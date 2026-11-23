أطلق الديمقراطيون، الاثنين، السباق إلى البيت الأبيض معلنين عن خطط لتنظيم 12 مناظرة لاختيار مرشحهم لانتخابات عام 2028، سعياً للبناء على فوزهم الساحق في انتخابات التجديد النصفي.

ومن المقرر إجراء المناظرة الأولى في يونيو (حزيران) المقبل إيذاناً ببدء منافسة قد تشهد تزاحماً كبيراً لاختيار مرشح لمواجهة الجمهوريين، الذين يتعين عليهم اختيار خلف للرئيس دونالد ترمب الذي لا يحق له الترشح لولاية أخرى.

ويأتي هذا الإعلان فيما يحتفل الديمقراطيون بأكبر أغلبية لهم في مجلس النواب منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، بعدما أدت انتصاراتهم هذا الشهر إلى تغيير موازين القوى في واشنطن، ورفعت سقف التوقعات للعامين المقبلين.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي كين مارتن: «انتقل الديمقراطيون إلى الهجوم بعد انتصاراتنا التاريخية في انتخابات التجديد النصفي، بينما تواصل اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي الحفاظ على الزخم القوي استعداداً لانتخابات 2028».

وسيعقد الحزب 5 مناظرات في عام 2027 و7 مناظرات في 2028، على أن تُجرى المناظرة الأخيرة في مارس (آذار) من ذلك العام.

وستساعد هذه المناظرات الناخبين في اختيار مرشح الحزب للرئاسة من خلال عدد من الانتخابات التمهيدية والمؤتمرات الحزبية في مختلف الولايات، يختار فيها المؤيدون المرشح الذي يرغبون في رؤيته يواجه مرشح الحزب الجمهوري في نوفمبر (تشرين الثاني) 2028.

وبموجب قواعد جديدة أُعلن عنها، الاثنين، يتعين على المرشحين الراغبين في المشاركة في المناظرات التعهد بإدانة أي إنفاق يتم لصالحهم من جانب مجموعات سياسية خارجية، بما فيها تلك التي لا تكشف عن هوية الجهات المانحة لها.

ويهدف هذا الشرط إلى الحد من نفوذ المانحين الأثرياء وما يُعرف بـ «الأموال المظلمة» في منافسات الترشح داخل الحزب الديمقراطي، وهو مطلب طالما نادى به الجناح التقدمي في الحزب.

ووسط احتمالات بوجود عدد كبير من المرشحين، قد تُقسم بعض المناظرات على ليلتين، بمشاركة ما يصل إلى 20 مرشحاً كحد أقصى.

ولم يعلن أيّ من الشخصيات الديمقراطية البارزة رسمياً ترشحه، لكن التحركات بدأت بالفعل بين السياسيين الطامحين إلى أن يصبحوا مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية.

ويبرز من بين الأسماء التي تحظى بالاهتمام كمرشحين محتملين، حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، وحاكم بنسلفانيا جوش شابيرو وحاكم كنتاكي آندي بيشير.