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«كأس كاراباو»: فولهام يهزم وست هام... وبيتربورو يُطيح ببارنسلي

الإسباني ألفارو أربيلوا مدرب فولهام يحتفل مع لاعبه أوسكار بوب بالفوز على وست هام (رويترز)
الإسباني ألفارو أربيلوا مدرب فولهام يحتفل مع لاعبه أوسكار بوب بالفوز على وست هام (رويترز)
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«كأس كاراباو»: فولهام يهزم وست هام... وبيتربورو يُطيح ببارنسلي

الإسباني ألفارو أربيلوا مدرب فولهام يحتفل مع لاعبه أوسكار بوب بالفوز على وست هام (رويترز)
الإسباني ألفارو أربيلوا مدرب فولهام يحتفل مع لاعبه أوسكار بوب بالفوز على وست هام (رويترز)

تغلب فريق فولهام على مضيفه وست هام يونايتد في ديربي لندني بالدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، بنتيجة 3 / 2 اليوم الثلاثاء.

سجّل البرازيلي رودريغو مونيز، هدف تقدم فولهام في الدقيقة 13، وتعادل سريعا لوست هام مواطنه فيليبي موراتو في الدقيقة 16.

وأعاد الإسباني سيزار بالاسيوس التقدم من جديد لفولهام في الدقيقة 37، وتعادل وست هام عبر لاعبه البرازيلي الآخر، بابلو فيليبي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ونجح النرويجي أوسكار بوب القادم من مانشستر سيتي، في تسجيل هدف الفوز لفولهام عند الدقيقة 78.

ويلعب فولهام في الدور القادم مع الفائز من مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون والتي تقام مساء الأربعاء.

وفي مباراة أخرى، حسمت ركلات الترجيح بنتيجة 7 / 6 تأهل فريق بيتربورو يونايتد إلى الدور الرابع على حساب ضيفه بارنسلي.

وتعادل الفريقان اللذان يلعبان في دوري الدرجة الثانية بإنجلترا، بنتيجة 3 / 3 في الوقت الأصلي، لتحسم ركلات الترجيح تأهل أصحاب الأرض.

سجل كاميرون مسجيهان هدف تقدم بارنسلي، ثم تعادل هاري ليونارد في الدقيقة 19، وأضاف داني أورميرود الهدف الثاني لبيتربورو، في الدقيقة 27، وأدرك التعادل لبارنسلي رييس كليري في الدقيقة 40.

ونجح كليري في إضافة هدفه الشخصي الثاني، والثالث لبارنسلي في الدقيقة 74، ثم تعادل قبل النهاية بدقيقتين لبيتربورو داني أورميرود.

ويلعب بيتربورو يونايتد في الدور المُقبل، مع الفائز من فيلتوود تاون وشيفيلد يونايتد حيث يتقابل الفريقان الأربعاء.

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«لا ليغا»: إسبي ينقذ ريال مدريد

كارلوس إسبي يحتفل بهدف الفوز للريال في إلتشي (رويترز)
كارلوس إسبي يحتفل بهدف الفوز للريال في إلتشي (رويترز)
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«لا ليغا»: إسبي ينقذ ريال مدريد

كارلوس إسبي يحتفل بهدف الفوز للريال في إلتشي (رويترز)
كارلوس إسبي يحتفل بهدف الفوز للريال في إلتشي (رويترز)

أهدر ريال مدريد تقدمه بهدفين أمام إلتشي الثلاثاء في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، لكن المهاجم كارلوس إسبي شارك من مقاعد البدلاء ليمنح فريق المدرب جوزيه مورينيو فوزا مثيرا بنتيجة 3-2.

وافتتح ريال مدريد التسجيل في الدقيقة 25 عندما ارتدت ركلة حرة نفذها أردا غولر من القائم ثم اصطدمت بحارس إلتشي ماتياس ديتورو وسكنت الشباك.

وبعدها بثماني دقائق، قدم الوافد الجديد يان ديوماندي تمريرة حاسمة بعدما مرر كرة عرضية قابلها كيليان مبابي غير المراقب بتسديدة مباشرة في الشباك.

وظلت النتيجة 2-صفر حتى الدقيقة 71 عندما سجل أبيل أوسوريو أول أهدافه بقميص إلتشي بضربة رأس بعد تمريرة عرضية.

وفي الدقيقة 83، تسبب خطأ من مارك كوكوريا في وصول الكرة إلى مهاجم إلتشي فير نينو الذي سددها ببراعة في الزاوية ليمنح فريقه التعادل.

لكن فريق المدرب مورينيو انتزع النقاط الثلاث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، عندما سجل البديل إسبي هدف الفوز بعد تمريرة من مبابي.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 15 نقطة متساويا مع برشلونة، الذي خاض مباراة واحدة أقل، بينما ظل إلتشي بلا أي انتصار متذيلا للترتيب.

