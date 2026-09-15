«كأس كاراباو»: فولهام يهزم وست هام... وبيتربورو يُطيح ببارنسلي

تغلب فريق فولهام على مضيفه وست هام يونايتد في ديربي لندني بالدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، بنتيجة 3 / 2 اليوم الثلاثاء.

سجّل البرازيلي رودريغو مونيز، هدف تقدم فولهام في الدقيقة 13، وتعادل سريعا لوست هام مواطنه فيليبي موراتو في الدقيقة 16.

وأعاد الإسباني سيزار بالاسيوس التقدم من جديد لفولهام في الدقيقة 37، وتعادل وست هام عبر لاعبه البرازيلي الآخر، بابلو فيليبي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ونجح النرويجي أوسكار بوب القادم من مانشستر سيتي، في تسجيل هدف الفوز لفولهام عند الدقيقة 78.

ويلعب فولهام في الدور القادم مع الفائز من مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون والتي تقام مساء الأربعاء.

وفي مباراة أخرى، حسمت ركلات الترجيح بنتيجة 7 / 6 تأهل فريق بيتربورو يونايتد إلى الدور الرابع على حساب ضيفه بارنسلي.

وتعادل الفريقان اللذان يلعبان في دوري الدرجة الثانية بإنجلترا، بنتيجة 3 / 3 في الوقت الأصلي، لتحسم ركلات الترجيح تأهل أصحاب الأرض.

سجل كاميرون مسجيهان هدف تقدم بارنسلي، ثم تعادل هاري ليونارد في الدقيقة 19، وأضاف داني أورميرود الهدف الثاني لبيتربورو، في الدقيقة 27، وأدرك التعادل لبارنسلي رييس كليري في الدقيقة 40.

ونجح كليري في إضافة هدفه الشخصي الثاني، والثالث لبارنسلي في الدقيقة 74، ثم تعادل قبل النهاية بدقيقتين لبيتربورو داني أورميرود.

ويلعب بيتربورو يونايتد في الدور المُقبل، مع الفائز من فيلتوود تاون وشيفيلد يونايتد حيث يتقابل الفريقان الأربعاء.