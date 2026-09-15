نخبة آسيا: النصر صابته «عين»

فاجأ النصر عشاقه بسقوط مدوٍّ وكارثي أمام مضيفه العين الإماراتي 4-0، في مستهل مشواره ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ولم يقدم النصر بقيادة البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو ما يشفع لهم في هذه المباراة، التي رسم ملامحها مبكراً اللاعب سعد الناصر الذي أعاد كرة خاطئة دون تركيز للحارس نواف العقيدي ليتسبب في الهدف الأول للمستضيف وتتوالى بعد ذلك الأخطاء الدفاعية.

وسجل حسين رحيمي ‌هدفاً في كل شوط، وهز سفيان رحيمي الشباك ولعب تمريرة حاسمة واحدة قرب النهاية ليقودا العين للفوز الكبير. وافتتح حسين التهديف في الدقيقة 25 مستغلاً خطأ دفاعياً انفرد على إثره بالحارس نواف العقيدي الذي لم يتمكن من التصدي لتسديدته المنخفضة.

وفي الدقيقة 63، استغل حسين تمريرة من أليخاندرو روميرو ليضاعف تقدم فريقه، قبل أن يقدم اللاعب الأرجنتيني تمريرة حاسمة أخرى استغلها سفيان ليحرز الهدف الثالث بعد أقل من عشر دقائق.

واختتم جيورجوس جياكوماكيس ‌التسجيل في ‌الدقيقة 85 مستغلاً تمريرة متقنة من سفيان في ​هجمة ‌مرتدة ⁠سريعة. وفي الجولة ​المقبلة ⁠من مرحلة الدوري، يلعب العين أمام فريق القوة الجوية العراقي في البصرة في 12 من الشهر المقبل، فيما يستضيف النصر منافسه نيفتشي القادم من أوزبكستان.

فيليكس في محاولة هجومية (تصوير: صالح الغنام)

بدأ العين المباراة بقوة مستغلاً ثغرة في الجانب الأيسر لدفاع النصر. وكاد حسين رحيمي يتقدم في النتيجة من تسديدة من مسافة قريبة لكن محاولته ارتدت من القائم، ومرت أمام المرمى دون متابع في الدقيقة الثانية.

وفي واحدة من الفرص القليلة الخطيرة للفريق السعودي، ⁠تصدى خالد عيسى حارس العين لضربة رأس من إنيجو مارتينيز، ‌مستغلاً تمريرة عرضية من ركلة حرة نفذها ‌جواو فيليكس في الدقيقة 17.

وافتتح صاحب الأرض التسجيل ​عن جدارة في الدقيقة 25 ‌عندما أطلق حسين رحيمي تسديدة منخفضة من مسافة قريبة مرت بين قدمي ‌الحارس مستغلاً تمريرة خلفية غير متقنة من سعد الناصر لاعب النصر الذي كان تحت الضغط على الجانب الأيسر لدفاع النصر.

وبعد دقائق ظن رحيمي أنه ضاعف تقدم فريقه بتسديدة من مسافة قريبة، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 40 تصدى حارس النصر ‌لتسديدة من رافائيل رودريجيس، لكن الكرة سقطت من يده ووصلت إلى سفيان رحيمي الذي أطلق تسديدة اعترض أحد المدافعين ⁠طريقها نحو ⁠المرمى.

وعلى الجانب الآخر، تصدى عيسى لمحاولة من كريستيانو رونالدو من مسافة قريبة قبل أن يعلن الحكم أن اللاعب البرتغالي متسلل في نهاية الشوط الأول.

دفاع النصر ارتكب أخطاء كارثية في المواجهة الآسيوية (تصوير: صالح الغنام)

وفي الدقيقة 63، ضاعف حسين رحيمي تقدم فريقه بتسديدة مباشرة من مسافة قريبة مستغلاً تمريرة عرضية متقنة من روميرو، وذلك بعد دقائق من تصدي الحارس العقيدي لتسديدة من اللاعب المغربي.

وهز سفيان رحيمي الشباك بتسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء مستغلاً تمريرة بينية من روميرو، ورغم أن الحكم ألغى الهدف في البداية بداعي التسلل، فإنه عدل عن قراره بعد الرجوع إلى حكم الفيديو المساعد.

الحارس تصدى لتسديدة قوية من أنجيلو في الدقيقة 78، قبل أن يسجل جياكوماكيس الهدف الرابع ​قبل خمس دقائق من نهاية ​الوقت الأصلي.

وفي الدقيقة 89، كاد رونالدو أن يسجل الهدف الأول للنصر من ركلة حرة مباشرة سددها منخفضة واصطدمت بأقدام الحائط البشري لكن الحارس كان لها بالمرصاد.