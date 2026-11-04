مصر تهزم الإمارات بثلاثية وتتوج بكأس الخليج للناشئين

تُوج منتخب مصر بلقب كأس الخليج للناشئين تحت 17 عاماً المقامة في قطر، وذلك بعد الفوز 3 - 1 على نظيره الإماراتي في المباراة النهائية، الأربعاء.

تقدم المنتخب المصري بهدف خالد أبو الركب في الدقيقة 19 من المباراة التي أقيمت على ستاد حمد الكبير بالعاصمة الدوحة.

واستفاد أبو الركب من عرضية زميله أحمد صفوت قائد الفريق، ليسدد بقدمه في الشباك الإماراتية.

وتعادل ناشئو «الأبيض» بهدف سجله بطي الجنيبي في الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

وأكد الفراعنة تفوقهم بثنائية في الشوط الثاني؛ حيث تقدموا مجدداً بهدف سجله محمد عطية في الدقيقة 65 بتسديدة قوية بيسراه من داخل منطقة الجزاء.

وأكد البديل خالد موسى تفوق منتخب بلاده بهدف ثالث في الدقيقة 81.

وقدم منتخب مصر مشواراً مميزاً في دور المجموعات، بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز في مبارياته الأربع؛ حيث استهل مشواره بانتصار كبير على السعودية بخماسية نظيفة، ثم تغلب على الكويت بثلاثية دون رد، وفاز على اليمن بنتيجة 5 – 1، واختتم مبارياته بانتصار جديد على العراق بخماسية نظيفة.

وفي الدور قبل النهائي، فازت مصر على الصين بنتيجة 4 - صفر.

وكذلك حقق المنتخب الإماراتي 5 انتصارات متتالية في البطولة قبل خسارة النهائي أمام مصر.

وتصدر «الأبيض» المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة بعد 4 انتصارات أمام البحرين وعمان وقطر بنتيجة واحدة 2 - 1 والصين 1 - صفر.

وتجاوز المنتخب الإماراتي نظيره اليمني في الدور قبل النهائي بالفوز بنتيجة 1 - صفر.

وشارك المنتخب المصري رفقة نظيره الصيني ببطاقة دعوة من الاتحاد الخليجي لكرة القدم في البطولة الخليجية التي تجهز منتخبات هذه المرحلة السنية لبطولة كأس العالم التي ستقام في قطر أيضاً خلال الفترة بين 19 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 13 ديسمبر (كانون الأول).

وأوقعت قرعة مونديال الناشئين منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة قطر واليونان وبنما.