عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:18 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

الاتحاد الخليجي يعتبر الاتفاق خاسراً أمام أربيل بثلاثية... والنادي يدرس الاستئناف

الاتحاد الخليجي يعتبر الاتفاق خاسراً أمام أربيل بثلاثية (نادي الاتفاق)
الاتحاد الخليجي يعتبر الاتفاق خاسراً أمام أربيل بثلاثية (نادي الاتفاق)
TT
TT

الاتحاد الخليجي يعتبر الاتفاق خاسراً أمام أربيل بثلاثية... والنادي يدرس الاستئناف

الاتحاد الخليجي يعتبر الاتفاق خاسراً أمام أربيل بثلاثية (نادي الاتفاق)
الاتحاد الخليجي يعتبر الاتفاق خاسراً أمام أربيل بثلاثية (نادي الاتفاق)

قرر الاتحاد الخليجي لكرة القدم رسمياً، اليوم الأحد، اعتبار الاتفاق السعودي خاسراً أمام أربيل العراقي بنتيجة 3-0، ضمن منافسات دوري أبطال أندية الخليج، على خلفية عدم سفر بعثة الفريق السعودي إلى العراق لخوض المواجهة التي كانت مقررة بين الفريقين يوم الثامن والعشرين من الشهر الماضي.

وقضى القرار باعتبار الاتفاق منسحباً من المباراة، واعتماد فوز أربيل بثلاثة أهداف دون مقابل، وفقاً للوائح المنظمة للمسابقة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة نادي الاتفاق أبدت تحفظها على القرار، وتدرس الخيارات المتاحة أمامها، بما في ذلك التقدم باستئناف لدى الجهات المختصة، أو قبول القرار الصادر عن الاتحاد الخليجي.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة النادي لم تحسم موقفها النهائي حتى الآن، في انتظار استكمال دراسة القرار وتقييم فرص الاعتراض عليه، ومدى استناده إلى اللوائح والأنظمة المعمول بها في البطولة.

مواضيع
رياضة كرة القدم رياضة سعودية الدوري السعودي كأس الخليج أخبار العراق السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

تمزق جزئي في أحد أوتار القدم اليمنى لنوير

رياضة عالمية مانويل نوير (إ.ب.أ)

تمزق جزئي في أحد أوتار القدم اليمنى لنوير

أعلن بايرن ميونيخ، الأحد، في بيان أن حارس مرماه وقائده مانويل نوير يعاني من تمزق جزئي في أحد أوتار القدم اليمنى أرغمه على عدم إكمال المباراة أمام مضيفه ماينتس.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ )
رياضة سعودية كشفت مصادر آسيوية لـ«الشرق الأوسط» أن 28 ديسمبر المقبل موعد مقترح لإعادة مباراة النصر والوصل (نادي النصر)
رياضة سعودية

مصادر آسيوية لـ«الشرق الأوسط»: 28 ديسمبر موعداً مقترحاً لمباراة النصر والوصل

كشفت مصادر آسيوية لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حددت الـ28 من ديسمبر المقبل موعداً مقترحاً لإعادة مباراة النصر والوصل.

سعد السبيعي (الرياض)
رياضة عالمية كوزو تاشيما (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

الياباني كوزو تاشيما: فرصي في منافسة إنفانتينو بانتخابات «الفيفا» تصل لـ30 %

قال كوزو تاشيما الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم أثناء استعراض برنامجه استعداداً لانتخابات (الفيفا) إن الحوكمة تمثل أكبر مشكلة تواجه هذه المنظمة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
رياضة عالمية فينسنت كومباني (د.ب.أ)
رياضة عالمية

كومباني يعود لقيادة بايرن في غضون ثلاثة أسابيع بعد تعافيه من وعكة صحية

قال أولي هونيس، الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونخ، إن البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني للفريق، سيعود لممارسة مهام عمله خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

«الشرق الأوسط» (ميونخ )
رياضة عالمية كايليا نمور (أ.ب)
رياضة عالمية

البطلة الأولمبية كايليا نمور... «ظل الذهب» المفتون بتمثيل الجزائر 

خطفت بطلة الجمباز الأولمبية والعالمية كايليا نمور، الأضواء في صالون الجزائر الدولي للكتاب، بفضل كتابها «ظل الذهب» الصادر في ديسمبر (كانون الأول) 2025.

