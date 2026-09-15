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الرياضة رياضة سعودية

نخبة آسيا: النصر صابته «عين»

رونالدو ورفاقه سقطوا بالأربعة في ليلة «الأخطاء الكارثية»

رونالدو ورفاقه أخفقوا في مستهل مشوارهم الآسيوي (أ.ف.ب)
رونالدو ورفاقه أخفقوا في مستهل مشوارهم الآسيوي (أ.ف.ب)
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نخبة آسيا: النصر صابته «عين»

رونالدو ورفاقه أخفقوا في مستهل مشوارهم الآسيوي (أ.ف.ب)
رونالدو ورفاقه أخفقوا في مستهل مشوارهم الآسيوي (أ.ف.ب)

فاجأ النصر عشاقه بسقوط مدوٍّ وكارثي أمام مضيفه العين الإماراتي 4-0، في مستهل مشواره ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ولم يقدم النصر بقيادة البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو ما يشفع لهم في هذه المباراة، التي رسم ملامحها مبكراً اللاعب سعد الناصر الذي أعاد كرة خاطئة دون تركيز للحارس نواف العقيدي ليتسبب في الهدف الأول للمستضيف وتتوالى بعد ذلك الأخطاء الدفاعية.

وسجل حسين رحيمي ‌هدفاً في كل شوط، وهز سفيان رحيمي الشباك ولعب تمريرة حاسمة واحدة قرب النهاية ليقودا العين للفوز الكبير. وافتتح حسين التهديف في الدقيقة 25 مستغلاً خطأ دفاعياً انفرد على إثره بالحارس نواف العقيدي الذي لم يتمكن من التصدي لتسديدته المنخفضة.

وفي الدقيقة 63، استغل حسين تمريرة من أليخاندرو روميرو ليضاعف تقدم فريقه، قبل أن يقدم اللاعب الأرجنتيني تمريرة حاسمة أخرى استغلها سفيان ليحرز الهدف الثالث بعد أقل من عشر دقائق.

واختتم جيورجوس جياكوماكيس ‌التسجيل في ‌الدقيقة 85 مستغلاً تمريرة متقنة من سفيان في ​هجمة ‌مرتدة ⁠سريعة. وفي الجولة ​المقبلة ⁠من مرحلة الدوري، يلعب العين أمام فريق القوة الجوية العراقي في البصرة في 12 من الشهر المقبل، فيما يستضيف النصر منافسه نيفتشي القادم من أوزبكستان.

فيليكس في محاولة هجومية (تصوير: صالح الغنام)

بدأ العين المباراة بقوة مستغلاً ثغرة في الجانب الأيسر لدفاع النصر. وكاد حسين رحيمي يتقدم في النتيجة من تسديدة من مسافة قريبة لكن محاولته ارتدت من القائم، ومرت أمام المرمى دون متابع في الدقيقة الثانية.

وفي واحدة من الفرص القليلة الخطيرة للفريق السعودي، ⁠تصدى خالد عيسى حارس العين لضربة رأس من إنيجو مارتينيز، ‌مستغلاً تمريرة عرضية من ركلة حرة نفذها ‌جواو فيليكس في الدقيقة 17.

وافتتح صاحب الأرض التسجيل ​عن جدارة في الدقيقة 25 ‌عندما أطلق حسين رحيمي تسديدة منخفضة من مسافة قريبة مرت بين قدمي ‌الحارس مستغلاً تمريرة خلفية غير متقنة من سعد الناصر لاعب النصر الذي كان تحت الضغط على الجانب الأيسر لدفاع النصر.

وبعد دقائق ظن رحيمي أنه ضاعف تقدم فريقه بتسديدة من مسافة قريبة، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 40 تصدى حارس النصر ‌لتسديدة من رافائيل رودريجيس، لكن الكرة سقطت من يده ووصلت إلى سفيان رحيمي الذي أطلق تسديدة اعترض أحد المدافعين ⁠طريقها نحو ⁠المرمى.

وعلى الجانب الآخر، تصدى عيسى لمحاولة من كريستيانو رونالدو من مسافة قريبة قبل أن يعلن الحكم أن اللاعب البرتغالي متسلل في نهاية الشوط الأول.

دفاع النصر ارتكب أخطاء كارثية في المواجهة الآسيوية (تصوير: صالح الغنام)

وفي الدقيقة 63، ضاعف حسين رحيمي تقدم فريقه بتسديدة مباشرة من مسافة قريبة مستغلاً تمريرة عرضية متقنة من روميرو، وذلك بعد دقائق من تصدي الحارس العقيدي لتسديدة من اللاعب المغربي.

وهز سفيان رحيمي الشباك بتسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء مستغلاً تمريرة بينية من روميرو، ورغم أن الحكم ألغى الهدف في البداية بداعي التسلل، فإنه عدل عن قراره بعد الرجوع إلى حكم الفيديو المساعد.

