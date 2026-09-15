«ألعاب آسيا»: «أخضر 21» يتأهب لقطر بمران تكتيكي

أجرى المنتخب السعودي «تحت 21 عاماً» الثلاثاء، حصة تدريبية في اليابان، استعداداً لخوض منافسات لعبة كرة القدم ضمن دورة الألعاب الآسيوية (ناغويا 2026)، والتي ستستمر حتى الرابع من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وتضمنت الحصة التدريبية للأخضر، مراناً لياقياً، تلاه مران تكتيكي، ومناورة على منتصف الملعب، تحت إشراف المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو.
ويستكمل أخضر 21 عاماً الأربعاء تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب قطر الجمعة.
يُذكر أن المنتخب السعودي سيلعب في المجموعة الرابعة من منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية والتي تضم إلى جانبه منتخبي كوريا الجنوبية وقطر.
وتواصل منتخبات السعودية برامجها التدريبية في معسكر الفريق بمدينة فوجي، حيث أجرى لاعبو ألعاب القوى والكاراتيه حصصهم التدريبية ضمن البرنامج الإعدادي المعد لكل رياضة، والتي اشتملت على تدريبات فنية وبدنية، بهدف رفع مستوى الجاهزية والوصول إلى أفضل إعداد ممكن قبل انطلاق منافساتهم في دورة الألعاب الآسيوية.
ووصل لاعبو منتخب السعودية للإسكواش ورفع الأثقال اليوم الثلاثاء، إلى معسكر فريق السعودية في مدينة فوجي اليابانية، ضمن التحضيرات النهائية للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية العشرين «آيتشي ناغويا 2026».
ويمثل أخضر الإسكواش اللاعب محمد آل نصفان، فيما يضم فريق رفع الأثقال كلاً من سراج آل سليم، وعقيل الجاسم، وعلي الخزعل، حيث يستكمل اللاعبون في المعسكر برنامجهم الإعدادي قبل الانتقال لخوض منافسات الدورة.
خسر المنتخب السعودي لكرة السلة مباراته أمام نظيره الياباني «المصنف ثانياً على مستوى القارة الآسيوية» بنتيجة 80-86.
«الشرق الأوسط» (ناغويا)
كيف نجح القادسية في التغلب على عامل الضغط البدني «نخبوياً»؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5318752-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%8B%D8%9F
كيف نجح القادسية في التغلب على عامل الضغط البدني «نخبوياً»؟
لاعبو القادسية يحتفلون بعد فوزهم على الوصل الإماراتي (تصوير: عيسى الدبيسي)
نجح القادسية السعودي في تجاوز اختبار البدايات «قارياً»، بتحقيقه فوزاً مستحقاً على الوصل الإماراتي بهدفين لهدف بعد أن مر بمصاعب وضغوط من توالي المباريات على الصعيد المحلي بخوضه 8 مباريات خلال أقل من شهر قبل تلك المواجهة في النسخة الجديدة لدوري أبطال آسيا للنخبة.
وسادت أجواء القلق من أن يكون للعامل البدني دور سلبي في انطلاقة المشوار القاري، خصوصاً أن المدرب الآيرلندي بريندان رودجرز تحدث صراحةً عن حجم الضغط البدني وتوالي المباريات في طقس قاسٍ؛ حيث الحرارة والرطوبة في ارتفاع كبير بالمنطقة الشرقية خلال هذه الفترة من العام.
وكان المدرب قد اعتبر أن الضغط البدني كان له دور فيما حصل في مباراة الاتفاق في ديربي الشرقية من ضياع فوز في المتناول، خصوصاً أن القادسية واجه الأهلي قبل ديربي الشرقية بـ3 أيام فقط.
ويُعَد فوز القادسية مهماً من الجانب النقطي في دوري أبطال آسيا، وقد يكون قطع نصف المشوار للتأهل للأدوار الإقصائية بناءً على معطيات حصلت في النسختين الماضيتين؛ إذ تأهلت فرق حققت فوزاً وحيداً وتعادلات وتقدمت في الأدوار النهائية من هذه البطولة.
كما أن هذا الفوز له بالغ الأهمية من الجانب النفسي والمعنوي على اعتبار أن هناك لاعبين ضغطوا على أنفسهم للمشاركة ضد الوصل، وفي مقدمتهم اللاعب المكسيكي جوليان كينونيس الذي أصر على المشاركة وافتتح الأهداف للفريق في هذه المشاركة التاريخية كما هي عادات هذا النجم الذي سجل أرقاماً مذهلة منذ قدومه للقادسية، وامتد تألقه حتى مع منتخب بلاده في المونديال؛ إذ سجّل الهدف الافتتاحي في النسخة الأخيرة.
وخرج كينونيس من الملعب وظهر عليه التأثر من إصابة، وهذا ما أشار إليه المدرب بعد نهاية المباراة، وتحديداً في المؤتمر الصحافي، حيث أشاد بما قدمه لاعبو فريقه وقدم لهم الشكر والتقدير، مشيراً إلى أن لاعبيه ليسوا «مكائن» بل هم بشر يحتاجون إلى راحة. وهذا ما جعله يستعين بـ5 أسماء من اللاعبين المحليين في مباراة الوصل، معتبراً أن وقت الراحة فرصة من أجل التقاط الأنفاس ومساحة للبقاء بجانب العائلة.
من جانبه طمأن كينونيس أنصار ناديه على الإصابة، متمنياً أن تكون بسيطة.