«الشرق الأوسط» (الجزائر )
الرياضة رياضة سعودية

الاتحاد الخليجي يعتبر الاتفاق خاسراً أمام أربيل بثلاثية... والنادي يدرس الاستئناف

الاتحاد الخليجي يعتبر الاتفاق خاسراً أمام أربيل بثلاثية (نادي الاتفاق)
الاتحاد الخليجي يعتبر الاتفاق خاسراً أمام أربيل بثلاثية (نادي الاتفاق)
TT
TT

الاتحاد الخليجي يعتبر الاتفاق خاسراً أمام أربيل بثلاثية... والنادي يدرس الاستئناف

الاتحاد الخليجي يعتبر الاتفاق خاسراً أمام أربيل بثلاثية (نادي الاتفاق)
الاتحاد الخليجي يعتبر الاتفاق خاسراً أمام أربيل بثلاثية (نادي الاتفاق)

قرر الاتحاد الخليجي لكرة القدم رسمياً، اليوم الأحد، اعتبار الاتفاق السعودي خاسراً أمام أربيل العراقي بنتيجة 3-0، ضمن منافسات دوري أبطال أندية الخليج، على خلفية عدم سفر بعثة الفريق السعودي إلى العراق لخوض المواجهة التي كانت مقررة بين الفريقين يوم الثامن والعشرين من الشهر الماضي.

وقضى القرار باعتبار الاتفاق منسحباً من المباراة، واعتماد فوز أربيل بثلاثة أهداف دون مقابل، وفقاً للوائح المنظمة للمسابقة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة نادي الاتفاق أبدت تحفظها على القرار، وتدرس الخيارات المتاحة أمامها، بما في ذلك التقدم باستئناف لدى الجهات المختصة، أو قبول القرار الصادر عن الاتحاد الخليجي.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة النادي لم تحسم موقفها النهائي حتى الآن، في انتظار استكمال دراسة القرار وتقييم فرص الاعتراض عليه، ومدى استناده إلى اللوائح والأنظمة المعمول بها في البطولة.

مواضيع
رياضة كرة القدم رياضة سعودية الدوري السعودي كأس الخليج أخبار العراق السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مصادر آسيوية لـ«الشرق الأوسط»: 28 ديسمبر موعداً مقترحاً لمباراة النصر والوصل

كشفت مصادر آسيوية لـ«الشرق الأوسط» أن 28 ديسمبر المقبل موعد مقترح لإعادة مباراة النصر والوصل (نادي النصر)
كشفت مصادر آسيوية لـ«الشرق الأوسط» أن 28 ديسمبر المقبل موعد مقترح لإعادة مباراة النصر والوصل (نادي النصر)
TT
TT

مصادر آسيوية لـ«الشرق الأوسط»: 28 ديسمبر موعداً مقترحاً لمباراة النصر والوصل

كشفت مصادر آسيوية لـ«الشرق الأوسط» أن 28 ديسمبر المقبل موعد مقترح لإعادة مباراة النصر والوصل (نادي النصر)
كشفت مصادر آسيوية لـ«الشرق الأوسط» أن 28 ديسمبر المقبل موعد مقترح لإعادة مباراة النصر والوصل (نادي النصر)

كشفت مصادر في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة المسابقات في الاتحاد القاري اقترحت يوم 28 ديسمبر (كانون الأول) المقبل موعداً لإقامة مباراة النصر السعودي والوصل الإماراتي، المؤجلة من الجولة الثالثة في مرحلة الدوري ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة.

ولا يزال الملف قيد الدراسة لدى الجهات المعنية في الاتحاد الآسيوي، على خلفية الخطاب الرسمي الذي تقدمت به إدارة النصر، مرفقاً بالوثائق التي تؤكد جاهزية النادي لاستضافة المواجهة، وإمكانية وصول بعثة الفريق الإماراتي إلى الرياض وإقامة المباراة في موعدها الأصلي.

وتعود تفاصيل القضية إلى عدم سفر بعثة الوصل إلى المملكة، وبالتالي عدم خوض المباراة في موعدها المحدد، الأمر الذي دفع النصر إلى مخاطبة الاتحاد القاري مطالباً بحفظ حقوقه التنظيمية والقانونية، ومؤكداً استعداده التام لاستضافة اللقاء وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لإقامته.

وتواصل اللجان المختصة في الاتحاد الآسيوي دراسة الملف من جوانبه اللوجستية والقانونية كافة، وسط ترقب لصدور القرار الرسمي النهائي قبل نهاية الشهر الحالي، سواء باعتماد الموعد المقترح لإقامة المباراة أو حسم نتيجتها، بما يضمن عدالة المنافسة وانتظام سير البطولة القارية.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أكد، في بيان رسمي، تنسيقه مع نادي النصر والجهات ذات العلاقة لاستكمال الإجراءات والترتيبات اللازمة لاستقبال بعثة الوصل، بما في ذلك إصدار تصاريح الطيران وتوفير المتطلبات التنظيمية واللوجستية، وإشعار الاتحادين الآسيوي والإماراتي ونادي الوصل بذلك. وأشار البيان إلى وصول مراقب المباراة وطاقم التحكيم إلى الرياض، استعداداً لإقامة المواجهة في موعدها.

