short Squeeze).