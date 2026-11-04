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مصر تهزم الإمارات بثلاثية وتتوج بكأس الخليج للناشئين

صغار الفراعنة شاركوا ببطاقة دعوة وعادوا بالذهب

ناشئو مصر يحتفلون بأحد أهدافهم في المباراة (الاتحاد المصري لكرة القدم)
ناشئو مصر يحتفلون بأحد أهدافهم في المباراة (الاتحاد المصري لكرة القدم)
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مصر تهزم الإمارات بثلاثية وتتوج بكأس الخليج للناشئين

ناشئو مصر يحتفلون بأحد أهدافهم في المباراة (الاتحاد المصري لكرة القدم)
ناشئو مصر يحتفلون بأحد أهدافهم في المباراة (الاتحاد المصري لكرة القدم)

تُوج منتخب مصر بلقب كأس الخليج للناشئين تحت 17 عاماً المقامة في قطر، وذلك بعد الفوز 3 - 1 على نظيره الإماراتي في المباراة النهائية، الأربعاء.

تقدم المنتخب المصري بهدف خالد أبو الركب في الدقيقة 19 من المباراة التي أقيمت على ستاد حمد الكبير بالعاصمة الدوحة.

واستفاد أبو الركب من عرضية زميله أحمد صفوت قائد الفريق، ليسدد بقدمه في الشباك الإماراتية.

وتعادل ناشئو «الأبيض» بهدف سجله بطي الجنيبي في الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

وأكد الفراعنة تفوقهم بثنائية في الشوط الثاني؛ حيث تقدموا مجدداً بهدف سجله محمد عطية في الدقيقة 65 بتسديدة قوية بيسراه من داخل منطقة الجزاء.

وأكد البديل خالد موسى تفوق منتخب بلاده بهدف ثالث في الدقيقة 81.

وقدم منتخب مصر مشواراً مميزاً في دور المجموعات، بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز في مبارياته الأربع؛ حيث استهل مشواره بانتصار كبير على السعودية بخماسية نظيفة، ثم تغلب على الكويت بثلاثية دون رد، وفاز على اليمن بنتيجة 5 – 1، واختتم مبارياته بانتصار جديد على العراق بخماسية نظيفة.

وفي الدور قبل النهائي، فازت مصر على الصين بنتيجة 4 - صفر.

وكذلك حقق المنتخب الإماراتي 5 انتصارات متتالية في البطولة قبل خسارة النهائي أمام مصر.

وتصدر «الأبيض» المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة بعد 4 انتصارات أمام البحرين وعمان وقطر بنتيجة واحدة 2 - 1 والصين 1 - صفر.

وتجاوز المنتخب الإماراتي نظيره اليمني في الدور قبل النهائي بالفوز بنتيجة 1 - صفر.

وشارك المنتخب المصري رفقة نظيره الصيني ببطاقة دعوة من الاتحاد الخليجي لكرة القدم في البطولة الخليجية التي تجهز منتخبات هذه المرحلة السنية لبطولة كأس العالم التي ستقام في قطر أيضاً خلال الفترة بين 19 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 13 ديسمبر (كانون الأول).

وأوقعت قرعة مونديال الناشئين منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة قطر واليونان وبنما.

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الرياضة رياضة عربية

مصر تهزم الإمارات بثلاثية وتتوج بكأس الخليج للناشئين

ناشئو مصر يحتفلون بأحد أهدافهم في المباراة (الاتحاد المصري لكرة القدم)
ناشئو مصر يحتفلون بأحد أهدافهم في المباراة (الاتحاد المصري لكرة القدم)
TT
TT

مصر تهزم الإمارات بثلاثية وتتوج بكأس الخليج للناشئين

ناشئو مصر يحتفلون بأحد أهدافهم في المباراة (الاتحاد المصري لكرة القدم)
ناشئو مصر يحتفلون بأحد أهدافهم في المباراة (الاتحاد المصري لكرة القدم)

تُوج منتخب مصر بلقب كأس الخليج للناشئين تحت 17 عاماً المقامة في قطر، وذلك بعد الفوز 3 - 1 على نظيره الإماراتي في المباراة النهائية، الأربعاء.

تقدم المنتخب المصري بهدف خالد أبو الركب في الدقيقة 19 من المباراة التي أقيمت على ستاد حمد الكبير بالعاصمة الدوحة.