الحارس تصدى لتسديدة قوية من أنجيلو في الدقيقة 78، قبل أن يسجل جياكوماكيس الهدف الرابع ​قبل خمس دقائق من نهاية ​الوقت الأصلي.

وفي الدقيقة 89، كاد رونالدو أن يسجل الهدف الأول للنصر من ركلة حرة مباشرة سددها منخفضة واصطدمت بأقدام الحائط البشري لكن الحارس كان لها بالمرصاد.

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كيف نجح القادسية في التغلب على عامل الضغط البدني «نخبوياً»؟

لاعبو القادسية يحتفلون بعد فوزهم على الوصل الإماراتي (تصوير: عيسى الدبيسي)
لاعبو القادسية يحتفلون بعد فوزهم على الوصل الإماراتي (تصوير: عيسى الدبيسي)
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كيف نجح القادسية في التغلب على عامل الضغط البدني «نخبوياً»؟

لاعبو القادسية يحتفلون بعد فوزهم على الوصل الإماراتي (تصوير: عيسى الدبيسي)
لاعبو القادسية يحتفلون بعد فوزهم على الوصل الإماراتي (تصوير: عيسى الدبيسي)

نجح القادسية السعودي في تجاوز اختبار البدايات «قارياً»، بتحقيقه فوزاً مستحقاً على الوصل الإماراتي بهدفين لهدف بعد أن مر بمصاعب وضغوط من توالي المباريات على الصعيد المحلي بخوضه 8 مباريات خلال أقل من شهر قبل تلك المواجهة في النسخة الجديدة لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وسادت أجواء القلق من أن يكون للعامل البدني دور سلبي في انطلاقة المشوار القاري، خصوصاً أن المدرب الآيرلندي بريندان رودجرز تحدث صراحةً عن حجم الضغط البدني وتوالي المباريات في طقس قاسٍ؛ حيث الحرارة والرطوبة في ارتفاع كبير بالمنطقة الشرقية خلال هذه الفترة من العام.

وكان المدرب قد اعتبر أن الضغط البدني كان له دور فيما حصل في مباراة الاتفاق في ديربي الشرقية من ضياع فوز في المتناول، خصوصاً أن القادسية واجه الأهلي قبل ديربي الشرقية بـ3 أيام فقط.

ويُعَد فوز القادسية مهماً من الجانب النقطي في دوري أبطال آسيا، وقد يكون قطع نصف المشوار للتأهل للأدوار الإقصائية بناءً على معطيات حصلت في النسختين الماضيتين؛ إذ تأهلت فرق حققت فوزاً وحيداً وتعادلات وتقدمت في الأدوار النهائية من هذه البطولة.

كما أن هذا الفوز له بالغ الأهمية من الجانب النفسي والمعنوي على اعتبار أن هناك لاعبين ضغطوا على أنفسهم للمشاركة ضد الوصل، وفي مقدمتهم اللاعب المكسيكي جوليان كينونيس الذي أصر على المشاركة وافتتح الأهداف للفريق في هذه المشاركة التاريخية كما هي عادات هذا النجم الذي سجل أرقاماً مذهلة منذ قدومه للقادسية، وامتد تألقه حتى مع منتخب بلاده في المونديال؛ إذ سجّل الهدف الافتتاحي في النسخة الأخيرة.

وخرج كينونيس من الملعب وظهر عليه التأثر من إصابة، وهذا ما أشار إليه المدرب بعد نهاية المباراة، وتحديداً في المؤتمر الصحافي، حيث أشاد بما قدمه لاعبو فريقه وقدم لهم الشكر والتقدير، مشيراً إلى أن لاعبيه ليسوا «مكائن» بل هم بشر يحتاجون إلى راحة. وهذا ما جعله يستعين بـ5 أسماء من اللاعبين المحليين في مباراة الوصل، معتبراً أن وقت الراحة فرصة من أجل التقاط الأنفاس ومساحة للبقاء بجانب العائلة.

من جانبه طمأن كينونيس أنصار ناديه على الإصابة، متمنياً أن تكون بسيطة.

جماهير النادي مبتهجة بعد الانطلاقة القوية آسيوياً (تصوير: عيسى الدبيسي)

وقال كينونيس في المؤتمر الصحافي عن هذا الفوز: «حققنا فوزاً مهماً في ظهورنا الآسيوي الأول، كان ذلك أمراً مهماً لأننا عملنا من أجل الوصول إلى هنا في دوري أبطال آسيا للنخبة، اليوم سعينا للفوز وحققناه، مررنا بمصاعب وضغوط كما ذكر المدرب في المباريات، الأهم أننا حققنا ما نريد».

وخلال 9 مباريات خاضها الفريق حتى الآن منها 7 في بطولة الدوري السعودي للمحترفين وواحدة في بطولة كأس الملك وأخرى قارية، فاز في 7 منها (5 في بطولة الدوري)، فيما تعادل مرة وخسر مثلها، وحافظ على مسيرته في بطولة كأس الملك التي تقام بنظام خروج المغلوب.

