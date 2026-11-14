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الرياضة رياضة عالمية

موسم الرياض: أداميس بطلاً لأمسية «زوفا بوكسينغ 13»

انطلاقة مثالية للثنائي السعودي «عواجي والعتيبي» في عالم الملاكمة الاحترافية

أداميس بعد فوزه بالنزال (موسم الرياض)
أداميس بعد فوزه بالنزال (موسم الرياض)
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موسم الرياض: أداميس بطلاً لأمسية «زوفا بوكسينغ 13»

أداميس بعد فوزه بالنزال (موسم الرياض)
أداميس بعد فوزه بالنزال (موسم الرياض)

تغلّب الدومينيكاني كارلوس أداميس على الويلزي جيروم واربورتون بقرار الحكام بالإجماع، عقب مواجهة امتدت عشر جولات، في أمسية «زوفا بوكسينغ 13» التي أقيمت، السبت، في منطقة «ذا فينيو» بالعاصمة الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وفرض أداميس تفوقه، خصوصاً في النصف الثاني من النزال، لينال الفوز بنتائج 100 - 90 و98 - 92 و99 - 91.

وسجّل الملاكمان السعوديان ريان عواجي وعبد العزيز العتيبي بداية ناجحة في مسيرتيهما الاحترافيتين، بعدما حققا انتصارين على منافسين من أوغندا.

ونجح عواجي في حسم مواجهته أمام الأوغندي سوديس لوبيغا بالضربة القاضية الفنية عند الدقيقة الثانية و15 ثانية من الجولة الثالثة، بعدما فرض تفوقه على منافسه وأسقطه مرتين خلال الجولة الثانية، قبل أن ينهي النزال في الجولة التالية.

وفي المواجهة السعودية الثانية، تفوق عبد العزيز العتيبي على الأوغندي إزرا سايلي بقرار الحكام بالإجماع، بعدما أسقط منافسه في الجولة الأولى، وواصل أفضليته حتى نهاية النزال، ليحسم المواجهة بنتيجة 40 - 35 في أول اختبار احترافي له.

من النزال الرئيسي للأمسية (موسم الرياض)

وشهدت بقية المواجهات فوز الأسترالي جيسون مولوني على المكسيكي أندريس تيران بقرار الحكام بالإجماع بعد عشر جولات في وزن الديك، فيما تغلّب الفرنسي برونو سوراس على البولندي كاميل بيدناريك بقرار الحكام بالإجماع في وزن فوق المتوسط.

وفي المواجهات الأخرى، حسم الأوزبكي جاخونغير زوكيروف نزاله أمام الكندي براندون كولانتونيو بالضربة القاضية مع نهاية الجولة الأولى، بينما احتاج مواطنه تولو بويماتوف إلى دقيقة و29 ثانية فقط من الجولة الأولى لإنهاء مواجهته أمام الغاني مورو كانلا بالضربة القاضية.

كما تغلّب الكولومبي ألكسندر كاسترو على الروسي رادجاب بوتاييف بقرار أغلبية الحكام، فيما انتزع الروسي داريال كوتشمينوف الفوز على المكسيكي إيفان أورتيز بقرار منقسم من الحكام.

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الملاكمة موسم الرياض السعودية

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الرياضة رياضة عالمية

الجزائر تكرم ماندي بعد اعتزاله اللعب الدولي

ماندي تلقى قميصا خاصا بالمناسبة (الاتحاد الجزائري لكرة القدم)
ماندي تلقى قميصا خاصا بالمناسبة (الاتحاد الجزائري لكرة القدم)
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الجزائر تكرم ماندي بعد اعتزاله اللعب الدولي

ماندي تلقى قميصا خاصا بالمناسبة (الاتحاد الجزائري لكرة القدم)
ماندي تلقى قميصا خاصا بالمناسبة (الاتحاد الجزائري لكرة القدم)

حظي الدولي الجزائري السابق، عيسى ماندي، بتكريم مميز مساء السبت، قبل المباراة التي تقابل فيها منتخب الجزائر مع ضيفه توغو، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2027، تقديرا لمسيرته الحافلة.

وفاز منتخب الجزائر 1 / صفر، بهدف المدافع رامي بن سبعيني، ليعزز المنتخب صدارته للمجموعة التاسعة في التصفيات برصيد 7 نقاط.

ودخل ماندي، الملعب قبل المباراة وحظي باستقبال حار من الجماهير التي كانت تهتف باسمه.

واصطف لاعبو المنتخب الجزائري في وسط الملعب وأقاموا ممرا شرفيا لماندي الذي كان يحمل رقم 123 وهو عدد المباريات التي لعبها مع الجزائر طيلة 12 عاما.