واستفاد أبو الركب من عرضية زميله أحمد صفوت قائد الفريق، ليسدد بقدمه في الشباك الإماراتية.

وتعادل ناشئو «الأبيض» بهدف سجله بطي الجنيبي في الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

وأكد الفراعنة تفوقهم بثنائية في الشوط الثاني؛ حيث تقدموا مجدداً بهدف سجله محمد عطية في الدقيقة 65 بتسديدة قوية بيسراه من داخل منطقة الجزاء.

وأكد البديل خالد موسى تفوق منتخب بلاده بهدف ثالث في الدقيقة 81.

وقدم منتخب مصر مشواراً مميزاً في دور المجموعات، بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز في مبارياته الأربع؛ حيث استهل مشواره بانتصار كبير على السعودية بخماسية نظيفة، ثم تغلب على الكويت بثلاثية دون رد، وفاز على اليمن بنتيجة 5 – 1، واختتم مبارياته بانتصار جديد على العراق بخماسية نظيفة.

وفي الدور قبل النهائي، فازت مصر على الصين بنتيجة 4 - صفر.

وكذلك حقق المنتخب الإماراتي 5 انتصارات متتالية في البطولة قبل خسارة النهائي أمام مصر.

وتصدر «الأبيض» المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة بعد 4 انتصارات أمام البحرين وعمان وقطر بنتيجة واحدة 2 - 1 والصين 1 - صفر.

وتجاوز المنتخب الإماراتي نظيره اليمني في الدور قبل النهائي بالفوز بنتيجة 1 - صفر.

وشارك المنتخب المصري رفقة نظيره الصيني ببطاقة دعوة من الاتحاد الخليجي لكرة القدم في البطولة الخليجية التي تجهز منتخبات هذه المرحلة السنية لبطولة كأس العالم التي ستقام في قطر أيضاً خلال الفترة بين 19 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 13 ديسمبر (كانون الأول).

وأوقعت قرعة مونديال الناشئين منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة قطر واليونان وبنما.

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كأس الخليج قطر
الرياضة رياضة عربية

تريزيغيه وشحاتة ينافسان على جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا... وحمزة في مواجهة بوعدي

محمود تريزيغيه (موقع الأهلي المصري)
محمود تريزيغيه (موقع الأهلي المصري)
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تريزيغيه وشحاتة ينافسان على جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا... وحمزة في مواجهة بوعدي

محمود تريزيغيه (موقع الأهلي المصري)
محمود تريزيغيه (موقع الأهلي المصري)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) اليوم الأربعاء قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في القارة لعام 2026، وسط حضور مصري لافت على مستوى اللاعبين والمدربين والمنتخبات والأندية.

وشهدت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل القارة إدراج محمود حسن «تريزيغيه» ومحمد شحاتة، بعدما قدما مستويات مميزة خلال الموسم الماضي.

وجاء ترشيح تريزيغيه، المنتقل إلى الرياض السعودي مع بداية الموسم الحالي، بعد تألقه مع الأهلي، فيما نال محمد شحاتة مكانه في القائمة بعد مساهمته في قيادة الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كما ضمت القائمة أسماء عربية بارزة أخرى، من بينها الجزائري أحمد خالدي لاعب اتحاد العاصمة والمتوج بلقب الكونفدرالية الأفريقية.

وتضم القائمة كذلك عبد النور بلحسيني (شباب بلوزداد) ومحمد ربيع حريمات (الجيش الملكي) ومنير شعير (نهضة بركان) وسفيان المودن (أولمبيك أسفي) وخوليسو موداو (ماميلودي صن داونز) وعبد الرؤوف يعقوب (الهلال السوداني).

وفي فئة المدربين، دخل حسام حسن، مدرب منتخب مصر، سباق المنافسة على جائزة أفضل مدرب في أفريقيا، بعدما قاد المنتخب إلى دور الستة عشر في كأس العالم 2026، بينما شملت القائمة أيضاً معتمد جمال مدرب الزمالك.