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الرياضة كرة القدم الدوري الإسباني ريال مدريد إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

خاميس رودريغيز يضع حدّا لمسيرته الدولية مع كولومبيا

نجم كرة القدم الكولومبية خاميس رودريغيز (رويترز)
نجم كرة القدم الكولومبية خاميس رودريغيز (رويترز)
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خاميس رودريغيز يضع حدّا لمسيرته الدولية مع كولومبيا

نجم كرة القدم الكولومبية خاميس رودريغيز (رويترز)
نجم كرة القدم الكولومبية خاميس رودريغيز (رويترز)

وضع نجم كرة القدم الكولومبية خاميس رودريغيز، أحد أفضل اللاعبين في تاريخ بلاده، حدّا لمسيرته الدولية الثلاثاء بعد 15 عاما وثلاث مشاركات في كأس العالم.

وقال القائد البالغ 35 عاما في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد اغرورقت عيناه بالدموع: «أغادر وأنا أشعر بالطمأنينة لأنني أعلم أنني قدّمت كل ما لدي».

وقاد رودريغيز نفسه ومنتخب بلاده إلى دائرة الأضواء في كأس العالم 2014 في البرازيل، عندما بلغ منتخب «لوس كافيتيروس» ربع النهائي للمرة الأولى، كما تُوّج صانع الألعاب بالحذاء الذهبي للبطولة كأفضل هداف وأصبح نجما عالميا.

وعلى الرغم من أن مسيرته على صعيد الأندية في السنوات الأخيرة شابها تنقله بين العديد من الأندية وتراجع تأثيره بشكل كبير، ظل عنصرا أساسيا في صفوف منتخب كولومبيا الذي بلغ نهائي كوبا أميركا قبل عامين.

لكنه فشل في تسجيل أي هدف في كأس العالم هذا العام، وخطف منه الأضواء زميله في بايرن ميونيخ الألماني لويس دياز.

وانضم لاعب وسط ريال مدريد الإسباني السابق الأسبوع الماضي إلى نادي أتلتيكو ناسيونال.

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الرياضة كرة القدم كولومبيا
الرياضة رياضة عالمية

«أن بي أيه»: رابتورز يعلن عودة كواي لينارد

كواي لينارد إلى تورونتو رابتورز (رويترز)
كواي لينارد إلى تورونتو رابتورز (رويترز)
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«أن بي أيه»: رابتورز يعلن عودة كواي لينارد

كواي لينارد إلى تورونتو رابتورز (رويترز)
كواي لينارد إلى تورونتو رابتورز (رويترز)

استعاد تورونتو رابتورز خدمات نجمه السابق كواي لينارد قادما من لوس أنجليس كليبرز، في صفقة تأخرت بسبب تحقيق أجرته رابطة دوري كرة السلة الأميركي (أن بي أيه) بشأن انتهاكات كبيرة لسقف الرواتب مرتبطة بالنجم المخضرم.

وأكد رابتورز في بيان عودة لينارد الذي دافع عن ألوان الفريق الكندي في موسم 2018-2019، بعد انتهاء تحقيق الرابطة في وقت سابق من هذا الشهر وإعلان كليبرز التزامه بالعقوبات التي فرضتها عليه.

وقال المدير العام لرابتورز بوبي ويبستر في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الإثنين: «يسعدنا جدا الترحيب بعودة كواي إلى تورونتو. إن تأثيره على منظمتنا ومدينتنا وبلدنا لا يمكن إنكاره، وهو يجسد الروح التنافسية والعقلية البطولية اللتين نعتز بهما».

وأضاف: «نعتقد أن قيادته وخبرته وموهبته ستساعدنا في وقت نواصل البناء نحو إحراز لقب جديد».

وجرى التعاقد مع لينارد مقابل التخلي عن براندون إنغرام وغرايدي ديك واختيارات مستقبلية في الـ«درافت».

وخلال فترته السابقة مع رابتورز، ساهم لينارد في قيادة تورونتو إلى إحراز أول وآخر لقب له في الدوري.

انتقل لاحقا إلى كليبرز، حيث وجد نفسه في قلب جدل كبير.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ثبت أن كليبرز ساعد لينارد على التحايل على قواعد سقف الرواتب من خلال صفقات مرتبطة برعاة تابعين للنادي.

وجُرّد كليبرز من خمسة اختيارات في الجولة الأولى من الـ«درافت»، وفُرضت عليه غرامة قدرها 30 مليون دولار من قبل الرابطة.

كما فُرضت على لينارد غرامة قدرها 700 ألف دولار.

ووافق كليبرز على إرسال لينارد إلى تورونتو في يوليو (تموز)، لكن الأخير أعلن أنه سينتظر نتيجة التحقيق قبل إتمام الصفقة.

وقال مالك كليبرز ستيف بالمر الأحد، إنه سيلتزم بعقوبة الرابطة رغم اعتراضه على بعض جوانب التحقيق، ما مهد الطريق لإتمام الصفقة.

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