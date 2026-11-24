يعود الممثل المصري شيكو إلى خشبة المسرح من خلال العرض الكوميدي «اعمل معروف»، الذي يجمعه مجدداً بزميلته ميرنا جميل، بعد النجاح الذي حققاه معاً عبر أجزاء مسلسل «اللعبة»، في تجربة تراهن على الكوميديا القائمة على المفارقات المتلاحقة.

ومن المقرر انطلاق عروض «اعمل معروف» من 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، على مسرح محمد العلي بمنطقة بوليفارد سيتي في العاصمة السعودية الرياض وحتى الثالث من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وتدور الأحداث حول أزمة مالية يعيشها «بودة» الذي يقوم بدوره شيكو، بعدما تتراكم عليه الديون والأقساط، ويجد نفسه عاجزاً عن الوفاء بالتزاماته، فيلجأ إلى صديقه «فتح الله» للبحث عن حل ينقذه من المأزق.

لكن محاولاتهما تأخذ مساراً غير متوقع عندما يصلان مصادفة إلى حفل زفاف رجل عصابات يشبه «بودة» بصورة لافتة، وهو التشابه الذي يفتح الباب أمام سلسلة من سوء التفاهم، بعدما يصبح الشاب البسيط طرفاً في صراعات لم يكن يعرف عنها شيئاً، ويجد نفسه محاصراً بين رجال العصابة والشرطة، بينما يحاول إثبات هويته الحقيقية والعودة إلى حياته السابقة.

وتستمد الحكاية جانباً من طرافتها من التناقض بين العالمين اللذين ينتقل بينهما البطل، فالرجل الذي كان يبحث عن وسيلة لسداد أقساطه يصبح فجأة مطالباً بالتعامل مع أشخاص يفترضون أنه يمتلك نفوذاً وسلطة لا يعرف عنهما شيئاً، ومن خلال هذا التناقض تتولد المواقف الكوميدية، خصوصاً مع اتساع الفجوة بين ما يعرفه «بودة» عن نفسه وما يعتقده الآخرون بشأنه، بما يسمح بتصاعد الأحداث عبر محاولاته المستمرة للتخلص من الشخصية التي وجد نفسه مضطراً إلى مواجهتها.

شيكو في مسرحية جديدة بموسم الرياض (حسابه على «فيسبوك»)

ويحمل اجتماع شيكو وميرنا جميل في «اعمل معروف» أهمية خاصة، بعدما ارتبط حضورهما المشترك لدى الجمهور بشخصيتي «وسيم الصريطي» و«إسراء مدبولي» في مسلسل «اللعبة»، الذي شاركا في أجزائه الخمسة.

وتُعد «اعمل معروف» ثالث مسرحية يقدمها شيكو ضمن فعاليات موسم الرياض، بعد «عطل فني» عام 2020، التي جمعته بهشام ماجد وأكرم حسني، و«على وضع الطيران» عام 2023، بمشاركة هشام ماجد وشيماء سيف.

وكشف المؤلف أمجد عادل لـ«الشرق الأوسط» عن أن الفكرة الأصلية للمسرحية تعود إلى صديقه وشريكه في الكتابة محمد يسري، الذي طرح عليه الحكاية، ليبدآ العمل عليها مباشرة، قبل أن يعرضاها على شيكو والمخرج محمد أوتاكا، اللذين أبديا إعجابهما بالفكرة، وانضما إلى مرحلة التحضير وتطوير النص.

الفنانة المصرية ميرنا جميل (حسابها على «فيسبوك»)

وأوضح عادل أن المشروع بدأ فعلياً في يوليو (تموز) الماضي، وأن الأشهر التالية شهدت عملاً متواصلاً على تفاصيل الحكاية، بما يتناسب مع طبيعة الكوميديا المسرحية ومتطلبات تقديمها أمام الجمهور، مشيراً إلى أن التفاهم بين المؤلفين والمخرج وبطل العرض سهّل مناقشة الأفكار وإعادة النظر في المشاهد في أثناء تطويرها.

ولفت إلى أن العمل لم يتوقف عند صياغة النص الأول، وإنما استمر بالتوازي مع التحضير للعرض، في محاولة للوصول إلى أكثر الصيغ ملاءمة للشخصيات والمواقف التي تمر بها، خصوصاً أن الكوميديا تحتاج إلى مراجعة مستمرة لإيقاعها وطريقة انتقالها من موقف إلى آخر. موضحاً أن النص المسرحي لم يخضع، في تجربتهم، لموعد نهائي تتوقف عنده الكتابة بصورة كاملة، إذ تستمر إضافة أفكار وتفاصيل جديدة بصورة شبه يومية، حتى الوصول إلى أفضل شكل ممكن قبل العرض.

وأضاف أن هذا الأسلوب يمنح فريق العمل فرصة لاختبار المواقف وإعادة صياغتها، بدلاً من التعامل مع النص بوصفه عملاً مغلقاً لا يقبل التعديل، مؤكداً أن تطوير المسرحية يظل مستمراً حتى اليوم الذي تواجه فيه الجمهور للمرة الأولى.