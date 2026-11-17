حسم منتخب المغرب تأهله إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2027 بعد فوزه على منتخب النيجر 1-صفر في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بالتصفيات الثلاثاء.

وسجل عبد الله وزان، لاعب أياكس أمستردام الهولندي هدف الفوز في الدقيقة 22 بعدما تلقى تمريرة من إبراهيم دياز ليطلق تسديدة متقنة استقرت في الزاوية البعيدة لمرمى النيجر.

وبهذا الهدف أصبح وزان، البالغ من العمر 17 سنة و306 يوماً، أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ المنتخب المغربي الأول، حسب موقع «ستاتس فوت» المختص بالإحصائيات.

وفرض المنتخب المغربي سيطرته عى الشوط الأول قبل أن يترجم تفوقه إلى هدف منح التقدم.

وفي الشوط الثاني تمكن منتخب النيجر من هز الشباك في الدقيقة 47 لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وظهر الحارس المغربي ياسين بونو مرتين عندما تصدى لتسديدة في الدقيقة 53، قبل أن يتدخل ببراعة بعدها بثلاث دقائق ليحرم الضيوف من إدراك التعادل.

ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية ليضمن التأهل للنهائيات في صدارة المجموعة الأولى متقدما بفارق ست نقاط عن الغابون صاحبة المركز الثاني.

ويأتي منتخبا النيجر وليسوتو في المركزين الثالث والرابع تواليا برصيد ثلاث نقاط لكل منهما.