كشفت دراستان دوليتان عن ارتباط بعض السمات الشخصية بزيادة احتمالات بقاء الأشخاص دون شريك عاطفي، كما حددتا عوامل ترتبط بشعور العازبين بالسعادة والرضا عن حياتهم، في مقدمتها الحرية والاستقلالية، مقابل الضغوط الاجتماعية والأحكام المسبقة التي قد يتعرضون لها بسبب عدم ارتباطهم.

وتشير النتائج، التي شارك فيها باحثون من جامعة نيقوسيا في قبرص، إلى أن العزوبية أكثر تعقيداً من مجرد غياب شريك عاطفي، إذ تتداخل فيها الخصائص الشخصية مع الظروف الاجتماعية وطريقة تعامل الأفراد مع حياتهم، ونُشرت الدراستان، الاثنين، بدوريتَي (Journal of Personality) و(Cross-Cultural Research).

وفي الدراسة الأولى، فنّد الباحثون ما إذا كانت السمات الشخصية تساعد في تفسير زيادة احتمالات بقاء بعض الأشخاص دون شريك. وحللوا بيانات جُمعت عبر 14 مرحلة من دراسة طولية واسعة النطاق في ألمانيا، تابعت العلاقة بين الخصائص الشخصية والحالة العاطفية للمشاركين على مدار فترة زمنية.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين سجلوا درجات أعلى في سمة الانفتاح على التجربة، المرتبطة بالفضول والإبداع والرغبة في خوض تجارب جديدة، كانوا أكثر احتمالاً للبقاء دون شريك، وكان هذا الارتباط أقوى لدى النساء.

في المقابل، ارتبطت درجات أعلى في سمات الانبساط والضمير الحي والتوافق مع الآخرين بانخفاض احتمالات العزوبية. وكان ارتباط الانبساط، الذي يعكس الميل إلى الاجتماعية والتفاعل مع الآخرين، أوضح لدى الرجال.

وتناولت الدراسة أيضاً سمات ما يسمى «الثالوث المظلم» للشخصية، وهي النرجسية (الإعجاب المفرط بالذات)، والميكافيلية (التلاعب بالآخرين لتحقيق المصالح الشخصية)، والاعتلال النفسي (ضعف التعاطف وغياب الندم). ووجد الباحثون أن ارتفاع مستويات الاعتلال النفسي وبعض أشكال النرجسية ارتبط بزيادة احتمالات العزوبية، في حين ارتبط ارتفاع مستويات الميكافيلية بانخفاضها.

ولاحظ الباحثون أن الاختلافات المستقرة في السمات الشخصية كانت أكثر ارتباطاً بالحالة العاطفية من التغيرات المؤقتة، ما يشير إلى أهمية الخصائص الشخصية طويلة الأمد في تفسير أنماط الارتباط، دون أن يعني ذلك أنها تحدد المستقبل العاطفي للأفراد.

أما الدراسة الثانية، فبحثت العوامل المرتبطة برضا الأشخاص العازبين عن حياتهم، من خلال تحليل إجابات 5017 شخصاً تبلغ أعمارهم 30 عاماً فأكثر، في الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان والمكسيك وإسبانيا.

وركز الباحثون على عاملين: الشعور بالحرية والاستقلالية في الحياة دون شريك، والتمييز أو الضغوط الاجتماعية المرتبطة بالحالة العاطفية.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين ينظرون إلى العزوبية بوصفها فرصة لمزيد من الحرية والاستقلالية يسجلون مستويات أعلى من الرضا عن حياتهم وعن وضعهم العاطفي، وهو ارتباط ظهر في البلدان الخمسة جميعها.

في المقابل، ارتبط التعرض للأحكام المسبقة والصور النمطية والضغوط للارتباط بشريك بانخفاض الرضا عن العزوبية. ويُعرف هذا النوع من التمييز بمصطلح «Singlism»، ويشير إلى المواقف السلبية والمعاملة غير المتكافئة التي يواجهها العازبون في مجتمعات تنظر إلى الزواج والارتباط بوصفهما مؤشرين على النجاح الشخصي.

واستمر هذا الارتباط السلبي حتى بعد احتساب مستويات الرضا العام عن الحياة لدى المشاركين، ما يشير إلى أن عدم الرضا عن العزوبية لا يرتبط بالضرورة بغياب الشريك، بل قد يتأثر أيضاً بالتوقعات الاجتماعية وطريقة تعامل الآخرين مع العازبين.

وحسب الفريق، تتحدى الدراستان الصور النمطية عن الأشخاص غير المرتبطين، وتؤكدان أن تجربة العزوبية تختلف من شخص إلى آخر. كما يشدد الباحثون على أن النتائج لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين السمات الشخصية أو التمييز الاجتماعي ومستويات السعادة، لكنها تبرز أهمية النظر إلى كيفية عيش الأشخاص العازبين حياتهم، ومدى تمتعهم بالاستقلالية بعيداً عن الضغوط والوصمة الاجتماعية.