وشدد الاتحاد السعودي على تقديمه الدعم الكامل لنادي النصر وجميع الأندية السعودية المشاركة في المنافسات الخارجية، مؤكداً استعداده لتوفير المساندة اللازمة في أي إجراءات نظامية تتخذها الأندية لحفظ حقوقها.

من جانبه، أكد الماليزي داتو سري ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في تصريح سابق نشرته «الشرق الأوسط»، أن اللجان المعنية ستتولى دراسة ومراجعة جميع المعطيات المرتبطة بقرار تأجيل مباراة النصر والوصل، مشيراً إلى أن ملابسات عدم إقامة المواجهة في موعدها تخضع لتقدير اللجان المختصة، وفقاً للوائح المعمول بها في المسابقات القارية.

مواضيع
رياضة كرة القدم رياضة سعودية الدوري السعودي دوري النخبة الآسيوي نادي النصر السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الرياض تستضيف مواجهات عالمية مرتقبة في الفنون القتالية المختلطة 5 ديسمبر

أديسانيا وماغوميدوف يتصدران النزالات (الشرق الأوسط)
أديسانيا وماغوميدوف يتصدران النزالات (الشرق الأوسط)
TT
TT

الرياض تستضيف مواجهات عالمية مرتقبة في الفنون القتالية المختلطة 5 ديسمبر

أديسانيا وماغوميدوف يتصدران النزالات (الشرق الأوسط)
أديسانيا وماغوميدوف يتصدران النزالات (الشرق الأوسط)

تتجه أنظار عشاق الفنون القتالية المختلطة إلى العاصمة السعودية الرياض في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حيث يواجه النيجيري إسرائيل أديسانيا، المتوج مرتين بلقب «يو إف سي» للوزن المتوسط، الروسي شارا ماغوميدوف، صاحب 17 انتصاراً مقابل خسارة واحدة، في النزال الرئيسي لبطولة «يو إف سي فايت نايت»، ضمن فعاليات موسم الرياض، في أمسية تضم سلسلة من المواجهات بين مقاتلين من مختلف أنحاء العالم.

ويخوض أديسانيا المواجهة بحثاً عن استعادة نغمة الانتصارات وتعزيز موقعه بين أبرز المنافسين في فئة الوزن المتوسط، بينما يتطلع ماغوميدوف، المعروف بلقب «شارا بوليت»، إلى تحقيق انتصار مهم في مسيرته الاحترافية أمام أحد أبرز الأسماء في تاريخ البطولة، في نزال يجمع مقاتلين يتميزان بمهاراتهما القتالية وقدراتهما الهجومية.

وفي منافسات وزن الوسط، يلتقي الآيرلندي إيان ماتشادو غاري مع الأوكراني ياروسلاف أموسوف، في مواجهة تجمع مقاتلين يتمتعان بخبرة تنافسية عالية ومهارات فنية متنوعة، وسط ترقب لنزال يُنتظر أن يشهد تنافساً قوياً بين الطرفين.

وتشهد منافسات الوزن الثقيل مواجهة تجمع المولدوفي سيرغي سبيفاك والبرتغالي ماريو بينتو، في نزال يُتوقع أن يشهد صراعاً بدنياً قوياً، في ظل سعي المقاتلين إلى تحقيق نتيجة تعزز حضورهما في هذه الفئة.

وتتواصل مواجهات وزن الوسط بنزال يجمع الجورجي ليفان تشوخيلي والتركي إسلام دولاتوف، حيث يتطلع كل منهما إلى إثبات قدراته ومواصلة التقدم في مسيرته الاحترافية.

وفي منافسات الوزن الخفيف، يواجه البرازيلي مايرون سانتوس نظيره القرغيزي أكبر عبد اللهيف، الذي يدخل النزال بسجل خالٍ من الهزائم، بعدما حقق 14 انتصاراً في 14 مواجهة، سعياً إلى المحافظة على سجله المثالي أمام منافس يتطلع بدوره إلى تعزيز موقعه في البطولة.

وتضم البطاقة المعلنة أيضاً مواجهة في فئة وزن خفيف الثقيل، تجمع الروسي ماغوميد توتشالوف والمولدوفي إيون كوتيلابا، لتكتمل بذلك قائمة النزالات الستة المعلنة حتى الآن، والموزعة على خمس فئات وزنية مختلفة.

مواضيع
الملاكمة رياضة السعودية