وبدوره أبدى الهولندي تيجاني ريندرز، لاعب القادسية، سعادته بالانتصار في مستهل مشوار فريقه بدوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً إلى صعوبة الفترة الماضية في ظل ضغط المباريات وارتفاع درجات الحرارة.

وقال ريندرز في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: نعم، أنا سعيد بالنتيجة. كانت فترة صعبة مع هذا العدد الكبير من المباريات وفي ظل هذه الأجواء الحارة، لكنني أعتقد أننا قدمنا أداءً جيداً، وهي بداية جيدة جداً لنا في دوري أبطال آسيا.

ووجه ريندرز رسالة لجماهير القادسية مطالباً إياهم بمواصلة الدعم والمساندة وأن دعمهم يصل إليهم كلاعبين داخل الملعب.

بقيت الإشارة إلى أن القادسية ينافس هذا الموسم على 4 بطولات في سابقة تاريخيّة لهذا الفريق؛ حيث ينافس في الدوري والكأس والسوبر السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة.

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دوري أبطال آسيا السعودية
الرياضة رياضة سعودية

«ألعاب آسيا»: «أخضر 21» يتأهب لقطر بمران تكتيكي

من تدريبات الأخضر في اليابان (الشرق الأوسط)
من تدريبات الأخضر في اليابان (الشرق الأوسط)
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«ألعاب آسيا»: «أخضر 21» يتأهب لقطر بمران تكتيكي

من تدريبات الأخضر في اليابان (الشرق الأوسط)
من تدريبات الأخضر في اليابان (الشرق الأوسط)

أجرى المنتخب السعودي «تحت 21 عاماً» الثلاثاء، حصة تدريبية في اليابان، استعداداً لخوض منافسات لعبة كرة القدم ضمن دورة الألعاب الآسيوية (ناغويا 2026)، والتي ستستمر حتى الرابع من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وتضمنت الحصة التدريبية للأخضر، مراناً لياقياً، تلاه مران تكتيكي، ومناورة على منتصف الملعب، تحت إشراف المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو.

ويستكمل أخضر 21 عاماً الأربعاء تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب قطر الجمعة.

يُذكر أن المنتخب السعودي سيلعب في المجموعة الرابعة من منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية والتي تضم إلى جانبه منتخبي كوريا الجنوبية وقطر.

وتواصل منتخبات السعودية برامجها التدريبية في معسكر الفريق بمدينة فوجي، حيث أجرى لاعبو ألعاب القوى والكاراتيه حصصهم التدريبية ضمن البرنامج الإعدادي المعد لكل رياضة، والتي اشتملت على تدريبات فنية وبدنية، بهدف رفع مستوى الجاهزية والوصول إلى أفضل إعداد ممكن قبل انطلاق منافساتهم في دورة الألعاب الآسيوية.

ووصل لاعبو منتخب السعودية للإسكواش ورفع الأثقال اليوم الثلاثاء، إلى معسكر فريق السعودية في مدينة فوجي اليابانية، ضمن التحضيرات النهائية للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية العشرين «آيتشي ناغويا 2026».

ويمثل أخضر الإسكواش اللاعب محمد آل نصفان، فيما يضم فريق رفع الأثقال كلاً من سراج آل سليم، وعقيل الجاسم، وعلي الخزعل، حيث يستكمل اللاعبون في المعسكر برنامجهم الإعدادي قبل الانتقال لخوض منافسات الدورة.

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دورة الألعاب الآسيوية اليابان
الرياضة رياضة سعودية

رسمياً... اعتماد مسمى «خليجي الديار العربية» للنسخة 27 في جدة

الرميحي والعطاوي خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
الرميحي والعطاوي خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
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رسمياً... اعتماد مسمى «خليجي الديار العربية» للنسخة 27 في جدة

الرميحي والعطاوي خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
الرميحي والعطاوي خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم إبرام شراكة استراتيجية مع شركة الديار العربية للتطوير العقاري، تحمل بموجبها النسخة السابعة والعشرون من كأس الخليج مسمى «خليجي الديار العربية 27».

وتستضيف جدة البطولة خلال الفترة من 23 سبتمبر (أيلول) إلى 6 أكتوبر (تشرين الأول) 2026، فيما جرى توقيع الاتفاقية في مشروع «ديار الحرم» بوجهة مسار في مكة المكرمة، بحضور جاسم الرميحي، الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم، والمهندس معمر العطاوي، رئيس مجلس إدارة شركة الديار العربية.

وأكد الرميحي أن الشراكة تمثل إضافة للبطولة وتعزز منظومة الشراكات التجارية المرتبطة بها، مشيداً بإمكانات السعودية وخبراتها في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

من جانبه، أكد العطاوي أن رعاية البطولة تعكس أهمية كأس الخليج ومكانتها لدى شعوب المنطقة، وما تمثله من إرث رياضي واجتماعي مشترك.

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