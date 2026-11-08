الاتحاد الخليجي يعتبر الاتفاق خاسراً أمام أربيل بثلاثية... والنادي يدرس الاستئناف

قرر الاتحاد الخليجي لكرة القدم رسمياً، اليوم الأحد، اعتبار الاتفاق السعودي خاسراً أمام أربيل العراقي بنتيجة 3-0، ضمن منافسات دوري أبطال أندية الخليج، على خلفية عدم سفر بعثة الفريق السعودي إلى العراق لخوض المواجهة التي كانت مقررة بين الفريقين يوم الثامن والعشرين من الشهر الماضي.

#عاجل | الاتحاد الخليجي لكرة القدم يقرر رسمياً اعتبار الاتفاق السعودي خاسراً أمام أربيل العراقي بنتيجة 3-0، وتسجيله منسحباً من المواجهة ضمن منافسات دوري أبطال أندية الخليج، لعدم سفره إلى العراق لخوض المباراة. — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 8, 2026

وقضى القرار باعتبار الاتفاق منسحباً من المباراة، واعتماد فوز أربيل بثلاثة أهداف دون مقابل، وفقاً للوائح المنظمة للمسابقة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة نادي الاتفاق أبدت تحفظها على القرار، وتدرس الخيارات المتاحة أمامها، بما في ذلك التقدم باستئناف لدى الجهات المختصة، أو قبول القرار الصادر عن الاتحاد الخليجي.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة النادي لم تحسم موقفها النهائي حتى الآن، في انتظار استكمال دراسة القرار وتقييم فرص الاعتراض عليه، ومدى استناده إلى اللوائح والأنظمة المعمول بها في البطولة.