أيوب بوعدي لاعب المنتخب المغربي (أ.ف.ب)

وسيواجه حسن منافسة قوية من أسماء بارزة، أبرزها الثنائي المغربي وليد الركراكي ومحمد وهبي وميغيل كاردوزو (ماميلودي صن داونز) وبابي ثياو (السنغال) وألكسندر سانتوس (الجيش الملكي) وسيباستيان ديسابر (الكونغو الديمقراطية) ولامين ندياي (اتحاد العاصمة) وبوبيستا (الرأس الأخضر).

وامتد الحضور المصري إلى قائمة أفضل منتخب في القارة، حيث جاء منتخب مصر بين عشرة منتخبات مرشحة للجائزة بعد مشواره في كأس العالم 2026.

وتضم القائمة أيضاً منتخبات الجزائر والمغرب وتونس والسنغال وساحل العاج والرأس الأخضر والكونغو الديمقراطية وغانا وجنوب أفريقيا.

كما ينافس الزمالك ضمن المرشحين لجائزة أفضل نادٍ أفريقي، ليكون الممثل المصري الوحيد في القائمة، بعد تتويجه بلقب الدوري المحلي وبلوغه نهائي كأس الكونفدرالية الموسم الماضي.

وتضم القائمة أيضاً مانياما يونيون (الكونغو الديمقراطية) اتحاد العاصمة (الجزائر) شباب بلوزداد (الجزائر) ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا) نهضة بركان (المغرب) أولمبيك أسفي (المغرب) الجيش الملكي (المغرب) الترجي (تونس) الهلال (السودان).

حمزة عبد الكريم (رويترز)

وينافس المصري حمزة عبد الكريم لاعب برشلونة ومنتخب مصر على جائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا مع مجموعة من أبرز المواهب الصاعدة في القارة.

وشهدت القائمة حضوراً عربياً لافتاً، بوجود الجزائري إبراهيم مازة لاعب باير ليفركوزن، والثنائي المغربي عبد الله وزان لاعب أياكس وأيوب بوعدي لاعب مانشستر سيتي.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الكاف في السابع من ديسمبر (كانون الأول) المقبل في مدينة لاغوس النيجيرية.

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الرياضة رياضة عربية

حسام حسن ومعتمد جمال والزمالك ضمن ترشيحات جوائز «كاف 2026»

حسام حسن (الاتحاد المصري لكرة القدم)
حسام حسن (الاتحاد المصري لكرة القدم)
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حسام حسن ومعتمد جمال والزمالك ضمن ترشيحات جوائز «كاف 2026»

حسام حسن (الاتحاد المصري لكرة القدم)
حسام حسن (الاتحاد المصري لكرة القدم)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قوائم المرشحين لعدد من جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2026 والتي شهدت وجود حسام حسن ومعتمد جمال ضمن المرشحين لجائزة أفضل مدرب، والزمالك في قائمة أفضل نادٍ.

وذكر «كاف» عبر حسابه بمنصة «إكس»، اليوم (الأربعاء)، أن ترشيحات أفضل مدرب ضمَّت حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، ومعتمد جمال مدرب الزمالك، إلى جانب لامين ندياي وأومبرتو بيتنكورت وسيباستيان ديسابر وألكسندر سانتوس ومحمد وهبي وبابي ثياو وميغيل كاردوسو.

وجاء الزمالك ممثلاً وحيداً لمصر ضمن عشرة أندية مرشحة لجائزة أفضل نادٍ إلى جانب شباب بلوزداد واتحاد العاصمة من الجزائر، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، والهلال السوداني، والترجي التونسي، ومانيما يونيون الكونغولي، والجيش الملكي وأولمبيك آسفي ونهضة بركان من المغرب.

وفي جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا تضمنت القائمة محمد شحاتة لاعب الزمالك، ومحمود حسن تريزيغيه لاعب الأهلي، إلى جانب أحمد خالدي وعبد النور بلحسيني وخوليسو موداو وسفيان المودن ومنير شويعر ومحمد حريمات وعبد الرؤوف وتيبوهو موكوينا.

وترشح منتخب مصر لجائزة أفضل منتخب مع الجزائر والرأس الأخضر وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية وغانا والمغرب والسنغال وجنوب أفريقيا وتونس.

ومن المقرر إقامة حفل توزيع الجوائز يوم السابع من ديسمبر (كانون الأول) المقبل بمدينة لاغوس النيجيرية.

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