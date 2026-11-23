وجّهت السلطات الإندونيسية، الاثنين، تهمة الخيانة العظمى إلى مسؤول سابق في الشرطة وخمسة أفراد آخرين، بحسب ما أفاد محقّق، على خلفية تنصّت هاتفي على الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو.

وأربعة من المتّهمين هم مسؤولون حاليون أو سابقون في الشرطة. ووجّه إليهم الاتّهام هذا الشهر للاشتباه بضلوعهم في التجسّس على الرئيس وشخصيات أخرى رفيعة.

ومن بين هؤلاء ليستيو سيغيت برابوو المدير السابق للشرطة الذي أقيل من منصبه في أعقاب التحقيق في هذه القضية.

وأفاد كبير المحقّقين في الشرطة الوطنية آصف سفر الدين صحافيين الاثنين بأن التحقيقات جمعت ما يكفي من الأدلّة لتوجيه تهمة الخيانة العظمى إلى المسؤولين الأربعة، فضلاً عن شخصين اثنين.

وقال المحقّق إن «المشتبه بهم قاموا بالتواطؤ والتدبير والشروع في مخطّط الخيانة العظمى... من خلال تقويض الثقة بحكومة الرئيس برابوو سوبيانتو». ولم يتّضح النطاق الكامل لهذه العملية التجسسيّة ولم تعلن الغايات منها حتّى الساعة.

وينصّ قانون العقوبات الإندونيسي على عقوبة قصوى على المتّهمين بالخيانة العظمى تقضي بإعدامهم رمياً بالرصاص.

واستهدفت عملية التنصّت كذلك مسؤولين حكوميين وسياسيين وصحافيين وممثّلي منظمات غير حكومية وروّاد أعمال. وأشار آصف إلى أن الشرطة ضبطت هواتف وحواسيب وأموالاً تشكّل إثباتات.

وتواجه حكومة برابوو الذي تولى منصبه في 2024 ضغوطاً متزايدة على خلفية نهجها الاقتصادي وطريقة تعاملها مع حرائق الغابات.

ونظّمت مظاهرات واسعة في الأسابيع الأخيرة احتجاجاً على أداء الرئيس والحكومة والنزعة الاستبدادية المتنامية والفساد المستشري.