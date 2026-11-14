موسم الرياض: أداميس بطلاً لأمسية «زوفا بوكسينغ 13»

تغلّب الدومينيكاني كارلوس أداميس على الويلزي جيروم واربورتون بقرار الحكام بالإجماع، عقب مواجهة امتدت عشر جولات، في أمسية «زوفا بوكسينغ 13» التي أقيمت، السبت، في منطقة «ذا فينيو» بالعاصمة الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وفرض أداميس تفوقه، خصوصاً في النصف الثاني من النزال، لينال الفوز بنتائج 100 - 90 و98 - 92 و99 - 91.

وسجّل الملاكمان السعوديان ريان عواجي وعبد العزيز العتيبي بداية ناجحة في مسيرتيهما الاحترافيتين، بعدما حققا انتصارين على منافسين من أوغندا.

| وصول معالي المستشار تركي آل الشيخ إلى مقر منافسات بطولة Zuffa Boxing في الرياض.#موسم_الرياض pic.twitter.com/dBeN79RjZR — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 14, 2026

ونجح عواجي في حسم مواجهته أمام الأوغندي سوديس لوبيغا بالضربة القاضية الفنية عند الدقيقة الثانية و15 ثانية من الجولة الثالثة، بعدما فرض تفوقه على منافسه وأسقطه مرتين خلال الجولة الثانية، قبل أن ينهي النزال في الجولة التالية.

️| كارلوس أداميس (CARLOS ADAMES) في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بعد ختام أمسيات Zuffa Boxing في الرياض:- سعيد بالفوز وبالعودة إلى المنافسة في الرياض وأشكر الجماهير السعودية على مساندتهم لي.- أتطلع لخوض مواجهات أقوى أمام ملاكمين من مستويات أعلى.- أوجه شكري الخاص للجماهير... pic.twitter.com/tZBZSsgO7X — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 14, 2026

وفي المواجهة السعودية الثانية، تفوق عبد العزيز العتيبي على الأوغندي إزرا سايلي بقرار الحكام بالإجماع، بعدما أسقط منافسه في الجولة الأولى، وواصل أفضليته حتى نهاية النزال، ليحسم المواجهة بنتيجة 40 - 35 في أول اختبار احترافي له.

من النزال الرئيسي للأمسية (موسم الرياض)

وشهدت بقية المواجهات فوز الأسترالي جيسون مولوني على المكسيكي أندريس تيران بقرار الحكام بالإجماع بعد عشر جولات في وزن الديك، فيما تغلّب الفرنسي برونو سوراس على البولندي كاميل بيدناريك بقرار الحكام بالإجماع في وزن فوق المتوسط.

️| ريان عواجي، الملاكم السعودي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عقب انتصاره في Zuffa Boxing:- المشاركة في مثل هذه المحافل تمثل حلماً للكثير من الملاكمين، وأشكر المستشار تركي آل الشيخ على ثقته ومنحه هذه الفرصة.- تركيزي قبل المواجهة كان منصباً على تقديم أفضل أداء ممكن وإظهار مهاراتي... pic.twitter.com/yOJ7MkkIFa — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 14, 2026

وفي المواجهات الأخرى، حسم الأوزبكي جاخونغير زوكيروف نزاله أمام الكندي براندون كولانتونيو بالضربة القاضية مع نهاية الجولة الأولى، بينما احتاج مواطنه تولو بويماتوف إلى دقيقة و29 ثانية فقط من الجولة الأولى لإنهاء مواجهته أمام الغاني مورو كانلا بالضربة القاضية.

كما تغلّب الكولومبي ألكسندر كاسترو على الروسي رادجاب بوتاييف بقرار أغلبية الحكام، فيما انتزع الروسي داريال كوتشمينوف الفوز على المكسيكي إيفان أورتيز بقرار منقسم من الحكام.