ووجه ماندي، كلمة عبر الميكروفون وهو يخاطب الحضور : "شكرا جزيلا لكم على السنوات الـ 12 التي قضيتها مع المنتخب الجزائري، لقد كان شرفا كبيرا لي أن أمثل الجزائر، وبفضلكم تملك الجزائر منتخبا كبيرا".

يذكر أن ماندي الذي انضم الصيف الماضي إلى نادي ليفانتي الإسباني، كان أعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد خروج المنتخب من الدور الـ 32 لكأس العالم 2026، بعدما ساهم معه في التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 2019.

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كأس الأمم الأفريقية الجزائر
الرياضة رياضة عالمية

دوري الأمم: البرتغال تستهل حقبة «مابعد رونالدو» بفضيحة مذلة

نتيجة عريضة سجلتها الدنمارك في شباك البرتغال (إ.ب.أ)
نتيجة عريضة سجلتها الدنمارك في شباك البرتغال (إ.ب.أ)
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دوري الأمم: البرتغال تستهل حقبة «مابعد رونالدو» بفضيحة مذلة

نتيجة عريضة سجلتها الدنمارك في شباك البرتغال (إ.ب.أ)
نتيجة عريضة سجلتها الدنمارك في شباك البرتغال (إ.ب.أ)

مُنيت البرتغال حاملة اللقب بخسارة مذلة في مستهل مبارياتها بعد اعتزال نجمها كريستيانو رونالدو دوليا وجاءت على أرضها امام الدنمارك 1-4 السبت، في الجولة الخامسة ضمن المجموعة الرابعة من منافسات المستوى الاول لمسابقة دوري الأمم الاوروبية.

وسجل القائد بيار-إميل هويبيرغ (43 من ركلة جزاء) وراسموس هويلوند (50 و57) ويواكيم أندرسن (75) أهداف الدنمارك، وبرناردو سيلفا هدف البرتغال المتأخر (90+4).

وألحق رجال المدرب بريان ريمر الخسارة الاولى بالبرتغال الضامنة تأهلها إلى الدور ربع النهائي بعد 4 انتصارات تواليا، ليرفعوا رصيدهم إلى 9 نقاط في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن النروج الثالثة والتي استعادت توازنها بعد ثلاث هزائم تواليا بفوزها على ويلز 3-1 وفي وقت سابق.

وتلتقي الدنمارك مع ضيفتها النروج في الجولة السادسة الاخيرة حيث ستحسم بطاقة التأهل الثانية بين هذين المنتخبين، لمرافقة البرتغال الضامنة تأهلها باحتلالها للمركز الاول برصيد 12 نقطة، علما أنها كانت تحتاج إلى نقطة يتيمة لاحكام قبضتها على الصدارة.

على ملعب براغا وتحت الأمطار، كرّمت البرتغال نجمها رونالدو (41 عاما)، الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات، قبل انطلاق المباراة، حيث دخل اللاعبون إلى أرض الملعب مرتدين قمصانا تحمل الرقم سبعة، وهو الرقم الخاص برونالدو.

وكان نجم النصر السعودي قد أعلن اعتزاله الدولي عقب خلافه مع مدرب المنتخب البرتغالي جورجي جيزوس في أيلول/سبتمبر.

شارك رونالدو للمرة الأولى مع المنتخب البرتغالي في عام 2003، ومضى ليحقق أرقاما قياسية عالمية في عدد الأهداف والمشاركات على المستوى الدولي، حيث خاض 234 مباراة بقميص بلاده، سجل خلالها 146 هدفا.

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كريستيانو رونالدو دوري الأمم الأوروبية كرة القدم الأوربية البرتغال
الرياضة رياضة عالمية

دوري الأمم: أيرلندا الشمالية تفوز بصعوبة على اوكرانيا

من مباراة أيرلندا وأوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية (أ.ف.ب)
من مباراة أيرلندا وأوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية (أ.ف.ب)
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دوري الأمم: أيرلندا الشمالية تفوز بصعوبة على اوكرانيا

من مباراة أيرلندا وأوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية (أ.ف.ب)
من مباراة أيرلندا وأوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية (أ.ف.ب)

فاز منتخب أيرلندا الشمالية على منتخب أوكرانيا 1/صفر، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية بالمستوى الثاني بدوري الأمم الأوروبية.

ورفع منتخب أيرلندا الشمالية رصيده إلى 11 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة عن منتخب المجر صاحب المركز الثاني، قبل لقائهما المرتقب في الجولة المقبلة يوم الثلاثاء المقبل.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد منتخب أوكرانيا عند أربع نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن منتخب جورجيا صاحب المركز الرابع والأخير.

وسجل منتخب أيرلندا الشمالية هدفه الوحيد في الدقيقة 68 عن طريق تيري ديفيلن.

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