وقال كينونيس في المؤتمر الصحافي عن هذا الفوز: «حققنا فوزاً مهماً في ظهورنا الآسيوي الأول، كان ذلك أمراً مهماً لأننا عملنا من أجل الوصول إلى هنا في دوري أبطال آسيا للنخبة، اليوم سعينا للفوز وحققناه، مررنا بمصاعب وضغوط كما ذكر المدرب في المباريات، الأهم أننا حققنا ما نريد».
وخلال 9 مباريات خاضها الفريق حتى الآن منها 7 في بطولة الدوري السعودي للمحترفين وواحدة في بطولة كأس الملك وأخرى قارية، فاز في 7 منها (5 في بطولة الدوري)، فيما تعادل مرة وخسر مثلها، وحافظ على مسيرته في بطولة كأس الملك التي تقام بنظام خروج المغلوب.
وبدوره أبدى الهولندي تيجاني ريندرز، لاعب القادسية، سعادته بالانتصار في مستهل مشوار فريقه بدوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً إلى صعوبة الفترة الماضية في ظل ضغط المباريات وارتفاع درجات الحرارة.
وقال ريندرز في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: نعم، أنا سعيد بالنتيجة. كانت فترة صعبة مع هذا العدد الكبير من المباريات وفي ظل هذه الأجواء الحارة، لكنني أعتقد أننا قدمنا أداءً جيداً، وهي بداية جيدة جداً لنا في دوري أبطال آسيا.
ووجه ريندرز رسالة لجماهير القادسية مطالباً إياهم بمواصلة الدعم والمساندة وأن دعمهم يصل إليهم كلاعبين داخل الملعب.
بقيت الإشارة إلى أن القادسية ينافس هذا الموسم على 4 بطولات في سابقة تاريخيّة لهذا الفريق؛ حيث ينافس في الدوري والكأس والسوبر السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة.
رسمياً... اعتماد مسمى «خليجي الديار العربية» للنسخة 27 في جدة
الرميحي والعطاوي خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم إبرام شراكة استراتيجية مع شركة الديار العربية للتطوير العقاري، تحمل بموجبها النسخة السابعة والعشرون من كأس الخليج مسمى «خليجي الديار العربية 27».
وتستضيف جدة البطولة خلال الفترة من 23 سبتمبر (أيلول) إلى 6 أكتوبر (تشرين الأول) 2026، فيما جرى توقيع الاتفاقية في مشروع «ديار الحرم» بوجهة مسار في مكة المكرمة، بحضور جاسم الرميحي، الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم، والمهندس معمر العطاوي، رئيس مجلس إدارة شركة الديار العربية.
وأكد الرميحي أن الشراكة تمثل إضافة للبطولة وتعزز منظومة الشراكات التجارية المرتبطة بها، مشيداً بإمكانات السعودية وخبراتها في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى.
من جانبه، أكد العطاوي أن رعاية البطولة تعكس أهمية كأس الخليج ومكانتها لدى شعوب المنطقة، وما تمثله من إرث رياضي واجتماعي مشترك.
«الاتحاد السعودي» يستحدث لجنة تنفيذية لتسريع القرارات
جانب من الاجتماع الدوري الأول لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم (الشرق الأوسط)
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم استحداث لجنة تنفيذية برئاسة رئيس مجلس الإدارة بدر الرزيزاء، بهدف الإسهام في سرعة اتخاذ القرارات المتعلقة بالمواضيع العاجلة، وذلك ضمن عدد من القرارات التنظيمية والتشغيلية المرتبطة بأعمال ومشاريع الاتحاد للمرحلة المقبلة.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الأول لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي عقد الثلاثاء بمقر الاتحاد في الرياض، برئاسة الرزيزاء، وبحضور جميع أعضاء المجلس والأمين العام المكلف ماجد آل صاحب، وبمشاركة نائب الرئيس المهندس لؤي مشعبي عبر الاتصال المرئي.
ورفع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم أسمى عبارات الشكر والتقدير للقيادة في البلاد على ما تحظى به كرة القدم السعودية من دعم واهتمام كبيرين، كان لهما بالغ الأثر في مسيرة الاتحاد وتعزيز حضور المملكة على المستويين القاري والدولي.
وثمّن المجلس الدعم والمتابعة المستمرة من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، للاتحاد السعودي لكرة القدم وبرامجه.
وقدم المجلس شكره وتقديره للأندية أعضاء الجمعية العمومية على الثقة التي منحتها للمجلس، مؤكداً أن هذه الثقة تمثل مسؤولية كبيرة للعمل بالشراكة مع الأندية وتحقيق تطلعات الجميع في كرة القدم.
واطلع المجلس على برامج إعداد المنتخبات الوطنية لعام 2026، ومنها البرنامج الإعدادي لمشاركة المنتخب الأول في خليجي 27 وكأس آسيا 2027، ومنتخب تحت 21 عاماً في دورة الألعاب الآسيوية 2026، مؤكداً أهمية استمرار تنفيذ البرامج الإعدادية وفق الخطط المعتمدة بما يضمن استمرار التحضيرات للاستحقاقات المقبلة، وتوفير كامل الدعم والمتطلبات اللازمة لتنفيذها.
وأكد المجلس أهمية تعزيز عمل اللجان وتهيئة جميع الممكنات اللازمة لتحقيق المستهدفات، وأداء مهامها وفق أعلى معايير العمل المؤسسي، بما يضمن استقرار العمل مع الموسم الرياضي الحالي دون تأثر.
واستعرض المجلس التوجهات الاستراتيجية للاتحاد ومستهدفاته للمرحلة المقبلة، وما تتضمنه من أولويات تعكس رؤية المجلس، وتستهدف إحداث نقلة نوعية في مختلف جوانب منظومة كرة القدم السعودية وتعزيز كفاءة العمل.